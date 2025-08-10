Ez most a világ legjobb strandja – még nem késő felkeresni

A Tripadvisor online utazási és turisztikai weboldal a Travelers' Choice Awards keretein belül az idén is kiosztotta a legjobb strandnak járó díjat, méghozzá több millió szavazat, illetve az oldalon az elmúlt évben megjelent globális strandértékelések átfogó elemzése alapján. Az idei listán hat kontinens, 50 országának több mint 100 strandja szerepel. A világ legjobb fürdőhelye nincs is messze, és sok magyar utazó számára ismert lehet, ugyanis a Tripadvisor a görögországi Kréta szigetén található Elafonissi strandot választotta meg idén a világ legjobb strandjának. Érdekesség, hogy 2021 óta először került fel újra a listára, és az előző helyezéséhez képest 23 helyet javítva, ebben az évben máris a legelső helyre ugrott.

Elafonissi különösen kedvelt rózsaszín homokos tengerpartja miatt

Fotó: Shutterstock/Patryk Kosmider

Az utazási portál dicsérte az Elafonissi türkizkék vizét, rózsaszín homokját, túraútvonalait és nagy kiterjedésű homokos tergerpartot. A legjobb időszak a látogatásra május és szeptember, amikor meleg, napsütéses az időjárás és lényegesen kisebb a tömeg a nyári csúcsidőszakokhoz képest.

Elafonissi sok felfedezni valót kínál

A kommentelők közül sokan kiemelik a lenyűgöző tájat és a sekély vizet. „Ez egy semmihez sem fogható élmény. Úgy tűnik, mintha a Csendes-óceán partján lennél, de valójában Krétán, Görögországban vagy” – fogalmazott egyikük. „A tiszta, halványkék, sós tenger csodákat tesz, ha ízületi gyulladásod van, hidd el...” – így fogalmazott egy másik kommentelő.

Ez Kréta egyik legkülönlegesebb partszakasza, sokan csak azért keresik fel a szigetet, hogy láthassák ezt a gyönyörű lagúnát.

A strand különlegességét a rendkívül sekély, a nyílt tengertől homokpadokkal védett part adja, mely Elafonissi a legmélyebb pontján is csupán körülbelül egy méter mély, vagyis a sekély víz miatt kisgyermekes családok számára is ideális a nyaraláshoz.

Kréta délnyugati oldalán található, mindössze 75 kilométernyi távolságra Chania városától, és 2000 óta védett területnek számít. A hely védettségének köszönhetően nem túlzsúfolt, alkalmas az úszásra. A part több mint 1,6 kilométer hosszú, és sok felfedezni való várja az oda látogatókat, köztük aprócska, festői öblök.