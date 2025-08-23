Úgy odacsapott Kína a latorállamnak, hogy idáig hallatszik – ez most nagyon fájt

Jól jövedelmező csempésztevékenységet számoltak fel a kínai hatóságok az Észak-Koreával közös határszakaszon, melynek középpontjában a latorállam dohányipari vállalatai által előállított dohánytermékek Kínába juttatása állt – írja a Daily NK. Az észak-koreai cégeket ez arra készteti, hogy alternatív forrásokat keressenek külföldi devizákhoz való hozzáférésnek, mivel a phenjani rezsim elvárja, hogy a pénzpiacokon értékes devizákhoz juttassák az államot. Az elérhető beszámolók szerint úgy tűnik, óriási a káosz az érintett észak-koreai szereplők körében. Nem ez az első eset határmenti csempésztevékenység felszámolására: miként az Origo megírta, néhány éve aranycsempészet miatt csaptak le az észak-koreai hatóságok, igaz, az az eset maradt a rezsim belügye.
Az Észak-Korea ügyeivel foglalkozó szöuli lap fedett forrása alapján azt írja, hogy több észak-koreai vállalat, például a phenjani székhelyű – angol átírással – Korea Sinhung Trading Corporation, valamint az Amrokgang Tobacco Company is érintett a csempészetben. Előbbi cég egyébként hivatalosan tengeri eredetű élelmiszerek exportjával is foglalkozik, emellett háztartási felszerelést és bútort is importál a latorállamba, és az ENSZ egyik szakosított szervénél szellemi védjegye is van egy, magyarra „szűz hó” elnevezésként fordítható márkájára. A 2010-es évekről ismert vezetője egyébként valószínűsíthetően az állam titkosrendőrségének tisztje volt (vagy jelenleg is az).
A káosz hatalmas, miután a kínai értékesítés, illetve a Kínán keresztüli exportjuk is bezuhant
– állítja a forrás. Információi szerint a kínaiak valószínűleg július végén, vagy augusztus elején csaptak oda a jól jövedelmező üzletnek, mert az érintett észak-koreai dohánycégek külforgalmát augusztus 3-tól mintha elvágták volna.
Arról, hogy Peking (vagy a kínai tartományi szintű vezetés) valószínűleg besokkalt a határmenti csencseléstől, az árulkodik, hogy a fellépés mögött a kínai állami, a dohányra monopóliummal rendekező, hatósági jogköröket birtokló szervezet, valamint a kínai rendőrség állt. Állítólag több kínai kereskedőt is letartóztattak a műveletben, akik Dandong, Hunchun, valamint a Csangpaj-hegység környéként sefteltek Kínába irányulóan a dohányáruval.
A kínai állami dohányipari vállalat – mely monopóliummal rendelkezik a dohányipari termékek Kínában való terítésére – vélhetően régóta tervezte a csempészet elleni határozott fellépést, és bár úgy tűnhet, hogy az kifejejezetten az észak-koreai dohánycsempészet elvágására irányult, vélhetően abban nem pusztán a latorállammal seftelők voltak érintettek. A kínai hatóságoknak külön gondjuk volt az egyékbént áruszállítást végző, a csempészettel vélhetően érintett cégekre is, és olyan személyeket helyeztek letartóztatásba, akik indították vagy befogadták a kínai piacokra illegálisan küldött észak-koreai cigarettákat.
Észak-Koreának ténylegesen nem a cigarettái eladása a fontos az illegális műveletben, hanem az, hogy a csempészáruért külföldi devizát kapott. Külföldi devizától – különösen a világgazdaságban keményvalutának számító dollártól, jentől, svájci franktól, eurótól, valamint a jüantól – pedig a szankciók elvágják az országot, legalábbis a hivatalos csatornákon keresztül. Marad tehát a kiskapuzás és a szankciók kijátszása. Miként megírtuk, Észak-Korea „Phenjan” néven ismert saját étteremlánca is valójában egy eszköz volt ahhoz, hogy a rezsim külföldi devizához jusson azok üzemeltetéséből.
A cigarettacsempészet kínai elkaszálása már most nehéz helyzetbe hozta az érintett észak-koreai vállalatok vezetőit, hiszen a fejlemény borítja éves tervüket arról, hogy mekkora összegű külföldi devizát csatornáznak haza Phenjanba
– állítja a fedett forrás.
A rezsimen belül a 39-es számú hivatal néven illetett szervezeti egység felel azért, hogy Phenjan minél nagyobb összegben jusson külföldi pénzekhez, melyek kulcsfontosságúak a gazdaság működtetésében, de főként az illegális importáruk (olajtól az elit számára elérhetővé tett nyugati fogyasztási javakig) kifizetéséhez. Már csak csak a szankciók miatt sem meglepő, hogy a pénzszerzés módjai is illegálisak.
A kereskedelmi tevékenységet bonyolító vállalatok most állítólag azt vizsgálják, milyen észak-koreai árucikkeket tudnának a dohányipari termékek helyébe lépteni, amelyek remélhetőleg nem zavarnák más országok hatóságait, és amik mentén a külföldi deviza beáramlása is folyamatos maradhat. Állítólag a közelmúltban, áprilisban a kínai hatóságok már szétcsaptak az illegális tevékenység folytatói között, ám az állítólag kisebb erejű volt, mint a mostani fellépés. A kínai kereskedők most inkább kockázatot, és nem lehetőséget látnak az észak-koreai cigarettacsempészetben.
A cigaretta árusítása egyékbént Észak-Korea számára jórészt tilott a nyugati országoknak az érvényben lévő szankciók miatt. Miként az Origo megírta, 2023-ban a British American Tobacco 635 millió dollárnyi büntetést kapott az amerikai hatóságoktól, miután kiderült, hogy 2007 és 2017 között a szankciók megkerülésével cigarettát adott el a latorállmanak. A cigaretta egyébként népszerű élvezeti cikk Észak-Koreában, főként a férfiak körében, erről cikkünket itt találja.