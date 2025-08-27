Világjárványt és ökológiai katasztrófát is okozhat a legújabb őrület

A bozóthús (bushmeat), vagyis a vadonélő állatok orvvadászok általi legyilkolásából származó hús növekvő kereskedelme, valamint fogyasztása több okból is katasztrófához vezethet. Nigéria Vadvédelmi Társaságának tanulmánya szerint a városi nigériaiak több mint kétötöde mondta, hogy az elmúlt évben evett bozóthúst, ami majdnem kétszerese a 2018-as számnak. Bár a bozóthús értékesítése hivatalosan tilos az országban, szinte minden város piacán nyíltan folyik. A növekvő kereslet által vezérelve a nigériai vadászok pedig, ma már gyakorlatilag minden vadon élő állatot lelőnek, amellyel találkoznak – vemhes nőstényeket, fiatal egyedeket és veszélyeztetett fajokat egyaránt. A 200 millió lakosú Nigéria bozóthús iránt növekvő étvágya azonban egy ketyegő időzített bomba, amely nemcsak, hogy felgyorsítja a vadon élő állatok populációinak összeomlását, de különböző járványok kitörését is okozhatja.

Egy ketyegő időzített bombán ülünk, ha bozóthús illegális kereskedelme folytatódik. Fotó: STEEVE JORDAN / AFP

A nigériai orvosok szerint a „gasztrotrend” kritikus közegészségügyi fenyegetést jelent

Az Egészségügyi Világszervezet jelentése szerint az elmúlt évtizedben felmerült fertőző betegségek háromnegyede állatoktól származott. A WHO és más nagyobb csoportok szerint például a 2014-es nyugat-afrikai ebolajárvány valószínűleg Guineában kezdődött, miután az első áldozat családja vírust hordozó denevéreket evett. Egyes kutatók szerint pedig a Covid-19-et okozó koronavírus valószínűleg szintén vadon élő állatokról terjedt át az emberekre egy vuhani (Kína) piacon, ahol az első eseteket 2019 decemberében jelentették.

„Ez nem csak egy helyi egészségügyi probléma – ez egy potenciális közegészségügyi vészhelyzet” – nyilatkozta a Bloombergnek Ushakuma Anemga, a Nigériai Orvosi Szövetség alelnöke. A szokásos gyakorlatok, mint például a szabadtéri henteskedés, a védőfelszerelések és az állatorvosi szűrések hiánya pedig még veszélyesebbé teszik a helyzetet.

Ökológiai katasztrófához vezethet, ha a bozóthús illegális kereskedelme folytatódik

A Világbank becslése szerint a bozóthús illegális kereskedelme világszerte évi 7,8-10 milliárd dolláros üzlet, ezzel a kábítószer-, az ember- és a fegyverkereskedelem után a negyedik legjövedelmezőbb bűnözői vállalkozás.