Óriási változás jön a magyar bankoknál - mutatjuk mikor!

Az OTP Bank az első a hazai pénzintézetek sorában, mely lehetővé tette, hogy lakossági ügyfelei számos szolgáltatás keretében a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) nyújtotta lehetőségekkel intézzék el banki ügyeik egy részét. A DÁP első szolgáltatásai 2024 szeptemberétől váltak elérhetővé, a szolgáltatás fontos mérföldő a közigazgatásban a digitális alapú, gyors és biztonságos, alapvetően papírmentes ügyintézés irányába, melynek megkezdődött a magánszektorban is a bevezetésbe, például a piacon meghatározó biztosítási szereplők közül az Alfa Biztosító is bejelentette, hogy ügyfelei a DÁP-on keresztül is intézhetik ügyeiket. Az Origo a hazai pénzintézeteket kérdezte arról, mikor várható náluk a DÁP megjelenése.
A DÁP jelentőségéről – tekintettel az Ügyfélkapu szolgáltatást érintő változásokra is – az Origo több alkalommal beszámolt. A DÁP mobilalkalmazást használók száma tavasszal már átlépte a kétmilliót, ők – például – már rendőri igazoltatás miatt sem kell, hogy maguknál tartsák személyi igazolványukat, szerződéseiket digitálisan is aláírhatják, miközben az ügyintézés környezetterhelése is kisebb. A DÁP-pal való közigazgatási ügyintézés lehetőségei folyamatosan bővülnek az idei év folyamán.
Kovács Bálint, az alkalmazást fejlesztő IdomSoft Zrt. nemrég elmondta, hogy a Digitális Állampolgár mobilalkalmazással már eddig is mintegy kétszáz állami ügyintézési felületre lehetett bejelentkezni, emellett több mint 120 piaci szervezet dolgozik az azonosítási szolgáltatás bevezetésén. Ennek tükrében arra lehet számítani, hogy egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a DÁP-támogató szolgáltatások, különösen azokon az érzékeny területeken, ahol különösen fontos a megbízható ügyfélazonosítás. Ilyen a banki szolgáltatások világa.
Annak, hogy a digitális ügyintézésnek milyen előnyei vannak, a Bankszövetség által 2023-ban kiadott digitális állampolgárságról szóló anyagban (ez nem a DÁP-pal azonos, hanem a digitális banki ügyintézésről szóló javaslat, melynek akár a DÁP is eleme lehet) foglalt javaslatok megvalósítása esetén
egy sztenderd lakáshitel-igénylés átfutási ideje 15 napról akár 15 percre lenne csökkenthető.
A digitális szolgáltatások felgyorsítása, számuk bővítése a hagyományos banki modell szerint működő pénzintézeteknél a szolgáltatói és az ügyféloldalon is előnyöket hozhat. Például:
A DÁP a pénzintézetek teljes digitális átalakulásának fontos eszköze lehet Magyarországon is, hiszen digitális államigazgatási megoldásként biztosít gyors, az adatokat tekintve biztonságos személyazonosítást az ügyfek intézésénél.
Ugyanakkor fontos azt is rögzíteni, hogy a DÁP éppen a személyes ügyintézési formáknál válhat fontos eszközzé, hiszen gördülékennyé teszi az ügyfélazonosítást.
Miként az Origo megírta, a DÁP bevezetésének feladatát elsőként az OTP Bank húzhatta ki a listáról, azonban hozzá kell tenni azt is, hogy ez nem véglegességet jelent, hiszen a DÁP használata inkább a lehetőségek folyamatos bővülését hozza a pénzintézetnél a banki szolgáltatások digitális változatainál. Az Origo által július végén elvégzett szondáztatás eredménye szerint több hazai pénzintézet elhagyta már a startvonalat, s bár konkrét ütemezést egyelőre nem látni náluk, arra lehet számítani, hogy hamarosan egyre több pénzintézet használja majd a DÁP-ot.
Gránit Bank
A hazai digitális pénzintézet gőzerővel készül a DÁP bevezetésére, kérdésünkre elárulták, hogy – idézzük – „folyamatban van az elkészült fejleszések tesztelése.” A bank egyelőre ehhez nem kívánt ütemezést megadni, illetve azt nyilvánosságra hozni, de jelezték, hogy azon dolgoznak, hogy a megszokott, magas szintű digitális kiszolgálást kapják ezzel a szolgáltatással is ügyfeleik.
K&H Bank
Szintén készülnek már a DÁP bevezetésére a K&H-nál. A pénzintézetnél érdeklődésünkre elmondták, hogy elkötelezettek a digitális szolgáltatások fejlesztése és az ügyfelek gyors és könnyű bankolásának biztosítása mellett. „A Digitális Állampolgár Program (DÁP) integrációja folyamatban van, és dolgozunk azon, hogy ügyfeleink számára a lehető mielőbb biztosítsuk ezeket a szolgáltatásokat” – közölték.
Raiffeisen Bank
Tájékoztatásuk alapján a Raiffeisen Banknál folyamatban van a DÁP azonosítás bevezetése az elektronikus szolgáltatásokhoz való hozzáférés kapcsán. A pénzintézet jelezte: az a céljuk, hogy az ügyfelek a lehető leghamarabb, egyre több szolgáltatásra vonatozóan használni tudják majd, a jogszabályban meghatározott szolgáltatási körön túl is.
CIB Bank
A fenti nyilatkozatokkal megegyező tartalmú tájékoztatást adott lapunknak a CIB Bank is, jelezve, hogy jelenleg is zajlanak a DÁP alkalmazás integrációjával kapcsolatos fejlesztések. Ugyanakkor ehhez az idei évet rendelték hozzá célként, jelezve, hogy várhatóan még 2025-ben elérhetővé válik a DÁP alkalmazás használata a banknál. Arra vonatkozó kérdésünkre, hogy lesz-e korlátja annak, mely szolgáltatásiknál valósul meg először a DÁP-integráció, elárulták, hogy terveik szerint valamennyi szükséges fejlesztés lezárását követően a DÁP azonosítást implementálják az elektronikus szolgáltatásaikba a jogszabályi keretek között.
A bankok és más vállalatok bekapcsolódása a DÁP-ba – néhány napja az Alfa Biztosító jelezte, hogy náluk is használható a megoldás DÁP – természetesen csak egy része a digitális állampolgársági ökoszisztéma kiépülésének.
Azokban a következő években ütemesen valósulhatnak meg további fejlesztések, így Magyarországon fokozatosan, belátható időn belül megszokottá válhat a digitális ügyintézés a legtöbb közigazgatatási, illetve magáncégekkel összefüggő jogviszonyban. Ezzel igazodunk az EU-s törekvésekhez ebben a kérdésben, mivel az EU célja, hogy 2030-ra az állampolgárok 80 százaléka elektronikusan intézze ügyeit.
Tekintse meg a DÁP regisztrációról szóló videót: