Titkos trükk az Otthon Starthoz, komoly előnyt jelenthet a kihasználása

Célegyenesébe érkezett az Otthon Start program indulása, a fix 3 százalékos hitel ősztől tovább pörgetheti az amúgy is élénk hazai lakáspiacot. Az Origón több összállításban mutattuk be a fix 3 százalékos hitel kínálta lehetőségeket, többek között azt is, hogyan kombinálható az más otthonteremtési, családtámogatási formákkal. A következőkben egy, sokak számára további vonzó kombinálási lehetőséggel kecsegtető megközelítést mutatunk be, mely bár nem mindenkit érint az Otthon Start program nyújtotta lehetőséggel élni tudók közül, de így is sokak számára jelenthet anyagi könnyebbséget, elsősorban a hitel havi törlesztőrészleteit illetően. Ennek kulcsa az egészségpénztári befizetések felhasználásában rejlik. Az egészségpénztári támogatás feltételezi, hogy pénztári tagnak kell lennie annak, aki az alábbi vázolt lehetőséggel élni kíván, ugyanakkor – mint látni fogjuk – akát motivációt is jelenthet arra, hogy az otthonteremtés anyagi terheinek mérséklése érdekében pénztártaggá váljon, egyúttal a tagság további előnyeit kihasználva.
A következőkben foglaltaknak az alapja az a június végén, az Országgyűlés által elfogadott nagy horderejű változás, mely az önkéntes egészségpénztárakra vonatkozik: miként az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) összefoglalója jelzi, a jogszabályváltozás értelmében a megszűnik az ún. önsegélyező szolgáltatásokra vonatkozó 180 napos várakozási idő.
Ebből több fontos dolgok következik:
ez azt jelenti, hogy a tagok és a munkáltatók befizetései azonnal felhasználhatóvá válnak minden területen.
Így ezentúl féléves várakozás nélkül igényelhetnek a tagok például
Ez azért jelent komoly változást, mert eddig az egészségkasszák tagjai az általuk, illetve a munkáltatójuk által befizetett tagdíjakat csak a klasszikus pénztári szolgáltatásokra – például orvosi ellátás vagy gyógyszerszámla fedezése – használhatták fel bármikor, míg a rendkívül népszerű és sokszínű önsegélyező szolgáltatások esetében csak a legalább fél éve a számlán lévő pénzeket költhették el.
Azok számára így kiemelt fontosságú lehet az időkorlát eltörlése, akik a jelzáloghitel-törlesztésükhöz vették igénybe az egészségpénztári lehetősége.
Ez összegszerűségben, az egészségpénztárak szempontjából ugyanakkor eddig nem jelent jelentős volument, bár a bővülés ezen a területen dinamikus. Az egészségpénztári szektor szolgáltatásainak két legnagyobb tételét az egészségügyi ellátások költségének, valamint a gyógyszer vételárának támogatása jelenti: a kiadások több mint háromnegyedét ezekre a célokra használják fel a pénztártagok.
A lakáscélú jelzáloghitelek törlesztéséhez igénybe vett támogatások aránya a 2022-es 2,2 százalékról 3,1 százalékra nőtt 2024-re, az érék pedig 3 milliárd forint fölé emelkedett, vagyis két év alatt megkétszereződött.
Az önsegélyező szolgáltatásokra vonatkozó 180 napos várakozási idő megszüntetése az Otthon Start program iránti felfokozott érdeklődéssel együtt várhatóan a lakáshitel törlesztéséhez szolgáló támogatási összegek növekedésével jár majd.
Fontos kiemelni, hogy az egészségpénztári befizetések lakáshitel törlesztésére való felhasználása eddig is élő lehetőség volt, azt nem az Otthon Start program hozta el, de a június végén elfogadott jogszabály-módosítással még könnyebb vált a lehetőséggel való élés. Ezt egyébként az állam is támogatta, hiszen minden olyan egészségpénztár tag, aki személyi jövedelemadó (szja) befizetési kötelezett, az egészségpénztári befizetései 20 százalékát, legfeljebb évi 150 000 forintot visszaigényelhetett az szja-ájából. (Ezen a ponton fontos hangsúlyozni az szja-kötelezettséget, mint feltételt, mivel az Orbán-kormány családokat támogató intézkedéseinek egyébként épp az az egyik leghangsúlyosabb eleme, hogy fokozatosan az anyák egyre szélesebb körére terjeszti ki az szja-mentességet.)
Az egészségpénztári befizetések lakáshitel törlesztésére való felhasználása akár a fix 3 százalékos Otthon Start programban további komoly pénzügyi segítéget jelent a családoknak, illetve az első otthonukat megvásárlónak.
Ezt összegszerűségében hitelszakértői példán keresztül mutatjuk be, feltételezve, hogy az Otthon Start jogosultság feltételei fennállnak, és az igénylő házaspár mindkét tagja szja fizetésére kötelezett, valamint egészségpénztári tag. (A házasság nem feltétele a lehetőség igénybe vételének, de az egészségpénztári törlesztés pénzügyi előnyeit „kimaxolni” ekkor lehet a legjobban.)
Fontos ugyanakkor tisztázni, hogy ezek a mérséklődések az államit támogatást jelentő szja-kedvezményeknél jelentkeznek majd, és feltételük az egészségpénztárba történő havi befizetések.
Ugyanis a konkrét példaszámításoktól független szabályozási kérdés az, hogy jelenleg a minimálbér 15 százalékát, 43 620 forintot lehet elkölteni lakáshitelre, amiben 8 000 forintot meghaladó mértékű az szja-kedvezmény formájában jelentkező állami támogatás mértéke (a pénztárak működési költségükre a befizetések néhány százalékát szabály szerint megtarthatják). Házasság esetén ez az összeg a duplájára emelkedik. Az egészségpénztári támogatási konstrukció alapján az egészségpénztárba előzetesen befizetett összegek – most már 180 napos várakozási idő nélkül – érkezhetnek utalással az Otthon Start program bankszámlájára, azaz arra a számlára, ahonnan a fix 3 százalékos hitel törlesztése történik.
Az szja-kedvezmény formájában érkező támogatások (az említett 8 000 forint körüli összeg a fenti példában, a minimálbér és a lakáshitel kapcsolatát alapul véve) az egészségpénztárba érkezve a továbbiakban ugyanúgy felhasználhatók az Otthon Start programban igénybe vett lakáshitel törlesztésére a hitelfelvevőhöz kapcsolódó egyéb befizetések mellett. Ez pedig akár az egészségpénztárak további előnyei mellett motiváció lehet arra is, hogy az első otthonukat vásárlók az öngondoskodás ezen formája mellett is elkötelezzék magukat.