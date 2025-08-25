Mindenkit megdöbbentett a Coca-Cola, szabadulna évekkel ezelőtti tévedésétől

A Coca-Cola még 2018-ban, 3,9 milliárd fontért vásárolta meg a Costa Coffee kávézóláncot. A tranzakció 2019 januárjában zárult le. Az ügylettel nem titkoltan az volt a vállalat célja, hogy erősítsen a kávépiacon, valamint nyisson azon fogyasztók felé is, akik egészségügyi megfontolásból nem fogyasztanak szénsavas frissítőket, de kávét igen. A kávé a tea mellett a víz után a világ legtöbbet fogyasztott itala, ám az óriáscég várakozásai ezúttal nem teljesültek.
A Costa Coffee egy brit, 1971-es alapítású, globális kávézólánc melynek a brit és az ír piacon napjainkban 2700, globálisan 1300 működő egysége van. A vállalat 50 országban van jelen, alkalmazottainak száma meghaladja a 20 ezer főt, a cég főleg a brit gazdaság egésze szempontjából is jelentős munkáltatónak számít. A márkanév alatt vilászerte kihelyezett kávéautomaták száma megközelíti a 16 ezer egységet.
Míg a Costa a kávézók piacán továbbra is olyan láncok komoly versenytársa, mint
addig a Coca-Cola égisze alatt nem teljesített a várakozások szerint.
A hír kapcsán a Reuters James Quincey vezérigazgató július végén tett kijelentését idézi, mely a mostani értesülések tükrében arra való utalás lehetett, hogy a Coca-Cola Co.-nál változások készülnek. A vezérigazgató azt mondta: „A Costa-ba tett befektetésünk nem tart ott, ahol várakozásunk szerint tartania kellett volna.” A vállalat nem reagált a Reuters mostani megkeresésére.
A Sky News információi szerint a Coca-Cola a színfalak mögött már egyeztetett néhány potenciális vásárlóval, köztük magántőke-társaságokkal, de az ajánlattételi szakaszt majd ősszel kívánják megnyitni - ha egyáltalán, mert az értesülések szerint az atlantai cég valójában még nem hozott végleges döntést a kávézólánc eladásáról, melyért várhatóan csak 2 milliárd font körüli összeget kapna. Ez nagyjából a fele annak, mint amit korábban kifizetett a Costa láncért, és ebben az inflációs hatást még nem is számoltuk bele.
A Costa Coffee 2021-ben zárta be harminc magyarországi üzletét, de hozzá kell tenni, hogy ezeket a kávézókat egy magyar leányvállalat működtette.
Ugyanakkor a Coca-Cola HBC Magyarország nagy várakozásokkal tekintett a magyar kávépiacra még ebben az időben is. A 2020-ban a magyar piacra Európában elsők között vezették be az otthoni, elviteles és munkahelyi fogyasztásra kínált Costa Coffee-t. Tekintve, hogy a felnőtt magyar lakosság 85 százaléka kávézik, fele pedig rendszeres kávészünetet tart a munkahelyén, a hazai kávépiac ezen szegmense vonzónak tűnik. A magyar piacot a vállalat továbbra is ellátja például kávéautomatákkal. Miként az Origo megírta, egy 2021-ben publikált kutatásuk eredményéből az is kiderült, hogy a magyar kávékedvelők 53 százaléka rendszeresen eszpresszót fogyaszt, a második legnépszerűbb a tejeskávé (31 száalék), majd a cappuccino (30 százalék).
Időnként egyébként felröppennek a hírek arról, hogy a Costa Coffee újra fizikai kávézókat nyit Magyarországon, ezidáig azonban ez nem történt meg.
A július utolsó napjaiban az idei második negyedévről közzétett adatok alapján a Coca-Cola Co. jelentősen, 58 százalékkal növelte adózott eredményét. Az eladásai ugyan csökkentek, de a magasabb árak ellensúlyozták ennek hatását. A szénsavas üdítőitalok eladásai 1 százalékkal csökkentek, míg a gyümölcslevek, tejtermékek és növényi alapú italoké 4 százalékkal estek. A vizek, sportitalok, kávék és teák eladása stagnált éves szinten. A cég adózás utáni nyeresége 3,81 milliárd dollár volt még az első negyedév, március végén.