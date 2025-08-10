Így néztek ki az egykor világhírű Duna-tengerjáró hajók – különleges fotók a dunai szállítmányozás történetéből

A Duna nemcsak Magyarország, hanem egész Közép-Európa egyik legfontosabb vízi útvonala. A maga 2 860 kilométerével Európa második leghosszabb folyója. Németországból, a Fekete-erdőből indulva szeli át Közép-Kelet-Európát és a Nyugat-Balkán egy részét, mielőtt a Fekete-tengerbe ömlene. A folyam Németországot, Ausztriát, Szlovákiát, Magyarországot, Horvátországot, Szerbiát, Romániát, Bulgáriát, Ukrajnát és Moldovát is érinti útja során. A magyarországi szakaszon 417 km-en keresztül folyik.
Nézze végig az izgalmas képeket a dunai kereskedelmi hajózás történelméből!
A folyón már a római kortól zajlott áruszállítás, azonban igazán a Széchenyi István által szorgalmazott gőzhajózás adott nagy lökést a teherhajózásnak. A technológia ugyanis lehetővé tette a nehéz áruk hatékonyabb szállítását. 1846-ban alapították a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Társaságot (MFTR), aminek célja a Duna hajózási infrastruktúrájának fejlesztése és a kereskedelmi forgalom növelése volt. A vállalat jelentős beruházásokat hajtott végre, például új kikötők és hajógyárak építésével, valamint a hajóflotta modernizálásával. Ennek hatására Budapest a Monarchia egyik legfontosabb közlekedési csomópontjává vált.
1914-ben Magyarországnak már több mint 500 kereskedelmi hajója volt, többségük azonban a trianoni békeszerződés következtében az utódállamokra szállt. A napjainkban Horvátországhoz tartozó város, Fiume elvesztésével hazánknak nem maradt tengeri kikötője.
Az államosítás részeként a a hajózást is központi irányítás alá vonták. Ekkor alakult a Mahart (Magyar Hajózási Részvénytársaság) ahol egy kézbe összpontosult a folyami áruszállítás és személyszállítás megszervezése.
A teherhajózás meghatározó lett a folyó menti iparágak számára, mint például a kohászat, a mezőgazdaság és a vegyipar. A” központi tervek” végrehajtásához a szén, fa, gabona és ipari termékek szállítása volt kiemelt jelentőségű. A hatékony vízi kereskedelmet a folyamatosan bővülő flotta is segítette, amelynek hajóit a világszínvonalon működő magyar hajóépítő üzemek gyártották. A Ganz Hajógyár, az Óbudai Hajógyár és más üzemek, a bel- és külföldi megrendelések alapján folyamatosan építették a különféle áruszállító, vontató és személyszállító hajókat, a tengeralattjárók, torpedónaszádok és luxusjachtok sokasága mellett.
Híresek voltak például a Duna-tengerjáró hajók, amelyeket arra terveztek hogy teherárut szállítsanak a csepeli szabadkikötő és a Fekete-tenger valamint a Földközi-tenger kikötői között. A Duna-tengerjárók magyar tervezésű, gyártású és üzemeltetésű hajók voltak és a konténeres szállítás elterjedéséig sikerrel versengtek a vasúti és közúti szállítással.
A magyar állami hajózás 1964-évi átszervezésével a tengerhajózás is a MAHART-hoz került. A Duna-tengerjárók még néhány évig nem egyszer Pozsonyig, sőt Bécsig is feljártak a Dunán, de az áruszállítási viszonylatok megváltozása nyomán a fejlesztés a mélytengeri hajózás irányába fordult. Ma a tengeri hajók és a dunai uszályok közötti átrakodás a Duna-deltában (Reni, Braila, Galac, Izmail,) történik.
A rendszerváltáskor a már haldokló nehézipar alól a hajógyártás sem volt kivétel, és az áruszállítási kapacitás is csökkent. A piacgazdaságra való átállás során számos hajózási vállalatot privatizáltak és új szereplők jelentek meg a piacon.
A jelentős visszaesés után, az elmúlt években azonban újból növekedni kezdett a Dunán szállított áru mennyisége. 2023-ban a Duna-Fekete-tenger-csatornán szállított áru mennyisége 23 364 millió tonnát tett ki, amelyből 18 794 millió tonna nemzetközi, 4 570 millió tonna pedig belvízi szállítmány volt -derül ki az Oeconomus adataiból.
Magyarországon jelenleg több fejlesztés is zajlik a hajózási infrastruktúra korszerűsítésére. A kikötők modernizálása, az intermodális szállítás (vasút-hajó közti átrakodás) fejlesztése, valamint a dunai vízszint szabályozásának tervei mind azt szolgálják, hogy a folyami közlekedés versenyképes maradjon.