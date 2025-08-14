Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Jobb, ha ezentúl porral oltóval utazunk, újabb busz gyulladt ki Budapesten – videó

bankszünnap

Ma estétől hosszabb leállás jön egy hazai nagybanknál

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az informatikai rendszerek korszerűsítése érdekében ebben a hónapban két alkalommal is hosszabb leállás lesz a CIB Banknál. Az elsőre mindjárt ma estétől kerül sor: hét órán keresztül nem lesznek elérhetők a bank egyes szolgáltatásai.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bankszünnapbankrendszerfejlesztésCIB Bankleállás

A korszerűsítések ideje alatt a CIB Bank több szolgáltatása nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető – derül ki a pénzintézet honlapján szereplő tájékoztatóból. A tervezett karbantartások egyébként bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint. Ezt az tájékoztatást a bank honlapján a tervezett leállás előtt legalább 30 nappal tette közzé a jogszabályi elvárással összhangban. 

CIB Bank
Ma estétől leállás jön a CIB Banknál
Fotó: MICHAL FLUDRA / NurPhoto

Leállások a CIB Banknál az alábbi időpontokban lesznek ebben a hónapban

2025.08.14. 22:00 - 2025.08.15. 05:00 közötti időszakban

  • A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető. 
  • Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.
  • A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

2025.08.23. 22:00 - 2025.08.24. 08:00 közötti időszakokban

  • Teljes szolgáltatás-kiesés várható a CIB kártyákkal végzett bármilyen (ATM, POS, online/internetes) tranzakciók és a CIB ATM-eken és CIB POS terminálokon végzett tranzakciók esetén.
  • Az azonnali átutalási kérelmek és a fizetési kérelmek fogadása és indítása, valamint a másodlagos azonosító rögzítése, meghosszabbítása, törlése szünetel. Ezen időszak alatt azonnali forint átutalási megbízások indítására, ideértve az egységes adatbevételi megoldás útján (qvik-QR, qvik-NFC, qvik-link) benyújtott azonnali utalásokat is, és a másodlagos számlaazonosítók kezelésére nem lesz lehetőség, továbbá a fizetési kérelem (qvik-kérelem) szolgáltatás sem lesz elérhető (fizetési kérelem indítása / elutasítása / jóváhagyása nem lesz lehetséges). Az azonnali utalások és a fizetési kérelmek (qvik-kérelem) fogadása szünetel, a megbízások visszautasításra kerülnek.
  • A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, az Ecommerce, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető. 
  • Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.
  • A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!