Visszatér a magyarok egyik kedvenc üzlethálózata

Újranyitja a cipőket, táskákat, valamint további ruházati kiegészítőket kínáló CCC a budapesti Westend Bevásárlóközpontban található üzletét.

A CCC újranyitja üzletét a budapesti Westend bevásárlóközpontban (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Jelentős európai cipőkereskedő a CCC

A CCC honlapjának tanulsága szerint Magyarországon 63 üzettel rendelkezik (idesorolva a most újranyíló üzletét is). A CCC egy lengyel alapítású vállalat, az anyavállalatot a varsói tőzsdén kereskedik.

A vállalat 2016-ban a budapesti Vörösmarty téren nyitotta meg Magyarország legnagyobb cipőüzletét három szinten, több mint 2 700 m2 területen.

A Westendben található üzletük újranyitásáról a vállalat a hivatalos magyarországi Facebook-oldalán tett közzé bejegyzést, eszerint a boltban augusztus 29-én, 10 órától várják a vásárlókat.

A bejegyzésben „új koncepciót” ígérnek, valamint azt, hogy az első ötven látogató aznap levásárolható ajándékutalványt kap.

A CCC Csoport az egyik legnagyobb európai vállalat a lábbeli és ruházati kiskereskedelmi szegmensben.

Mind hagyományos bolti (kb. 1200 üzlettel rendelkeznek Európa-szerte), mind online értékesítésük jelentős, amit több márkanév alatt bonyolítanak.

A CCC Csoport által közzétett adatok szerint 2025 második negyedévében történetének eddigi legmagasabb negyedéves EBITDA-ját érte el, 481 millió zlotyit. A bevételnövekedés éves összehasonlításban 11 százalék volt.

A magyarországi leányvállalat 2024-es bevétele az adatok szerint meghaladta a 27 milliárd forintot.

A magyarországi, különösen a budapesti bevásárlóközpontok kiskereskedelmi egységeinél az elmúlt hetekben nagy mozgást lehetett látni. Miként az Origo megírta, miközben nagy ruházati láncok üzletei egy-egy helyszínen bezártak, ugyanezen cégek máshol új üzletet nyitottak. Beszámoltunk a közelmúlt egy másik visszatérő kiskereskedelmi láncról is.