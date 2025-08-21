Jó hír érkezett az iskolakezdés előtt álló családoknak – Mutatjuk a részleteket

Korábban érkezik a szeptemberben esedékes családi pótlék, GYES és GYET. Az ellátások korábbi folyósítása idén mintegy 1 millió 45 ezer családnak jelent segítséget a tanévkezdés előtt.

Fotó: Pexels

A kormány tervei szerint a 2026-os költségvetés középpontjában a családok támogatása áll

A Kormány július 1-jén elindította Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját, amely közel 1 millió családot érint. A családi adókedvezmény megduplázásának első üteme már hatályba lépett, a második pedig 2026. január 1-jén következik. Egy gyermeknél 15 ezer, két gyermeknél 60 ezer, három gyermeknél 148.500 Ft az adókedvezmény, amely további gyermek esetében további 49 500 forinttal emelkedik. A családi adókedvezmény megduplázása, valamint a három-, majd a kétgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége komoly segítséget jelent a magyar családoknak a mindennapokban.



