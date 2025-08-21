Újabb hírt közölt a csődbe jutott hatalmas áruházlánc

A főként ékszereket és ruházati kiegészítőket áruló üzletlánc, a Claire's szerdán bejelentette, hogy észak-amerikai üzletágának nagy részét eladja az Ames Watson magántőke-társaságnak, mindössze néhány héttel azután, hogy csődöt jelentett. A felek nem hozták nyilvánosságra a tranzakció pénzügyi részleteit.

Megvan a vevő a Claire's észak-amerikai üzletágának nagy részére

Fotó: Wikipedia Commons

Az áruházlánc a legtöbb üzletében szünetelteti a felszámolási folyamatot, ami az üzletmenetet tekintve szerinte jelentős előnyökkel jár majd mindkét vállalat számára. „A szerkezetátalakítási eljárás során minden lehetőséget megvizsgálunk a Claire's üzleti és márkaértékének megőrzésére, és maximalizáljuk vállalatunk értékét minden érdekelt fél számára” – idézte Chris Cramer vezérigazgató szavait a CNBC.

Az Ames Watson egy évi több mint 2 milliárd dolláros bevételű magán holdingtársaság, amely vállalatok felvásárlására és átalakítására összpontosít. Portfóliójában megtalálhatók a Lids, a Champion Teamwear és a South Moon Under márkák.

Másodszor jutott csődbe a Claire's

Ahogy megírtuk, a hónap elején kért csődvédelmet a Magyarországon is jelen lévő üzletlánc, a Clarie's az Egyesült Államokban, az egyre növekvő adósságteher és az egyre nehezebb piaci környezet miatt.

Az áruházlánc legutóbb 2018-ban menekült csődvédelembe, szintén a megdöbbentő mértékű adósságállomány miatt.

Akkoriban a vállalat stratégiai szerkezetátalakításon ment keresztül, és új tőkét vont be, ami lehetővé tette számára, hogy közel 2 milliárd dolláros adósságot fizessen vissza, és fenntartsa az üzletek működését.

Miután sikertelenül zárultak a háttérben zajló egyeztetések, a mostani egyesült államokbeli összeomlást követően kiderült, hogy a Claire's brit és írországi hálózata sem kerülheti el a csődeljárás lefolytatását.

A brit Claire's már tavaly több millió font adózás előtti veszteségről jelentett, miközben 2026 decemberében 355 millió font értékű vállalati kölcsönt kellene visszafizetnie. Erre jelenleg kevés esélyt láthatnak a hitelezők.

A Claire's 17 országban van jelen, összesen több mint 2700 üzlettel Észak-Amerikában és Európában. Hazánkban a márkanév alatt 15 bolt működik, többségük Budapesten.