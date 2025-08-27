Csillagászati összegeket költene a kormány Budapest fejlesztésére

„3 288 549 512 043 Ft – azaz háromezer kétszáznyolcvannyolc milliárd forint. Ez a kormány következő 10 éves fejlesztési tervének csak Budapestre szánt összege” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. Azaz: Budapest fejlesztése jelentős beruházásokat jelent. A Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője jelezte: „Fontos, hogy ez nem a fővárosnak és kerületeknek járó működési támogatások, adóbevételek vagy bármilyen törvény szerint kiutalt pénzek összege. Ezek csak olyan beruházások és projektek, melyeket az Orbán-kormány a központi költségvetésből kíván megvalósítani a budapestiek javára”.
„Ez a mi ajánlatunk a fővárosnak. Nem üres ígéretek, hadoválás és Facebook-huszárkodás, hanem valódi fejlesztések, amelyek jobbá és élhetőbbé teszik a nemzet fővárosát a budapestieknek. Már csak meg kell szavazni jövő áprilisban!” – írta.
A teljesség igénye nélkül csak a 100 milliárd forint feletti tervezett építkezések: