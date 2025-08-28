Dobrev Klára az árrésstopot kritizálta, majd elment egy olyan országba vásárolni, ahol szintén van ilyen intézkedés

Árrésstop ide, árrésstop oda, még mindig olcsóbban lehet Horvátországban vásárolni, mint itthon. Ezt be is bizonyítom – írta a Facebookra feltöltött videójában Dobrev Klára, a DK elnöke. Gyurcsány Ferenc volt feleségének az érvelésével azonban van egy kis hiba.

Dobrev Klára nem tudta, hogy árrésstop nem csak Magyarországon létezik / Forrás: Origo

Hozzátette, hogy tisztességes fizetések, nyugdíj és euró mellett semmilyen árrésstopra nem lenne szükség.

Dobrev posztjában azonban van egy kis szépséghiba

Zágráb ugyanis először 2023 tavaszán vezetett be árstopot az alapvető élelmiszerekre és néhány a hétköznapi életben nélkülözhetetlen termékre. A rendszert a horvát kormány sikeresnek értékelte, ezért februárban újabb negyven árucikkre terjesztették ki a korlátozást. Az intézkedés olyan termékekre is vonatkozik, mint

a túró,

a vaj,

a dió,

az aszalt szilva

és az ecet.

De korlátozzák majd többek között a lekvár, a kávé, a tea és a fagyasztott hekk árát is.

Itt sántít az összehasonlítás a legjobban a DK elnökének kosarában

Dobrev Klára ugyanazokkal a termékekkel pakolta meg kosarát déli szomszédunknál, mint nálunk, ám az árak eltérnek, mutatjuk mi ennek az egyszerű oka:

Leveszöldség: Horvátországban a DK elnöke 500 grammot vett belőle, míg Magyarországon 800 grammot.

Tejföl: Horvátországban egy 300 grammos Mileram tejfölt vett, míg itthon már egy 450 grammos Pilos márkájú árút vásárolt.

Burgonya: A dalmát Lidl-ben 6 darab burgonyát tett kosarába, de hazánkban 2.5 kg-os kiszerelést vett, ami így 6 darabnál látványosan többet tartalmaz.

Szükség van az árrésstopra

A legutóbbi, hétfői kormányinfón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, hogy november 30-ig meghosszabbítják az árrésstopot. Ennek kapcsán azt is elmondta, hogy augusztus 21-i ülésén a kormány a magyar családok védelme és az infláció lehető legnagyobb mértékű korlátozása érdekében határozott az árrésstop meghosszabbításáról.

Úgy gondoljuk, hogy az indokolatlan áremelések nem részei a normális piaci profitnak és kereskedelemnek, és a legfontosabb élelmiszerekre és háztartási cikkekre vonatkozó szabályozás mindenkit érint – szögezte le. A kormány azért döntött így, mert