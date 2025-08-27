Csillagászati összegeket költene a kormány Budapest fejlesztésére

„3 288 549 512 043 Ft – azaz háromezer kétszáznyolcvannyolc milliárd forint. Ez a kormány következő 10 éves fejlesztési tervének csak Budapestre szánt összege” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. Azaz: Budapest fejlesztése jelentős beruházásokat jelent. A Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője jelezte: „Fontos, hogy ez nem a fővárosnak és kerületeknek járó működési támogatások, adóbevételek vagy bármilyen törvény szerint kiutalt pénzek összege. Ezek csak olyan beruházások és projektek, melyeket az Orbán-kormány a központi költségvetésből kíván megvalósítani a budapestiek javára”.

Lesz pénz Budapest fejlesztésére is. A Galvani híd látványterve

Forrás: Facebook / Szentkirályi Alexandra

Hatalmas összegek jutnak Budapest fejlesztésére



„Ez a mi ajánlatunk a fővárosnak. Nem üres ígéretek, hadoválás és Facebook-huszárkodás, hanem valódi fejlesztések, amelyek jobbá és élhetőbbé teszik a nemzet fővárosát a budapestieknek. Már csak meg kell szavazni jövő áprilisban!” – írta.

A teljesség igénye nélkül csak a 100 milliárd forint feletti tervezett építkezések:

DBC Dél-Budai Centrumkórház fejlesztése – 637 milliárd

Galvani híd – 480 milliárd

Kelenföld – Budaörs vasúti vonalszakasz korszerűsítése – 343 milliárd

M10 gyorsforgalmi út Budapest – Kesztölc közötti szakaszának fejlesztése – 250 milliárd

Nagyforgalmú budapesti pályaudvarok felújítása, fejlesztése, korszerűsítése – 246 milliárd

A 31. sz. főút Budapest és Nagykáta között szélesítése, felújítása – 181 milliárd

Nemzeti Korcsolyázó Központ létesítése - 175 milliárd

Reptéri gyorsforgalmi út. 10 km hosszú, 2x2 sávos, valamint 5 km-en 2x3 forgalmi sávos közút építése – 170 milliárd

Budapest Városliget, Szegedi úti felüljáró fejlesztése – 150 milliárd





