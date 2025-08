Hamarosan megnyílik a világ legmagasabb szállodája

A dubaji Ciel Hotel – amely elkészülte után a világ legmagasabb szállodája lesz – várhatóan még az idén megnyitja a kapuit. A 388 méter magas épület kivitelezése a befejezéséhez közeledik. A Ciel a világ legnagyobb ember alkotta kikötőjében, a Dubai Marinában kap helyet, ahonnan fantasztikus panoráma nyílik a Perzsa-öbölre, beleértve a Palm Jumeiraht, Dubaj mesterséges szigetcsoportját, és a Burdzs Kalifát, a világ legmagasabb épületét is.

A Ciel Hotelből lenyűgöző kilátás nyílik majd Dubajra

Fotó: Markus Mainka / Shutterstock

Pazar építmény lesz a Ciel Hotel

A Ciel 82 emeleten 1004 szobával, köztük 147 lakosztállyal büszkélkedhet majd, a vendégek pedig a padlótól a mennyezetig érő üvegablakokon keresztül élvezhetik szobáikból a csodás kilátást.

A szállodában lesz a világ legmagasabban fekvő, a 76. emeleten, körülbelül 303 méter magasan elhelyezkedő végtelenített úszómedencéje,

valamint 382 méteres magasságban egy „égi étterem” és egy 12 szintet átívelő átriumos „égi kert”, amely függőlegesen egymásra helyezett, parkosított és természetes szellőzésű teraszokból épül fel.

A szálloda halljának kialakítása már legalább 65 százalékban elkészült, az étkezők egyes részei pedig 50 százalékban. A vendégszobák berendezésének készültségi foka 45, míg a szabadidőteraszé legalább 40 százalékos. A NORR építészeti cég által tervezett Ciel elkészülte után a világ jelenlegi legmagasabb szállodáját, a szintén Dubajban található, 364 méter magas Gevora szállodát fogja megelőzni.

A Ciel nem az egyetlen jelentős felhőkarcoló a világban, amely építés alatt áll, hiszen a kanadai Torontóban is folyamatban van egy ilyen projekt. A kanadai One Bloor West, amelyet a Foster + Partners építészeti cég tervezett, mára elérte a 300 méteres magasságot, amivel hivatalosan is az észak-amerikai ország első szupermagas épülete lett. Elkészülte után a felhőkarcoló Kanada legmagasabb lakóépülete és a második legmagasabb ember alkotta építménye lesz a CN Tower után.

A szupermagas épületek egyébként az általános meghatározás szerint 300 méteresek vagy annál magasabbak.