Csőd a magyarok körében is népszerű üzletláncnál, bezárt egyik itteni üzletük

Másodszor kért csődvédelemet az Egyesült Államokban a Claire's, a ruházati kiegészítőket áruló üzletlánc. Első alkalommal 2018-ban váltak fizetésképtelenné. A vállalat közlése szerint „folynak az egyeztetések partnerekkel a vállalat jövőjéről”, de ennél közelebbit nem árultak el. Egyelőre üzleteik nyitvatartását ígérték, már ami az Egyesült Államokat és az Egyesült Királyságot, mint két nagy piacukat illeti.

Csődöt jelentett a Claire's üzletlánc az Egyesült Államokban, a Köki Bevásárlóközponban lévő üzletüket bezárták (illusztráció)

Fotó: Pexels

Több ezer Claire's üzlet működik a világon

A Claire's 17 országban van jelen, összesen több mint 2700 üzlettel Észak-Amerikában és Európában. A BBC szerint az Egyesült Királyságban mintegy 280 üzlete van, ez nagyjából a mostani harmadával kevesebb annál a 370 üzletnél, ami 2018-ban, első csődjük alkalmával az országban működött. Az üzletlánc első csődjéről az Origo is írt, cikkünket itt találja. Akkor még sikerült megmenteni a vállalatot.

Chris Cramer, a vállalat vezérigazgatója szerint „a döntés nehéz, de szükségszerű volt.” A cég azt is közölte, hogy míg zajlanak az egyeztetések az üzletlánc lehetséges megmentéséről, üzleteiket nyitva tartják. Ez a döntés Észak-Amerikára és az Egyesült Királyságra bizonyosan vonatkozik.

A cég szerint a kialakult helyzetért az élesedő verseny felelős, különösen az ázsiai online piacterek erősödése miatt, mint a Shein és a Temu.

Az európai üzleteken kívül a Clarie's-nek tovább 300 üzlete van Afrikában és a Közel-Keleten, de ezek franchise rendszerben működnek.

A Claire's egyik üzlete

Fotó: Wikipedia Commons

A Kökiben a napokban zárták be boltjukat

Magyarországon a vállalat 15 boltot működtet, többségüket Budapesten. Az amerikai hálózat csődje vélhetően nem érinti a magyarországi hálózatot, de erre vonatkozóan egyelőre nem áll rendelkezésre információ.

Érdemes ugyanakkor megemlíteni, hogy mint arra az Origo olvasója felhívta a figyelmet, a Köki Bevásárlóközpontban működi Claire's üzlet a napokban bezárt, bár jelen állás szerint nem a csőd miatt.

A Köki Bevásárlóközpontban végleg bezárt a Claire's

Fotó: Olvasói fotó / Origo

Májusban még füllyukasztási kedvezménnyel várta a vásárlókat. Miként megírtuk, nemrég a Stradivarius ott működő üzlete is lehúzta a rolót a Kökiben, ugyanakkor a Konzolvilág visszatért oda.