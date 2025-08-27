Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb, fontos részletek kerültek ki az Északi Áramlat felrobbantásáról

bozóthús

Világjárványt és ökológiai katasztrófát is okozhat a legújabb őrület

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A nigériai fővárosba, Abujába vezető forgalmas autópálya melletti standok, de már a helyi piacok is tele vannak vendégekkel, akik steakre, karajokra és kebabokra várnak. De a hús nem az, amit New Yorkban, Londonban vagy a világ legtöbb városában kapnánk. A több mint 200 milliós lélekszámú Nigériában eddig csupán vidéki jelenség volt a bozóthús fogyasztása, manapság azonban a denevértől az elefántig már minden vadállatot tömegével fogyasztanak a városokban is. Az új "trend" azonban nemcsak a veszélyeztetett fajok tömeges kihalását okozhatja, de akár egy újabb világjárványt is kirobbanthat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bozóthúsorvvadászatillegális kereskedelem

A bozóthús (bushmeat), vagyis a vadonélő állatok orvvadászok általi legyilkolásából származó hús növekvő kereskedelme, valamint fogyasztása több okból is katasztrófához vezethet. Nigéria Vadvédelmi Társaságának tanulmánya szerint a városi nigériaiak több mint kétötöde mondta, hogy az elmúlt évben evett bozóthúst, ami majdnem kétszerese a 2018-as számnak. Bár a bozóthús értékesítése hivatalosan tilos az országban, szinte minden város piacán nyíltan folyik. A növekvő kereslet által vezérelve a nigériai vadászok pedig, ma már gyakorlatilag minden vadon élő állatot lelőnek, amellyel találkoznak – vemhes nőstényeket, fiatal egyedeket és veszélyeztetett fajokat egyaránt. A 200 millió lakosú Nigéria bozóthús iránt növekvő étvágya azonban egy ketyegő időzített bomba, amely nemcsak, hogy felgyorsítja a vadon élő állatok populációinak összeomlását, de különböző járványok kitörését is okozhatja.

Egy ketyegő időzített bombán ülünk, ha bozóthús illegális kereskedelme folytatódik.
Egy ketyegő időzített bombán ülünk, ha bozóthús illegális kereskedelme folytatódik. Fotó: STEEVE JORDAN / AFP

A nigériai orvosok szerint a „gasztrotrend” kritikus közegészségügyi fenyegetést jelent 

Az Egészségügyi Világszervezet jelentése szerint az elmúlt évtizedben felmerült fertőző betegségek háromnegyede állatoktól származott. A WHO és más nagyobb csoportok szerint például a 2014-es nyugat-afrikai ebolajárvány valószínűleg Guineában kezdődött, miután az első áldozat családja vírust hordozó denevéreket evett. Egyes kutatók szerint pedig a Covid-19-et okozó koronavírus valószínűleg szintén vadon élő állatokról terjedt át az emberekre egy vuhani (Kína) piacon, ahol az első eseteket 2019 decemberében jelentették. 

„Ez nem csak egy helyi egészségügyi probléma – ez egy potenciális közegészségügyi vészhelyzet” – nyilatkozta a Bloombergnek Ushakuma Anemga, a Nigériai Orvosi Szövetség alelnöke. A szokásos gyakorlatok, mint például a szabadtéri henteskedés, a védőfelszerelések és az állatorvosi szűrések hiánya pedig még veszélyesebbé teszik a helyzetet.

Ökológiai katasztrófához vezethet, ha a bozóthús illegális kereskedelme folytatódik

A Világbank becslése szerint a bozóthús illegális kereskedelme világszerte évi 7,8-10 milliárd dolláros üzlet, ezzel a kábítószer-, az ember- és a fegyverkereskedelem után a negyedik legjövedelmezőbb bűnözői vállalkozás.

Vadhúst Afrika valamennyi Egyenlítő környéki piacán árulnak, ha nem a pultról, hát a pult alól. A kínálatban tonnányi bivalyhús, elefánthús, aligátor, antilop- és piton, valamint emberszabású majmok - csimpánzok, bonobók és gorillák - húsa is megtalálható, de madarak és denevérek is áldozatul esnek, ha éppen rájuk bukkannak az orvvadászok.

A man walks past bushmeat, including pangolins, bush rats and tiger cats for sale on the roadside outside Bata on January 18, 2015. Monkey and bat bushmeat has been linked to the spread of the deadly ebola virus. Equatorial Guinea has had no cases of ebola and is hosting the biennial Africa Cup of Nations football tournament after Morocco withdrew as a potential host citing concerns over the spread of ebola which broke out in West Africa in March 2014. The virus has already killed more than 8,371 people in Liberia, Sierra Leone and Guinea, according to recently released World Health Organization figures. AFP Photo/Carl de Souza (Photo by Carl DE SOUZA / AFP)
Fotó: CARL DE SOUZA / AFP

A vadászzsákmányt általában füstölik vagy szárítják, néha a fakitermelő társaságok kamionjaival a falvak és városok piacaira is elszállítják, ahol friss húsként árulják. Ráadásul a bozóthús sokszor nem is az éhező emberek táplálékául szolgál. A fogyasztók olyan jómódú emberek, akiknek a drága vadhús megvétele státusszimbólum. Az afrikai bozóthús megtalálható amerikai és európai éttermek kínálatában is, csak tudni kell, hol keressük. Az üzlet virágzik: olyan nagyvárosokban, mint Los Angeles, Toronto vagy Párizs havonta 6.000 kg illegálisan elejtett vadhús kerül forgalomba.

Amennyiben az ENSZ és a kormányok nem lépnek fel határozottan a jelenség ellen, a térség legtöbb kis- és nagytestű emlőse, számtalan madárfaj és hüllő az elkövetkezendő 10-20 évben kipusztulásra van ítélve, amellett, hogy bármikor kitörhet egy új világjárvány.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!