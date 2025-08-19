Itt az új bolt: már a polcfeltöltést is a vevők végzik, az árak viszont pofátlanul alacsonyak

A nagy hipermarketláncokhoz – Tesco –, valamint a nagy német diszkontláncokhoz – Lidl, Aldi – képest is eltérő modellben működve kínál nagyon olcsó fogyasztói árakat a főként a termelőktől közvetlenül beszerzett termékekre a Super Coop nevű üzlet Berlinben. Az olcsóságnak persze „ára van”: a boltban jóformán nincs jelen alkalmazott, a vevők maguk pakolják az árut, és a fizetéskor azoknak sincs alternatíva, akik egyébként idegenkednek az önkiszolgáló kasszák használatától, mert az árukat maguknak kell kasszázniuk. Úgy tűnik, az elsőre szokatlannak tűnő modell mégis életképes.

Egy berlini boltban előbb fel kell tölteni a polcokat, hogy vásárolni lehessen (képünk illusztráció)

Fotó: CandyRetriever / Shutterstock

Szövetkezeti modellben működik a berlini bolt

A Super Coop mögött egy szövetkezeti modell áll, melyben a vásárlók nem csak vevők a boltban, hanem egyben szövetkezeti tagok is, akik ilyen módon résztulajdonosai is az üzletnek. Ezáltal érdekeltek nem csak az olcsó árakban, hanem a bolt fenntartásában, illetve megmaradásában is.

A szövetkezeti tagoknak a csatlakozáskor belépési díjat kell letenniük (100 eurót, melyet akár részletekben is kifizethetnek), emellett bizonyos, eseti költségekkel kell még számolniuk. No meg azzal, hogy maguk pakolhatják az árukat azért, hogy azok minden vevő számára hozzáférhetők legyenek, ehhez a tagoknak műszakokat kell vállalniuk. Más, a működtetéssel kapcsolatos feladatokat is el kell látni, ahogy a TikTokon megjelent, a cikk végén megtekinthető, magyar nyelvű videóból ez kiderül,

A szerepvállalás azonban megtérül, mivel a szupermarketben az egyékbént elvárt, elég széles választékkal találkoznak az egyszerre szövetkezeti tag vásárlók, ráadásul a friss zöldség-gyümölcs, valamint pékáruk tekintetében lényegében garantált, hogy minőségi, egészséges termelői jellegű élemiszerhez jutnak hozzá.

S mivel a bolt működtetési költsége összességében jóval alacsonyabb még az olcsóbb diszkont áruházaknál is, a kasszánál vásárláskor hagyott összeg is mérsékeltebb.

Úgy tűnik, hogy a modell sikeres, legalábbis mostanáig 1828-an döntöttek úgy, hogy szövetkezeti tagok, egyben vásárlók lesznek. Azoknak pedig, akik szövetkezeti tagság nélkül szeretnének vásárolni az üzletben, a bolt erre meghatározott időkeretben biztosít lehetőséget. Érdemes ugyanakkor megemlíteni, hogy a munkát az a tag sem úszhatja meg, aki egyébként vállalja, hogy többet fizet a termékekért. Ennek oka, hogy a modell sikeressége épp a közös vállalásokban rejlik a koncepció kidolgozói szerint.