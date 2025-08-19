Hírlevél

Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Zelenszkij és Putyin

szupermarket

Itt az új bolt: már a polcfeltöltést is a vevők végzik, az árak viszont pofátlanul alacsonyak

31 perce
Olvasási idő: 7 perc
Az általában megszokott kiskereskedelmi modellektől eltérően működő szupermarkettel találkozni a német fővárosban, Berlinben. A Super Coop nevű boltban még a nagy diszkontláncokénál is mérsékeltebb árakkal találkozni, ugyanakkor a vevőknek lényegében maguknak kell intézni minden munkafolyamatot az áruk polcra helyezésétől kezdve a kasszázásig. Elmondjuk, mi van az üzleti modell hátterében.
szupermarketSuper CoopBerlinüzlet

A nagy hipermarketláncokhoz – Tesco –, valamint a nagy német diszkontláncokhoz – Lidl, Aldi – képest is eltérő modellben működve kínál nagyon olcsó fogyasztói árakat a főként a termelőktől közvetlenül beszerzett termékekre a Super Coop nevű üzlet Berlinben. Az olcsóságnak persze „ára van”: a boltban jóformán nincs jelen alkalmazott, a vevők maguk pakolják az árut, és a fizetéskor azoknak sincs alternatíva, akik egyébként idegenkednek az önkiszolgáló kasszák használatától, mert az árukat maguknak kell kasszázniuk. Úgy tűnik, az elsőre szokatlannak tűnő modell mégis életképes.

bolt
Egy berlini boltban előbb fel kell tölteni a polcokat, hogy vásárolni lehessen (képünk illusztráció)
Fotó: CandyRetriever / Shutterstock

Szövetkezeti modellben működik a berlini bolt

A Super Coop mögött egy szövetkezeti modell áll, melyben a vásárlók nem csak vevők a boltban, hanem egyben szövetkezeti tagok is, akik ilyen módon résztulajdonosai is az üzletnek. Ezáltal érdekeltek nem csak az olcsó árakban, hanem a bolt fenntartásában, illetve megmaradásában is. 

A szövetkezeti tagoknak a csatlakozáskor belépési díjat kell letenniük (100 eurót, melyet akár részletekben is kifizethetnek), emellett bizonyos, eseti költségekkel kell még számolniuk. No meg azzal, hogy maguk pakolhatják az árukat azért, hogy azok minden vevő számára hozzáférhetők legyenek, ehhez a tagoknak műszakokat kell vállalniuk. Más, a működtetéssel kapcsolatos feladatokat is el kell látni, ahogy a TikTokon megjelent, a cikk végén megtekinthető, magyar nyelvű videóból ez kiderül,

A szerepvállalás azonban megtérül, mivel a szupermarketben az egyékbént elvárt, elég széles választékkal találkoznak az egyszerre szövetkezeti tag vásárlók, ráadásul a friss zöldség-gyümölcs, valamint pékáruk tekintetében lényegében garantált, hogy minőségi, egészséges termelői jellegű élemiszerhez jutnak hozzá.

S mivel a bolt működtetési költsége összességében jóval alacsonyabb még az olcsóbb diszkont áruházaknál is, a kasszánál vásárláskor hagyott összeg is mérsékeltebb.

Úgy tűnik, hogy a modell sikeres, legalábbis mostanáig 1828-an döntöttek úgy, hogy szövetkezeti tagok, egyben vásárlók lesznek. Azoknak pedig, akik szövetkezeti tagság nélkül szeretnének vásárolni az üzletben, a bolt erre meghatározott időkeretben biztosít lehetőséget. Érdemes ugyanakkor megemlíteni, hogy a munkát az a tag sem úszhatja meg, aki egyébként vállalja, hogy többet fizet a termékekért. Ennek oka, hogy a modell sikeressége épp a közös vállalásokban rejlik a koncepció kidolgozói szerint.

Nézze meg a magyar nyelvű videót a különleges, szövetkezeti szupermarket működéséről:

@dw_magyar

„Ebben a boltban nem vernek át!” 💶 Christian egy olyan szövetkezeti élelmiszerboltba jár vásárolni Berlinben, ahol a vásárló egyben önkéntes alkalmazott is. A kezdeményezés népszerű, annak ellenére, hogy a közel 2000 tag mindegyike ezért még fizet is, átszámítva mintegy 40 ezer forintot. De akkor miért jó ez? 👉 A tagok helyi gazdáktól származó, jó minőségű élelmiszerhez juthatnak megfizethető áron. #bevásárlás #Berlin #Németország #dwstories #dreel @DWStories

♬ eredeti hang – DW Magyar - DW Magyar

 

