Otthon Start

Titkos trükk az Otthon Starthoz, komoly előnyt jelenthet a kihasználása

Már most óriási az érdeklődés az Otthon Start program iránt, a fix 3 százalékos hitel révén sokak számára nyílik meg az első lakóotthon megvásárlásának lehetősége. A program iránti felfokozott várakozást az is fűti, hogy az kombinálható ható lesz más otthon-, illetve családtámogatási formákkal. Ebben a cikkben egy ezek melletti lehetőséggel, az egészségpénztári támogatás felhasználásával foglalkozunk.
Célegyenesébe érkezett az Otthon Start program indulása, a fix 3 százalékos hitel ősztől tovább pörgetheti az amúgy is élénk hazai lakáspiacot. Az Origón több összállításban mutattuk be a fix 3 százalékos hitel kínálta lehetőségeket, többek között azt is, hogyan kombinálható az más otthonteremtési, családtámogatási formákkal. A következőkben egy, sokak számára további vonzó kombinálási lehetőséggel kecsegtető megközelítést mutatunk be, mely bár nem mindenkit érint az Otthon Start program nyújtotta lehetőséggel élni tudók közül, de így is sokak számára jelenthet anyagi könnyebbséget, elsősorban a hitel havi törlesztőrészleteit illetően. Ennek kulcsa az egészségpénztári befizetések felhasználásában rejlik. Az egészségpénztári támogatás feltételezi, hogy pénztári tagnak kell lennie annak, aki az alábbi vázolt lehetőséggel élni kíván, ugyanakkor – mint látni fogjuk – akát motivációt is jelenthet arra, hogy az otthonteremtés anyagi terheinek mérséklése érdekében pénztártaggá váljon, egyúttal a tagság további előnyeit kihasználva.

Újabb lehetőségek nyílnak meg Otthon Start programmal kapcsolatban az egészségpénztári támogatással (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Egészségpénztári támogatás: nagy változás történt június végén

A következőkben foglaltaknak az alapja az a június végén, az Országgyűlés által elfogadott nagy horderejű változás, mely az önkéntes egészségpénztárakra vonatkozik: miként az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) összefoglalója jelzi, a jogszabályváltozás értelmében a megszűnik az ún. önsegélyező szolgáltatásokra vonatkozó 180 napos várakozási idő. 

Ebből több fontos dolgok következik: 

ez azt jelenti, hogy a tagok és a munkáltatók befizetései azonnal felhasználhatóvá válnak minden területen. 

Így ezentúl féléves várakozás nélkül igényelhetnek a tagok például 

  • lakáshitel-törlesztéshez, 
  • gyermek születéséhez kapcsolódó,
  • beiskolázáshoz, 
  • felsőoktatási tandíjhoz, 
  • idősgondozáshoz kapcsolódó kifizetést is. 

Ez azért jelent komoly változást, mert eddig az egészségkasszák tagjai az általuk, illetve a munkáltatójuk által befizetett tagdíjakat csak a klasszikus pénztári szolgáltatásokra – például orvosi ellátás vagy gyógyszerszámla fedezése – használhatták fel bármikor, míg a rendkívül népszerű és sokszínű önsegélyező szolgáltatások esetében csak a legalább fél éve a számlán lévő pénzeket költhették el.

Azok számára így kiemelt fontosságú lehet az időkorlát eltörlése, akik a jelzáloghitel-törlesztésükhöz vették igénybe az egészségpénztári lehetősége.

Ez összegszerűségben, az egészségpénztárak szempontjából ugyanakkor eddig nem jelent jelentős volument, bár a bővülés ezen a területen dinamikus. Az egészségpénztári szektor szolgáltatásainak két legnagyobb tételét az egészségügyi ellátások költségének, valamint a gyógyszer vételárának támogatása jelenti: a kiadások több mint háromnegyedét ezekre a célokra használják fel a pénztártagok. 

A lakáscélú jelzáloghitelek törlesztéséhez igénybe vett támogatások aránya a 2022-es 2,2 százalékról 3,1 százalékra nőtt 2024-re, az érék pedig 3 milliárd forint fölé emelkedett, vagyis két év alatt megkétszereződött.

Az önsegélyező szolgáltatásokra vonatkozó 180 napos várakozási idő megszüntetése az Otthon Start program iránti felfokozott érdeklődéssel együtt várhatóan a lakáshitel törlesztéséhez szolgáló támogatási összegek növekedésével jár majd.

Ennyit lehet spórolni az egészségpénztárral lakáshitel törlesztésnél

Fontos kiemelni, hogy az egészségpénztári befizetések lakáshitel törlesztésére való felhasználása eddig is élő lehetőség volt, azt nem az Otthon Start program hozta el, de a június végén elfogadott jogszabály-módosítással még könnyebb vált a lehetőséggel való élés. Ezt egyébként az állam is támogatta, hiszen minden olyan egészségpénztár tag, aki személyi jövedelemadó (szja) befizetési kötelezett, az egészségpénztári befizetései 20 százalékát, legfeljebb évi 150 000 forintot visszaigényelhetett az szja-ájából. (Ezen a ponton fontos hangsúlyozni az szja-kötelezettséget, mint feltételt, mivel az Orbán-kormány családokat támogató intézkedéseinek egyébként épp az az egyik leghangsúlyosabb eleme, hogy fokozatosan az anyák egyre szélesebb körére terjeszti ki az szja-mentességet.)

Az egészségpénztári befizetések lakáshitel törlesztésére való felhasználása akár a fix 3 százalékos Otthon Start programban további komoly pénzügyi segítéget jelent a családoknak, illetve az első otthonukat megvásárlónak. 

Az egészségpénztári támogatásnál előnyként jelentkezik az állami támogatás az szja-kedvezménnyel (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Ezt összegszerűségében hitelszakértői példán keresztül mutatjuk be, feltételezve, hogy az Otthon Start jogosultság feltételei fennállnak, és az igénylő házaspár mindkét tagja szja fizetésére kötelezett, valamint egészségpénztári tag. (A házasság nem feltétele a lehetőség igénybe vételének, de az egészségpénztári törlesztés pénzügyi előnyeit „kimaxolni” ekkor lehet a legjobban.)

  • Az Otthon Start programban 50 millió forint a maximálisan felvehető hitelösszeg nagysága. Ezt feltételezve – és az igénylőnél a feltételek fennállása esetén – 237 106 forint a havi törlesztőrészlet. Amennyiben viszont az igénylő házaspár él az egészségpénztári támogatás nyújtotta lehetőséggel, úgy a havi törlesztőrészlet nagyjából 17 000 forinttal, azaz 220 000 forint körüli összegre csökken. Egész pontosan 17.448 forinttal kevesebb havi törlesztőrészletet jelent havonta, ha a lakáshitel törlesztéséhez egészségpénztári támogatást is igénybe vesz a házaspár.
  • Jelentős a pénzügyi előny akkor is, ha a maximálisan igényelhető hitelösszeg felét, azaz 25 millió forintot igényel otthonteremtéséhez a házaspár. Ebben az esetben egészségpénztári támogatás nélkül a lakáshitel havi törlesztőrészlete 118 553 forint, míg egészpénztárral a példaszámításban ez 103 000 forint körüli összegre mérséklődik. Azaz a havi törlesztrőrészlet csökkenés ebben az esetben is eléri a 15 000 forintot.
  • Egy másik példaszámítás pedig az is megmutatja, hogy egy piaci alapú 20 millió forintos, 20 éves futamidejű hitelnél is akár 2 millió forinttal kevesebb kiadást is jelenthet a teljes futamidő alatt az egészségpénztárral való kombinálása a lakáshitel törlesztésének.

Fontos ugyanakkor tisztázni, hogy ezek a mérséklődések az államit támogatást jelentő szja-kedvezményeknél jelentkeznek majd, és feltételük az egészségpénztárba történő havi befizetések.

Ugyanis a konkrét példaszámításoktól független szabályozási kérdés az, hogy jelenleg a minimálbér 15 százalékát, 43 620 forintot lehet elkölteni lakáshitelre, amiben 8 000 forintot meghaladó mértékű az szja-kedvezmény formájában jelentkező állami támogatás mértéke (a pénztárak működési költségükre a befizetések néhány százalékát szabály szerint megtarthatják). Házasság esetén ez az összeg a duplájára emelkedik. Az egészségpénztári támogatási konstrukció alapján az egészségpénztárba előzetesen befizetett összegek – most már 180 napos várakozási idő nélkül – érkezhetnek utalással az Otthon Start program bankszámlájára, azaz arra a számlára, ahonnan a fix 3 százalékos hitel törlesztése történik.

Az szja-kedvezmény formájában érkező támogatások (az említett 8 000 forint körüli összeg a fenti példában, a minimálbér és a lakáshitel kapcsolatát alapul véve) az egészségpénztárba érkezve a továbbiakban ugyanúgy felhasználhatók az Otthon Start programban igénybe vett lakáshitel törlesztésére a hitelfelvevőhöz kapcsolódó egyéb befizetések mellett. Ez pedig akár az egészségpénztárak további előnyei mellett motiváció lehet arra is, hogy az első otthonukat vásárlók az öngondoskodás ezen formája mellett is elkötelezzék magukat.

 

