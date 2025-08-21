Hírlevél

társadalom

Ez az adat bizonyítja: Magyarország előnyben van az EU-val szemben

Magyarországon tovább élünk egészségben, mint tizenöt évvel ezelőtt. Az egészségesen megélhető élettartam átlag 63,6 évre nőtt 2023-ban, ami már fél évvel több, mint az unió átlaga.
Az egészségesen megélhető élettartam várható hossza sokat javult az elmúlt tizenöt évben Magyarországon. Miközben 2010-ben még a sereghajtók között voltunk, mostanra már fél évvel megelőzzük az Európai Unió átlagát – mutatott rá Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó a közösségi oldalán közzétett videójában. Rámutatott: a statisztikák szerin, az egészségben várható élettartam 63,6 év lett 2023-ban.

élettartam, egészséges élettartam, boldog, idős ember, boldogidősember,
Határozottan nőtt hazánkban az égészségesen megélhető élettartam hossza az elmúlt években. Fotó: Perfect Wave / Shutterstock

Vagyis Magyarországon tovább élünk egészségben, mint tizenöt évvel ezelőtt. Az egészségesen megélhető élettartam átlag 63,6 évre nőtt 2023-ban, ami már fél évvel több, mint az unió átlaga. A szakértő szerint, a 2010 óta Magyarországon lezajlott javulás a második legnagyobb az Európai Unióban.

Míg tizenöt éve még a sereghajtók között voltunk az Euróstart adatai szerint, addig

 most már a környező országok legjobbjai vagyunk, sőt Németország és Ausztria is utánunk van már.

 Nálunk ugyanis a Covid ideje alatt sem romlott az egészségben töltött várható élettartam. Mindeközben – világított rá Szalai Piroska -  a németeknél is négy évet csökkent ez az érték 2015 óta.

Összefoglalva tehát elmondható, hogy jobbak a családok életkörülményei, egészségtudatosabban élünk, csökkent a szegénység, a nélkülözők aránya, de a magyar egészségügy is sokkal jobban teljesít, mint 2010-ben. Korábban emlékeztetett arra is, hogy az Orbán-kormány 1,18 millióval csökkentette hazánkban a szegénység vagy társadalmi kirekesztés kockázatával élők számát 2010 óta. Mindezt érdemes értékelni, még akkor is, ha az ellenzék megtesz mindent azért, hogy a javulást romlásnak állítsa be – fejezte be videóját Szalai Piroska, kérve, hogy az emberek ne az álhírterjesztőknek higgyenek, hiszen a számok önmagukért beszéljenek.

A várható élettartamra vonatkozó becslések kulcsfontosságú eszközt jelentenek a társadalom jólétének nyomon követéséhez, de a politikai döntéshozók számára is alapvető fontosságúak a megfelelő intézkedések kidolgozásához.

 

