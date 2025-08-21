Eladná Brad Pitt a kirabolt Los Angeles-i házát

Brad Pitt már egy ideje próbál megszabadulni az 1960-ban épült ingatlantól, amelyet még 2023-ban vett meg 5,5 millió dollárért.

Brad Pitt Fotó: TMZ.com

Brad Pitt csak a sokadik "sztár-tulajdonos"

Az L alakú Los Feliz rezidencia három hálószobával és két fürdőszobával rendelkezik, és egy domboldalon található, ahonnan Los Angeles központjára nyílik lenyűgöző kilátás. A ház egykor Aileen Gettyé, a Getty olajdinasztia örököséé és neves filantrópé volt, aki még 2019-ben vásárolta meg James Valentine-tól, a Maroon 5 gitárosától. Az eladási árat nem hozták nyilvánosságra, azt viszont tudni lehet, hogy hetekkel a betörés után Brad Pitt egy spanyol stílusú kastélyt vásárolt a Hollywood Hillsben 12 millió dollárért.

Több Hollywoodi színészt is kiraboltak már az idén

Nem Brad Pitt az első sztár, akit idén kiraboltak. Jennifer Aniston otthonát az év elején fosztották ki, Nicole Kidman és Keith Urban ingatlanjába pedig február 14-én törtek be.