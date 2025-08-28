Dobrev Klára az árrésstopot kritizálta, majd elment egy olyan országba vásárolni, ahol szintén van ilyen intézkedés

Árrésstop ide, árrésstop oda, még mindig olcsóbban lehet Horvátországban vásárolni, mint itthon. Ezt be is bizonyítom – írta a Facebookra feltöltött videójában Dobrev Klára, a DK elnöke. Gyurcsány Ferenc volt feleségének az érvelésével azonban van egy kis hiba.
Hozzátette, hogy tisztességes fizetések, nyugdíj és euró mellett semmilyen árrésstopra nem lenne szükség.
Zágráb ugyanis először 2023 tavaszán vezetett be árstopot az alapvető élelmiszerekre és néhány a hétköznapi életben nélkülözhetetlen termékre. A rendszert a horvát kormány sikeresnek értékelte, ezért februárban újabb negyven árucikkre terjesztették ki a korlátozást. Az intézkedés olyan termékekre is vonatkozik, mint
De korlátozzák majd többek között a lekvár, a kávé, a tea és a fagyasztott hekk árát is.
Dobrev Klára ugyanazokkal a termékekkel pakolta meg kosarát déli szomszédunknál, mint nálunk, ám az árak eltérnek, mutatjuk mi ennek az egyszerű oka:
A legutóbbi, hétfői kormányinfón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, hogy november 30-ig meghosszabbítják az árrésstopot. Ennek kapcsán azt is elmondta, hogy augusztus 21-i ülésén a kormány a magyar családok védelme és az infláció lehető legnagyobb mértékű korlátozása érdekében határozott az árrésstop meghosszabbításáról.
Úgy gondoljuk, hogy az indokolatlan áremelések nem részei a normális piaci profitnak és kereskedelemnek, és a legfontosabb élelmiszerekre és háztartási cikkekre vonatkozó szabályozás mindenkit érint – szögezte le. A kormány azért döntött így, mert
a tíz legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszer átlagosan 35 százalékkal lenne drágább az árrésstop nélkül.