Így néztek ki az egykor világhírű Duna-tengerjáró hajók – különleges fotók a dunai szállítmányozás történetéből

A folyón már a római kortól zajlott áruszállítás, azonban igazán a Széchenyi István által szorgalmazott gőzhajózás adott nagy lökést a teherhajózásnak. A technológia ugyanis lehetővé tette a nehéz áruk hatékonyabb szállítását. 1846-ban alapították a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Társaságot (MFTR), aminek célja a Duna hajózási infrastruktúrájának fejlesztése és a kereskedelmi forgalom növelése volt. A vállalat jelentős beruházásokat hajtott végre, például új kikötők és hajógyárak építésével, valamint a hajóflotta modernizálásával. Ennek hatására Budapest a Monarchia egyik legfontosabb közlekedési csomópontjává vált.

1914-ben Magyarországnak már több mint 500 kereskedelmi hajója volt, többségük azonban a trianoni békeszerződés következtében az utódállamokra szállt. A napjainkban Horvátországhoz tartozó város, Fiume elvesztésével hazánknak nem maradt tengeri kikötője.

A II. Világháború után a dunai hajózás új irányt vett Magyarországon

Az államosítás részeként a a hajózást is központi irányítás alá vonták. Ekkor alakult a Mahart (Magyar Hajózási Részvénytársaság) ahol egy kézbe összpontosult a folyami áruszállítás és személyszállítás megszervezése.

A teherhajózás meghatározó lett a folyó menti iparágak számára, mint például a kohászat, a mezőgazdaság és a vegyipar. A” központi tervek” végrehajtásához a szén, fa, gabona és ipari termékek szállítása volt kiemelt jelentőségű. A hatékony vízi kereskedelmet a folyamatosan bővülő flotta is segítette, amelynek hajóit a világszínvonalon működő magyar hajóépítő üzemek gyártották. A Ganz Hajógyár, az Óbudai Hajógyár és más üzemek, a bel- és külföldi megrendelések alapján folyamatosan építették a különféle áruszállító, vontató és személyszállító hajókat, a tengeralattjárók, torpedónaszádok és luxusjachtok sokasága mellett.