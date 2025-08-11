Titkos trükk az Otthon Starthoz, komoly előnyt jelenthet a kihasználása

Célegyenesébe érkezett az Otthon Start program indulása, a fix 3 százalékos hitel ősztől tovább pörgetheti az amúgy is élénk hazai lakáspiacot. Az Origón több összállításban mutattuk be a fix 3 százalékos hitel kínálta lehetőségeket, többek között azt is, hogyan kombinálható az más otthonteremtési, családtámogatási formákkal. A következőkben egy, sokak számára további vonzó kombinálási lehetőséggel kecsegtető megközelítést mutatunk be, mely bár nem mindenkit érint az Otthon Start program nyújtotta lehetőséggel élni tudók közül, de így is sokak számára jelenthet anyagi könnyebbséget, elsősorban a hitel havi törlesztőrészleteit illetően. Ennek kulcsa az egészségpénztári befizetések felhasználásában rejlik. Az egészségpénztári támogatás feltételezi, hogy pénztári tagnak kell lennie annak, aki az alábbi vázolt lehetőséggel élni kíván, ugyanakkor – mint látni fogjuk – akát motivációt is jelenthet arra, hogy az otthonteremtés anyagi terheinek mérséklése érdekében pénztártaggá váljon, egyúttal a tagság további előnyeit kihasználva.

Újabb lehetőségek nyílnak meg Otthon Start programmal kapcsolatban az egészségpénztári támogatással (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Egészségpénztári támogatás: nagy változás történt június végén

A következőkben foglaltaknak az alapja az a június végén, az Országgyűlés által elfogadott nagy horderejű változás, mely az önkéntes egészségpénztárakra vonatkozik: miként az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) összefoglalója jelzi, a jogszabályváltozás értelmében a megszűnik az ún. önsegélyező szolgáltatásokra vonatkozó 180 napos várakozási idő.

Ebből több fontos dolgok következik:

ez azt jelenti, hogy a tagok és a munkáltatók befizetései azonnal felhasználhatóvá válnak minden területen.

Így ezentúl féléves várakozás nélkül igényelhetnek a tagok például

lakáshitel-törlesztéshez,

gyermek születéséhez kapcsolódó,

beiskolázáshoz,

felsőoktatási tandíjhoz,

idősgondozáshoz kapcsolódó kifizetést is.

Ez azért jelent komoly változást, mert eddig az egészségkasszák tagjai az általuk, illetve a munkáltatójuk által befizetett tagdíjakat csak a klasszikus pénztári szolgáltatásokra – például orvosi ellátás vagy gyógyszerszámla fedezése – használhatták fel bármikor, míg a rendkívül népszerű és sokszínű önsegélyező szolgáltatások esetében csak a legalább fél éve a számlán lévő pénzeket költhették el.

Azok számára így kiemelt fontosságú lehet az időkorlát eltörlése, akik a jelzáloghitel-törlesztésükhöz vették igénybe az egészségpénztári lehetősége.

Ez összegszerűségben, az egészségpénztárak szempontjából ugyanakkor eddig nem jelent jelentős volument, bár a bővülés ezen a területen dinamikus. Az egészségpénztári szektor szolgáltatásainak két legnagyobb tételét az egészségügyi ellátások költségének, valamint a gyógyszer vételárának támogatása jelenti: a kiadások több mint háromnegyedét ezekre a célokra használják fel a pénztártagok.

A lakáscélú jelzáloghitelek törlesztéséhez igénybe vett támogatások aránya a 2022-es 2,2 százalékról 3,1 százalékra nőtt 2024-re, az érék pedig 3 milliárd forint fölé emelkedett, vagyis két év alatt megkétszereződött.

Az önsegélyező szolgáltatásokra vonatkozó 180 napos várakozási idő megszüntetése az Otthon Start program iránti felfokozott érdeklődéssel együtt várhatóan a lakáshitel törlesztéséhez szolgáló támogatási összegek növekedésével jár majd.