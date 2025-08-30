Hol lehet inni 1000 forint alatt? Ide utazz, ha nem akarod, hogy lehúzzanak!

Több olyan desztináció is akad Európában, ahol a turisták úgy is élvezhetik az élénk éjszakai életet hogy nem kell mélyen a zsebükbe nyúlniuk, írja az egyik neves utazási portál. Vannak köztük fővárosok és kevésbé ismert város is, de a jó hír az, hogy Budapestet is idesorolták. De lássuk a sorrendet, hova vegyenek repülőjegyet az megfizethető éjszakai élet császárai.

Prága sok turisztikai versenyben jól szerepe, az éjszakai élet is vonzó a cseheknél/Fotó: mairu10



1. Prága – a megfizethető éjszakai élet nyertese

A cikk szerint Prága kiemelkedik az európai városok közül: itt átlagosan mindössze 2,60 USD egy ital – ideális választás költségtudatos bulizóknak, akik szeretnék megtapasztalni a cseh sörkultúrát vagy a nyüzsgő bulizást. A városban több mint 260 bár és klub található, köztük hagyományos pubok az Óvárosban vagy modern klubok a Moldva partján. Prága emellett magas biztonsági besorolása miatt is népszerű, akár egyedül, akár csoportosan érkeznek a látogatók.

Italok átlagára: 2,60 USD, azaz 885 Ft.

2. Plovdiv, Bulgária – egy rejtett gyöngyszem különleges éjszakához

Plovdiv keveseknél bakancslistát, jellemzően elkerüli a nemzetközi utazók figyelmét, de megfizethetősége és bája különlegessé teszi az éjszakai életben. A városnak mindössze 16 bárja/klubja van, ám kompakt mérete megkönnyíti a bárok közti barangolást. Az italok átlagára 2,90 USD. A Kapana negyed, a Kreatív Negyed, egyre népszerűbb a kézműves bárjai, élőzenei helyszínei és egyedi hangulata miatt.

Italok átlagára: 2,90 USD, azaz 987 Ft.

3. Madrid, Spanyolország – élettel teli, pezsgő éjszakák

A város 350 szórakozóhellyel rendelkezik, és bár az italok átlagára már magasabb, eléri a 3,50 USD. a helyek sokfélesége kárpótolja a turistákat, legyen szó flamencóról Lavapiésben vagy rooftop bárokról Chuecában A mediterrán madridi éjszakája hajnalig tart. A biztonsági index is erős, ez a város is ideális választás az éjszakai élet kedvelőinek.

Italok átlagára: 3,50 USD, azaz 1190 Ft.

4. Budapest, Magyarország – megfizethető és eklektikus éjszakai élet

Budapest is bekerült a legjobb városok közé, ahol költséghatékonyan élvezhető az éjszakai élet. A híres romkocsmák teszik különlegessé: jellegzetes hangulatú, különc helyszínek érdekes dekorációval és élő zenével.

Az italok átlagára 2,69 USD, és több mint 200 bár és klub található a város területén. Budapestet annak análjk, aki szereti a kézműves söröket, a techno klubokat vagy az élő dzsesszt.