Gyorsétterem magyar módra: a szocialista McDonald's története

A nyolcvanas évek derekán létrehozták Magyarországon a City Grill gyorsétteremláncot, amely az akkoriban világszerte egyre jobban terjedő franchise üzleti modellel működött, és viszonylag modern designelemekkel, valamint egységes arculattal alakították ki a hálózat egységeit. A vendégek az oly sokat emlegetett amerikai életérzést keresték, amikor betértek az éttermekbe, ahol hamburgerrel (City burger), sült krumplival, amerikainak vélt sült kolbásszal, ketchuppal és Coca-Colával várták őket. Az ételeket az akkoriban még újdonságnak számító, egyszer használatos, habosított műanyagból készült dobozokba csomagolták, és adtak a kiszolgálásra olyan szempontból is, hogy a pincérnők csinos formaruhát viseltek, narancssárga egyenruhájukat a Budapesti Divatszalon szállította.
Gyakorlatilag mindenben a McDonald's felépítését és működését másolták, de igyekeztek a magyar igényekhez igazítani az ételkínálatot, így jelent meg a hamburgerben a csalamádé, és emiatt készült buciból, továbbá így került be a választékba a rétes és a panírozott palacsinta is.
A későbbi étteremlánc első egysége gyakorlatilag egy 1980-ban megnyitott büfé volt a Kálvin téren, állófogyasztással. A választék gombával töltött rántott palacsintából, húsos, májas, gombás, velős melegszendvicsekből, hamburgerből, hot-dogból, valamint lecsóval, vagdalt sonkával és reszelt sajttal kínált magyaros lángosból állt. Az első igazi étterem 1984. január elsején nyitott meg a Jászai Mari téren, a mai McDonald's helyén.
A következő év tavaszán nyílt meg az újabb egységük a Bajcsy-Zsilinszky út és az Alkotmány utca sarkán. A korabeli MTI-tudósítás McDonald's jellegű gyorsbüfének titulálta az éttermet, és hozzátette: a kínálatban szereplő 14 különböző ételt és italt a rendeléstől számított három percen belül kiszolgálják.
Ekkor a lánc gyors bővülésnek indult, hiszen ugyanebben az évben további City Grill éttermek nyíltak meg a fővárosban:
1986-től vidéken is megjelent a City Grill, először Kazincbarcikán, majd Kaposváron, Ózdon, Balatonszántódon, Egerben és Sopronban nyíltak éttermek.
Elhelyezkedésének köszönhetően Váci utcai étterem lett a legforgalmasabb, és a cég ennek apropóján felvette a Taverna nevet.
A Taverna Vendéglátó Vállalat 1985-ben 90 millió forintos nyereséget ért el, ami napjainkban több milliárd forintot jelentene. A Taverna vezetői azonban megérezhettek valamit az „új idők új szeleiből”, és ráéreztek arra, hogy elérkeztek a vállalat növekedésének határára, ezért úgy döntöttek, sorban eladják az éttermek franchise-jogait. Bár elég sokat kértek értük, az érdeklődés mégis hatalmas volt, hiszen a City Grill akkoriban nagy népszerűségnek örvendett, sokak szemében a jómódú nyugati fogyasztói társadalom megtestesítői voltak ezek az éttermek.
Ma már tudjuk:
jobb nem is lehetett volna az időzítés, ugyanis a Kádár-diktatúra utolsó éveiben megérkezett Magyarországra a gyorséttermek amerikai nagyágyúja, a McDonald's, és ráadásul a legforgalmasabb City Grill étterem tőszomszédságában nyitotta meg első itteni egységét, a Régiposta utcában, 1988. áprilisában.
Ekkorra azonban már több éttermüktől sikerült megválniuk.
A magyar franchise-hálózat azért még sokáig állta a sarat, egy ideig a rendszerváltást követő piacnyitás után is, amikor sorra tűnt fel a többi híres lánc Magyarországon. A vidéki terjeszkedés valamennyire menekülési útvonalként is értelmezhető volt a City Grill számára, és pár évig ezekben a városokban még nyereségesen tudott működni, sőt 1993-ban 20 éttermet üzemeltetett.
Ám azzal a laikusok is tisztában voltak, hogy az első Meki megnyitásától kezdve a magyar gyorsétteremlánc sorsa megpecsételődött. A haláltusa folyamata hamarosan begyorsult, és rövidesen már csak néhány étterem működött ezzel a márkanévvel.
A McDonald'sszal a City Grill nem tudta felvenni a versenyt, a vendégek már szó szerint megízlelhették, hogyan működik egy profi gyorsétteremlánc. Végül 1994. év végén bezárt az utolsó City Grill, a Taverna is. Ekkor már egy valódi amerikai lánc kínálta az amerikai életérzést Magyarországon.