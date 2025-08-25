Megvették a vállalatot, amelyhez a legrégebbi magyar kávémárka tartozik

A két cég közös közleménye szerint a Keurig Dr Pepper részvényenként 31,85 eurót fizet készpénzben a JDE Peet's részvényeiért, ami 33 százalékos prémiumot jelent JDE Peet's 90 napos, forgalommal súlyozott átlagos részvényárfolyamához képest. Az amszterdami tőzsdén jegyzett JDE Peet's, amely egyebek között Jacobs, Douwe Egberts és Kenco márkanevek alatt gyárt kávét, és a Peet's Coffee kávézólánc tulajdonosa, több mint 50 italmárkával rendelkezik, többsége kávé, tea és forró csokoládé.

A 2002-es felvételen a Douwe Egberts egyik gyára Utrecht-ben, Hollandiában

Fotó: Wikpedia Commons

Röpködnek a milliárdok a Douwe Egberts körül

Az ügylet után a Keurig Dr Pepper két, amerikai tőzsdén jegyzett vállalatra válik szét:

az egyik a kávéiparban, a másik

az üdítőital-piacon működik majd.

A Global Coffee Co., amely a világ legnagyobb, kizárólag kávéval foglalkozó vállalata lesz, évi nettó 16 milliárd dollár bevétellel rendelkezik majd. A fölálló másik új cég, a Beverage Co. több mint 11 milliárd dolláros éves bevételre számít – áll a közleményben.

A Keurig Dr Pepper piaci tőkeértéke 47 milliárd dollár.

A vállalat 2018-ban jött létre a kávét és kávéfőzőket gyártó Keurig Green Mountain, valamint az üdítőitalokat gyártó Dr Pepper Snapple egyesülésével. A Keurig Dr Pepper kávéportfóliójába olyan márkák tartoznak, mint a LavAzza vagy a McCafé, az üditőital-márkák között pedig a 7UP, a Canada Dry vagy a Schweppes.

Douwe Egberts és Omina: nem véletlen, ha az egyik márkáról a másik is eszébe jut

Magyarország első márkázott kávéja volt az Omnia, ami még 1968-ban jelent meg az akkori, államilag irányított piaci viszonyok között a kínálatban. Az Omnia márka később, egy Compack néven ismert vállalattól 1991-ben a nemzetközi Sara Lee cégcsoporthoz került, majd több mint 250 éves Douwe Egberts márka részévé vált.

Immár tehát több mint harminc évre nyúlik vissza története annak, hogy a két márkanév a magyar fogyasztók fejében mostanra gyakran összekapcsolódik.

Az összevonás részeként később néhány év alatt megvalósult az Omnia márka arculati megváltoztatása is a Douwe Egberts hagyományai alapján.

2011-ben a Sara Lee cégcsoportból kivált a kávé- és teadivízió, és megalakult a D.E Masterblenders 1753. Az új cég 2015-ben összeolvadt a Mondelez International kávédivíziójával (a német Jacobs márka akkori tulajdonosával), ezzel pedig megalakult a Jacobs Douwe Egberts (JDE), amszterdami székhellyel. A magyar eredetű Omnia a Douwe Egberts márkán keresztül kötődik a céghez.