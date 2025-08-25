Mindenkit megdöbbentett a Coca-Cola, szabadulna évekkel ezelőtti tévedésétől

A Coca-Cola még 2018-ban, 3,9 milliárd fontért vásárolta meg a Costa Coffee kávézóláncot. A tranzakció 2019 januárjában zárult le. Az ügylettel nem titkoltan az volt a vállalat célja, hogy erősítsen a kávépiacon, valamint nyisson azon fogyasztók felé is, akik egészségügyi megfontolásból nem fogyasztanak szénsavas frissítőket, de kávét igen. A kávé a tea mellett a víz után a világ legtöbbet fogyasztott itala, ám az óriáscég várakozásai ezúttal nem teljesültek.

Több mint 50 éves a Costa Coffee, de a Coca-Cola csalódott

A Costa Coffee egy brit, 1971-es alapítású, globális kávézólánc melynek a brit és az ír piacon napjainkban 2700, globálisan 1300 működő egysége van. A vállalat 50 országban van jelen, alkalmazottainak száma meghaladja a 20 ezer főt, a cég főleg a brit gazdaság egésze szempontjából is jelentős munkáltatónak számít. A márkanév alatt vilászerte kihelyezett kávéautomaták száma megközelíti a 16 ezer egységet.

Míg a Costa a kávézók piacán továbbra is olyan láncok komoly versenytársa, mint

a Starbucks, vagy

a kínai Luckin Coffee,

addig a Coca-Cola égisze alatt nem teljesített a várakozások szerint.

A hír kapcsán a Reuters James Quincey vezérigazgató július végén tett kijelentését idézi, mely a mostani értesülések tükrében arra való utalás lehetett, hogy a Coca-Cola Co.-nál változások készülnek. A vezérigazgató azt mondta: „A Costa-ba tett befektetésünk nem tart ott, ahol várakozásunk szerint tartania kellett volna.” A vállalat nem reagált a Reuters mostani megkeresésére.

A Sky News információi szerint a Coca-Cola a színfalak mögött már egyeztetett néhány potenciális vásárlóval, köztük magántőke-társaságokkal, de az ajánlattételi szakaszt majd ősszel kívánják megnyitni - ha egyáltalán, mert az értesülések szerint az atlantai cég valójában még nem hozott végleges döntést a kávézólánc eladásáról, melyért várhatóan csak 2 milliárd font körüli összeget kapna. Ez nagyjából a fele annak, mint amit korábban kifizetett a Costa láncért, és ebben az inflációs hatást még nem is számoltuk bele.