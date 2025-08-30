Indul az utolsó roham, mutatjuk a boltok „last minute” tanszerakcióit

A Belügyminisztérum tanügyi rendelete alapján szeptember 1-jén megkezdődik a 2025/2026-os tanév. Így ez az az időpont, amire már minden iskolatáskának készen kell állnia. Az összesítések alapján Magyarországon jelenleg 40-100 ezer forintból oldható meg egy gyermek szeptemberi iskolába indítása. Ez az értékhatár egyébként nagyjából azonos a régiós átlaggal. Persze a tanévkezdés gyermekenkénti költsége függ az évfolyamtól, az intézmény jellegétől és igényeitől, valamint a taneszközök kapcsán a szülő és a tanuló minőségi, ízlésbeli preferenciáitól is. A hazai áruházláncok egy része egészen szeptember elejéig akciósan árulja a sulikezdés elengedhetetlen kellékeit, így egy kis odafigyeléssel még azok is rengeteget spórolhatnak, akik az utolsó pillanatra hagyták a bevásárlást.
Auchan
Az Auchan kínálatában augusztus végétől kifejezetten jó árban kaphatók például a tízóraihoz szükséges ételtartó dobozok (319 Ft-tól). Akinek pedig Auchan bizalomkártyája van, annak különösen jó akciókat tartogat a kereskedelmi lánc a tankönyvborítókra (399 Ft) valamint a füzetcimkékre (129 Ft). Az Auchan Hipermarket Tanévkezdési ajánlatok akciós újsága 2025. 08.21-09.10 között érvényes.
Tesco
A Tesco áruházláncban különösen jó árban vásárolhatunk füzeteket (43 Ft) és papírárut (rajzlap: 99 Ft, írólap: 125 Ft), de a kedvező árú kreativitást ösztönző eszközökkel (zsírkréta: 335 Ft, színes ceruza: 869 Ft, tempera: 2679 Ft) is tömve van az augusztus 27 és augusztus 31. között érvényes katalógus. Fontos megjegyezni azonban, hogy a felsorolt árak csak Tesco klubkártya birtokában érvényesek. Az áruházlánc Helló Suli! akciós újsága 08.11. – 08.31. közt érvényes, amelyben tematikusan gyűjtötték össze az iskolakezdéshez szükséges valamennyi terméküket.
Pepco
A Pepco tanévkezdési akciója, egészen szeptember 3-ig kitart. Bár a termékek időszakosan érkeznek az üzletekbe és elérhetőségük üzletenként változhat, ebben az üzletláncban is kedvező áron található meg szinte minden az iskolakezdéshez; a tanszerektől (számológép:1000 Ft, tolltartó: 1000Ft, geometriai készlet 1000 Ft) egészen a ruhadarabokig (pulóver: 1000Ft-tól).
A Lidl kedvezményeit összegyűjtő iskolakezdési katalógus ide kattintva olvasható, míg a Tedi Vissza a suliba, augusztus 30-ig érvényes katalógusa ide kattintva érhető el.
Időről időre a nagyobb áruházláncok is előrukkolnak előre összeállított tanszercsomagokkal, melyekben – általában kedvezőbb áron – a szülők és a gyerekek egy készletben megkapnak mindent, amelyre az adott évfolyamon jellemzően szükségük lesz a tanév kezdete után. Többféle füzet, ceruzák, tollak, geometriai eszközök, de radír, ragasztó és rajzlapok is gyakran az ilyen csomagok részét képezik. Idén a kisebb kereskedőknél, illetve játékáruházakban is nagyon széles választékkal találkozni, jellemzően osztályonként, esetleg tagozatonként összeállítva a tanszerek és eszközök listáját.
Ahogy a fentiekből is látszik, ma már számtalan helyről, akár hagyományos üzletekből, akár webáruházakból beszerezhetők a tanszerek, iskolatáskák, tornaruhák és minden olyan termék, amely szükséges kicsiknek és nagyoknak a tanév megkezdéséhez. A széles tanszerkínálatból történő választás során azonban érdemes vásárlás előtt tájékozódni az egyes üzletek kínálatáról, a termékek minőségéről, és természetesen az árakról is. A „fantasztikus tanévkezdési akció” típusú szlogenek mögött ugyanis nem feltétlenül a legjobb ajánlatok rejtőznek és előfordulhat az is, hogy a rendkívül olcsó termékekhez silány minőség párosul. A tudatos fogyasztói döntések meghozatalához az ár-összehasonlító oldalak és az egyes kereskedelmi egységek reklámújságjai egyaránt hasznos segítséget nyújthatnak.
Azon árucikkek használata, amelyek nagy koncentrációban tartalmaznak meghatározott lágyítószereket, súlyos kockázatot jelenthetnek a gyermekek egészségére, ezért a lágy műanyagból, PVC-ből készülő tolltartókat, műanyag neszesszereket, táskákat és egyéb termékeket igyekezzünk elkerülni.
A Nemzetgazdasági Minisztérium az iskolakezdés során is fokozott figyelmet fordít a magyar családok védelmére, így természetesen ezeket is folyamatosan vizsgálja és a veszélyes termékeket haladéktalanul kivonja a forgalomból.
Ha a vásárlás során, vagy azt követően bármilyen fogyasztói problémánk merülne fel, azt jelezzük az eladónak, és kérjük jegyzőkönyv felvételét. Ha a vállalkozással nem sikerül egyezségre jutni, panaszunk intézése érdekében az ingyenesen és gyorsan eljáró békéltető testülethez, megtévesztő reklám, árfeltüntetés vagy egyéb jogszabálysértés esetén pedig a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalhoz fordulhatunk. A kormányhivatalok minden esetben eljárnak jogszabálysértés gyanúja, így többek között megtévesztés vagy termékbiztonsági szempontból nem megfelelő termék árusítása esetén is.
Hatalmas segítséget jelent a családoknak, hogy 2010 óta, akik gyermeket vállalnak, számolhatnak azzal, hogy a tankönyveket a gyerekeik az első osztálytól az utolsó osztályig ingyenesen fogják megkapni az állami, az egyházi és a magániskolákban, a köznevelésben, a szakképzésben, mindenhol. Ez a családtámogatás része hazánkban.
Ráadásul az idei évben még könnyebbé válik pénzügyileg az ősz a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően: duplájára nő a családi adókedvezmény mértéke, és októbertől még több édesanya válik szja-mentessé.