Ez most a világ legjobb strandja – még nem késő felkeresni

A Tripadvisor online utazási és turisztikai weboldal a Travelers' Choice Awards keretein belül az idén is kiosztotta a legjobb strandnak járó díjat, méghozzá több millió szavazat, illetve az oldalon az elmúlt évben megjelent globális strandértékelések átfogó elemzése alapján. Az idei listán hat kontinens, 50 országának több mint 100 strandja szerepel. A világ legjobb fürdőhelye nincs is messze, és sok magyar utazó számára ismert lehet, ugyanis a Tripadvisor a görögországi Kréta szigetén található Elafonissi strandot választotta meg idén a világ legjobb strandjának. Érdekesség, hogy 2021 óta először került fel újra a listára, és az előző helyezéséhez képest 23 helyet javítva, ebben az évben máris a legelső helyre ugrott.
Az utazási portál dicsérte az Elafonissi türkizkék vizét, rózsaszín homokját, túraútvonalait és nagy kiterjedésű homokos tergerpartot. A legjobb időszak a látogatásra május és szeptember, amikor meleg, napsütéses az időjárás és lényegesen kisebb a tömeg a nyári csúcsidőszakokhoz képest.
A kommentelők közül sokan kiemelik a lenyűgöző tájat és a sekély vizet. „Ez egy semmihez sem fogható élmény. Úgy tűnik, mintha a Csendes-óceán partján lennél, de valójában Krétán, Görögországban vagy” – fogalmazott egyikük. „A tiszta, halványkék, sós tenger csodákat tesz, ha ízületi gyulladásod van, hidd el...” – így fogalmazott egy másik kommentelő.
Ez Kréta egyik legkülönlegesebb partszakasza, sokan csak azért keresik fel a szigetet, hogy láthassák ezt a gyönyörű lagúnát.
A strand különlegességét a rendkívül sekély, a nyílt tengertől homokpadokkal védett part adja, mely Elafonissi a legmélyebb pontján is csupán körülbelül egy méter mély, vagyis a sekély víz miatt kisgyermekes családok számára is ideális a nyaraláshoz.
Kréta délnyugati oldalán található, mindössze 75 kilométernyi távolságra Chania városától, és 2000 óta védett területnek számít. A hely védettségének köszönhetően nem túlzsúfolt, alkalmas az úszásra. A part több mint 1,6 kilométer hosszú, és sok felfedezni való várja az oda látogatókat, köztük aprócska, festői öblök.
Az árak is elfogadhatóak, főként más, hasonló kategóriájú strandokhoz viszonyítva.
Két napozóágyból és egy napernyőből álló szett bérlése például 20 euróba kerül. A környéken szervezett napi kirándulások ára 30 és 60 euró között mozog, fél liter sörért átlagosan 3,5 eurót kérnek, míg egy teljes étkezés, beleértve az üdítőket is, fejenként megoldható 40 euróból.
Az Elafonissi olyan strandokat előzött meg az idei rangsorban, mint a thaiföldi Phuketben található Banana Beach, az arubai Eagle Beach-et, a floridai Siesta Beach-et és a portugáliai Praia da Falésiát.
Görögországban 2024-ben a külföldi turisták száma elérte a 36 milliót, ami 9,8 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest. Az ágazat bevételei 4,3 százalékkal, 20,6 milliárd euróra emelkedtek. A hajóutak bevételei kiugró, 31,2 százalékos növekedést mutattak, amivel 1,1 milliárd eurót jelentett. Így a turizmusból származó teljes bevétel, beleértve a hajóutakat is, 21,7 milliárd eurót tett ki, ami 5,4 százalékos növekményt jelentett az előző évhez képest. Az egy főre jutó átlagos költés (a hajóutak nélkül) 573 euró volt, szemben a 2023-as 603 euróval, ami viszont 5,1 százalékos csökkenést takar.
A Görög Turisztikai Vállalkozások Szövetségének intézete által készített statisztikák azt mutatják, hogy az öt fő turisztikai régió – a dél-égei-tengeri, Kréta, Attika, a Jón-szigetek és Közép-Macedónia – együttesen az ország turisztikai bevételeinek 90 százalékát teszi ki. Kréta népszerűségét mutatja, hogy a teljes forgalom negyede erről a szigetről származik.