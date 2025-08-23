Úgy odacsapott Kína a latorállamnak, hogy idáig hallatszik – ez most nagyon fájt

Jól jövedelmező csempésztevékenységet számoltak fel a kínai hatóságok az Észak-Koreával közös határszakaszon, melynek középpontjában a latorállam dohányipari vállalatai által előállított dohánytermékek Kínába juttatása állt – írja a Daily NK. Az észak-koreai cégeket ez arra készteti, hogy alternatív forrásokat keressenek külföldi devizákhoz való hozzáférésnek, mivel a phenjani rezsim elvárja, hogy a pénzpiacokon értékes devizákhoz juttassák az államot. Az elérhető beszámolók szerint úgy tűnik, óriási a káosz az érintett észak-koreai szereplők körében. Nem ez az első eset határmenti csempésztevékenység felszámolására: miként az Origo megírta, néhány éve aranycsempészet miatt csaptak le az észak-koreai hatóságok, igaz, az az eset maradt a rezsim belügye.

Kína keményen fellépett az Észak-Koreából kiinduló csempésztevékenység ellen, a latorállam a cigarettából is szert tett külföldi devizára (a kép illusztráció, Phenjanban készült, az előtérben egy közlekedési rendőr)

Fotó: Unsplash

Csempészett cigaretta: Kínának elege lett

Az Észak-Korea ügyeivel foglalkozó szöuli lap fedett forrása alapján azt írja, hogy több észak-koreai vállalat, például a phenjani székhelyű – angol átírással – Korea Sinhung Trading Corporation, valamint az Amrokgang Tobacco Company is érintett a csempészetben. Előbbi cég egyébként hivatalosan tengeri eredetű élelmiszerek exportjával is foglalkozik, emellett háztartási felszerelést és bútort is importál a latorállamba, és az ENSZ egyik szakosított szervénél szellemi védjegye is van egy, magyarra „szűz hó” elnevezésként fordítható márkájára. A 2010-es évekről ismert vezetője egyébként valószínűsíthetően az állam titkosrendőrségének tisztje volt (vagy jelenleg is az).

A káosz hatalmas, miután a kínai értékesítés, illetve a Kínán keresztüli exportjuk is bezuhant

– állítja a forrás. Információi szerint a kínaiak valószínűleg július végén, vagy augusztus elején csaptak oda a jól jövedelmező üzletnek, mert az érintett észak-koreai dohánycégek külforgalmát augusztus 3-tól mintha elvágták volna.

Arról, hogy Peking (vagy a kínai tartományi szintű vezetés) valószínűleg besokkalt a határmenti csencseléstől, az árulkodik, hogy a fellépés mögött a kínai állami, a dohányra monopóliummal rendekező, hatósági jogköröket birtokló szervezet, valamint a kínai rendőrség állt. Állítólag több kínai kereskedőt is letartóztattak a műveletben, akik Dandong, Hunchun, valamint a Csangpaj-hegység környéként sefteltek Kínába irányulóan a dohányáruval.