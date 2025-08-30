Hírlevél

Rendkívüli

Kisodródott, letarolt két táblát, majd holtan végezte az árokban

turizmus

Hol lehet inni 1000 forint alatt? Ide utazz, ha nem akarod, hogy lehúzzanak!

Méregdrága, elegáns éttermek, a hagyományos pubok és a nyüzsgő night-clubok mind megtalálhatóak a legnépszerűbb európai nagyvárosokban. Sokan a londoni, párizsi vagy amszterdami bulihelyeket keresik, az ottani éjszakai élet a vonzó, de ehhez vastag pénztárca kell. Elkészült azoknak az európai városoknak a listája, amelyek megfizethető úticélok, biztonságosak és megfizethető az éjszakai pezsgés. Meg a pezsgő is, vagy a sör.
turizmusbulituristaromkocsmadesztináció

Több olyan desztináció is akad Európában, ahol a turisták úgy is élvezhetik az élénk éjszakai életet hogy nem kell mélyen a zsebükbe nyúlniuk, írja az egyik neves utazási portál. Vannak köztük fővárosok és kevésbé ismert város is, de a jó hír az, hogy Budapestet is idesorolták. De lássuk a sorrendet, hova vegyenek repülőjegyet az megfizethető éjszakai élet császárai. 

éjszakai élet 2662757357
Prága sok turisztikai versenyben jól szerepe, az éjszakai élet is vonzó a cseheknél/Fotó: mairu10


1. Prága – a megfizethető éjszakai élet nyertese

A cikk szerint Prága kiemelkedik az európai városok közül: itt átlagosan mindössze 2,60 USD egy ital – ideális választás költségtudatos bulizóknak, akik szeretnék megtapasztalni a cseh sörkultúrát vagy a nyüzsgő bulizást. A városban több mint 260 bár és klub található, köztük hagyományos pubok az Óvárosban vagy modern klubok a Moldva partján. Prága emellett magas biztonsági besorolása miatt is népszerű, akár egyedül, akár csoportosan érkeznek a látogatók.

Italok átlagára: 2,60 USD, azaz 885 Ft.

 

2. Plovdiv, Bulgária – egy rejtett gyöngyszem különleges éjszakához

Plovdiv keveseknél bakancslistát, jellemzően elkerüli a nemzetközi utazók figyelmét, de megfizethetősége és bája különlegessé teszi az éjszakai életben. A városnak mindössze 16 bárja/klubja van, ám kompakt mérete megkönnyíti a bárok közti barangolást.  Az italok átlagára 2,90 USD. A Kapana negyed, a Kreatív Negyed, egyre népszerűbb a kézműves bárjai, élőzenei helyszínei és egyedi hangulata miatt.

Italok átlagára: 2,90 USD, azaz 987 Ft.

 

3. Madrid, Spanyolország – élettel teli, pezsgő éjszakák

A város 350 szórakozóhellyel rendelkezik, és bár az italok átlagára már magasabb, eléri a 3,50 USD. a helyek sokfélesége kárpótolja a turistákat, legyen szó flamencóról Lavapiésben vagy rooftop bárokról Chuecában A mediterrán madridi éjszakája hajnalig tart. A biztonsági index is erős, ez a város is ideális választás az éjszakai élet kedvelőinek.

Italok átlagára: 3,50 USD, azaz 1190 Ft.

 

4. Budapest, Magyarország – megfizethető és eklektikus éjszakai élet

Budapest is bekerült a legjobb városok közé, ahol költséghatékonyan élvezhető az éjszakai élet. A híres romkocsmák teszik különlegessé: jellegzetes hangulatú, különc helyszínek érdekes dekorációval és élő zenével. 
Az italok átlagára 2,69 USD, és több mint 200 bár és klub található a város területén. Budapestet annak análjk, aki szereti a kézműves söröket, a techno klubokat vagy az élő dzsesszt.

Italok átlagára: 2,69 USD, azaz 915 Ft.

 

5. Zágráb, Horvátország – biztonságos és élvezetes éjszakák

Zágráb zárja az ötös listát. Bár az italok ára már középkategóriás, mert 3,45 USD, a város magas biztonsági besorolása, és könnyű gyalogos közlekedése ideálissá teszi egy nyugodt, mégis hangulatos éjszakához. A Tkalčićeva utca környékén koncentrálódik a legtöbb bár, kávézó és klub, kedvező árakkal. Ez a barátságos légkör, a közelség és a biztonság különösen vonzóvá teszi Zágrábot.
Italok átlagára: 3,45 USD, azaz 1170 Ft,.

A lista szerkesztő szerint Prága, Plovdiv, Madrid, Budapest és Zágráb tökéletes választás lehet azoknak, akik felejthetetlen éjszakai élményekre vágynak, de nem akarnak túl sokat költeni. Azoknak, akik szerényebb költségvetéssel utaznak, ezek a városok igazi kincsek: 

  • megfizethető árak, 
  • élénk éjszakai élet
  •  viszonylag koncentrált területen. Hogy ezért mekkora áldozatot hoznak és meddig viselik jól a helyiek, az már egy másik, nagyon fontos kérdés a fenntarthatatlan tömegturizmus virágkorában. 

 

