Óriási változás jön a magyar bankoknál - mutatjuk mikor!

Az OTP Bank az első a hazai pénzintézetek sorában, mely lehetővé tette, hogy lakossági ügyfelei számos szolgáltatás keretében a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) nyújtotta lehetőségekkel intézzék el banki ügyeik egy részét. A DÁP első szolgáltatásai 2024 szeptemberétől váltak elérhetővé, a szolgáltatás fontos mérföldő a közigazgatásban a digitális alapú, gyors és biztonságos, alapvetően papírmentes ügyintézés irányába, melynek megkezdődött a magánszektorban is a bevezetésbe, például a piacon meghatározó biztosítási szereplők közül az Alfa Biztosító is bejelentette, hogy ügyfelei a DÁP-on keresztül is intézhetik ügyeiket. Az Origo a hazai pénzintézeteket kérdezte arról, mikor várható náluk a DÁP megjelenése.

Egyszerűbbé teszi a DÁP a banki ügyintézését is, megkezdődött a pénzintézeteknél az integráció (képünk illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Több száz szervezetnél vezették már be a DÁP-ot

A DÁP jelentőségéről – tekintettel az Ügyfélkapu szolgáltatást érintő változásokra is – az Origo több alkalommal beszámolt. A DÁP mobilalkalmazást használók száma tavasszal már átlépte a kétmilliót, ők – például – már rendőri igazoltatás miatt sem kell, hogy maguknál tartsák személyi igazolványukat, szerződéseiket digitálisan is aláírhatják, miközben az ügyintézés környezetterhelése is kisebb. A DÁP-pal való közigazgatási ügyintézés lehetőségei folyamatosan bővülnek az idei év folyamán.

Kovács Bálint, az alkalmazást fejlesztő IdomSoft Zrt. nemrég elmondta, hogy a Digitális Állampolgár mobilalkalmazással már eddig is mintegy kétszáz állami ügyintézési felületre lehetett bejelentkezni, emellett több mint 120 piaci szervezet dolgozik az azonosítási szolgáltatás bevezetésén. Ennek tükrében arra lehet számítani, hogy egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a DÁP-támogató szolgáltatások, különösen azokon az érzékeny területeken, ahol különösen fontos a megbízható ügyfélazonosítás. Ilyen a banki szolgáltatások világa.

15 nap helyett 15 perc: minden a digitális ügyintézés irányába mutat

Annak, hogy a digitális ügyintézésnek milyen előnyei vannak, a Bankszövetség által 2023-ban kiadott digitális állampolgárságról szóló anyagban (ez nem a DÁP-pal azonos, hanem a digitális banki ügyintézésről szóló javaslat, melynek akár a DÁP is eleme lehet) foglalt javaslatok megvalósítása esetén

egy sztenderd lakáshitel-igénylés átfutási ideje 15 napról akár 15 percre lenne csökkenthető.

A digitális szolgáltatások felgyorsítása, számuk bővítése a hagyományos banki modell szerint működő pénzintézeteknél a szolgáltatói és az ügyféloldalon is előnyöket hozhat. Például:

csökken az ügyintézésre fordított idő, ez mind a vállalat, mind az ügyfelek számára fontos tényező;

a nagybankok digitális termékpalettájukon a korábban csak a kifejezetten fintech cégekre jellemző ügyintézési lehetőségeket kínálhatnak;

bár a digitális alapú infrastruktúrák működtetésének is vannak költségei, jelentős vállalati megtakarítás érhető el azon, hogy csökken a személyes jelenlétet igénylő ügyintézési alkalmak száma;

számos adatkezelési, adatátadási folyamat automatizálttá válik.

A DÁP a pénzintézetek teljes digitális átalakulásának fontos eszköze lehet Magyarországon is, hiszen digitális államigazgatási megoldásként biztosít gyors, az adatokat tekintve biztonságos személyazonosítást az ügyfek intézésénél.