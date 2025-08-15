Nincs tovább, ez a vége: csődbe ment a magyarok körében is kedvelt boltlánc

Csődeljárás alá vonták a Magyarországon is jelen lévő Claire's-t, a főként kiegészítőket áruló boltláncot az Egyesült Királyságban és Írországban is. Brit sajtóértesülések szerint a vállalathoz már az elmúlt napokban a vagyonfelügyelőket is a kinevezték. Ez arra utal, hogy bár a bizakodás még megvan erre, de vélhetően nem valószerű az a forgatókönyv, hogy sikerül befektetőt találni a fizetésképtelenné vált hálózat mögé. Miként megírtuk, napokkal korábban az Egyesült Államokban működő hálózatnál indult csődbírósági eljárás.

A Claire's egyik üzlete: az Egyesült Államokban működő hálózat után most a brit és ír láncnál is bekövetkezett a legrosszabb (illuszráció)

Fotó: Wikipedia Commons

Itt az újabb Claire's-csőd: ezrek munkája került veszélybe

Az amerikai Claire's áruházlánc nehéz helyzetéről az Origo is beszámolt a napokban: miként megírtuk, néhány éven belül ez már a második alkalom, hogy az Egyesült Államokban működő üzletlánc fizetésképtelenné vált, most viszont úgy tűnik, nem is menekülhet meg. Egyik, Budapesten működő üzletük a napokban zárt be (a Köki Terminálban), bár ennek oka nem az amerikai, illetve a most bejelentett brit csőd.

A Claire's brit központja Birmingham-ben van, 306 üzlettel rendelkezik az Egyesült Királyságban és Írországban, és több mint 2150 embert foglalkoztat. Sajtóértesülések szerint ezekenek a munkavállalóknak a foglalkoztatása is komoly veszélybe került a csődhelyzettel.

A vállalat boltjai egyelőre nyitva tartanak, az üzletekben dolgozók kiszolgálják a vásárlókat, de az online rendelés lehetőségét már leállították, a korábban rendelt, de még el nem küldött árukat pedig már nem is küldik ki a vevőknek.

A csődhelyzettel egyidejűleg szárnyra kaptak a híresztelések arról, hogy a Claire's állítólag maga figyelmeztette a brit üzletek vezetőit, hogy végrehajtók megjelenésére számíthatnak a napokban.

Mi történik a magyarországi hálózattal?

A brit Claire's már tavaly több millió font adózás előtti veszteségről jelentett, miközben 2026 decemberében 355 millió font értékű vállalati kölcsönt kellene visszafizetnie. Erre jelenleg kevés esélyt láthatnak a hitelezők.

A Claire's 17 országban van jelen, összesen több mint 2700 üzlettel Észak-Amerikában és Európában. Az amerikai, majd a brit csőd után kérdésként merülhet fel, hogy milyen fejlemények várhatók a cég más piacain, például Magyarországon. Hazánkban a márkanév alatt 15 bolt működik, többségük Budapesten.

Az amerikai illetve a brit és ír hálózat csődje vélhetően nem érinti a magyarországi franchise hálózatot, de erre vonatkozóan egyelőre nem áll rendelkezésre információ.

Az Origo kereste a vállalatot további részletekért, elsősorban a magyarországi hálózat jövőjével kapcsolatban. Ha válaszolnak, arról beszámolunk.