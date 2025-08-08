Fontos információk érkeztek az élelmiszer-utalványokról a nyugdíjasoknak

Miként megírtuk, mintegy 2,3 millió jogosult számíthat arra, hogy a Magyar Posta 2025. szeptember 1-jétől kezdődően kézbesíti számára a számára járó élelmiszer-utalványt. A kormány még tavasszal döntött a nyugdíjasokat célzó támogatások bővítéséről, megerősítéséről, így nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalvány mellett ősszel - novemberben - nyugdíjkorrekcióra is sor kerül, visszamenőlegesen az év korábbi részére is, kiterjesztve a februárban kifizetett 13. havi nyugdíjra is. Erről cikkünket itt találja. A 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalvány kézbesítési időszakának közeledtével a Magyar Államkincstár (MÁK) tett közzé fontos tudnivalókat arról.

Hamarosan kezdődik a 30 ezer forintos, nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok kézbesítési időszaka (képünk illusztráció)

Fotó: Shutterstock/Dusan Petkovic

Ezt tegye, ha megsérül az élelmiszer-utalvány

A MÁK tájékoztatása szerint, ha a nyugdíjas élelmiszer-utalvány az ávételt követően megsérül (például a boríték felbontása során elszakad), akkor a sérült utalványokat a Magyar Államkincstár honlapján elérhető „Kérelem sérült vagy hiányos nyugdíjas élelmiszer-utalvány vizsgálata iránt” elnevezésű nyomtatvánnyal meg kell küldeni a Magyar Államkincstár Feldolgozó Központja (Magyar Államkincstár, Budapest és Pest Vármegyei Igazgatóság, Állampénztári Iroda, 1139 Budapest, Váci út 71.) részére.

A Magyar Államkincstár a beküldött utalványt megvizsgálja, majd a vizsgálat eredményéről a kérelmezőt a kérelemben megadott levelezési címére küldött válaszlevélben értesíti.

Amennyiben a sérült nyugdíjas élelmiszer-utalvány biztonsági elemei ellenőrizhetők, akkor a Magyar Államkincstár a visszaküldött utalványok értékével azonos összegben (de kizárólag 1000 forintos címletben) csere utalványt küld meg postai úton a jogosultnak a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szereplő, aktuális címére.

Ezekre az élelmiszerekre váltható be a nyugdíjas élelmiszer-utalvány

A MÁK tájékoztatásában a vonatkozó szabályok alapján egyértelműen bemutatja, hol és mire lehet felhasználni a nyugdíjas élelmiszer-utalványt (s hol nem, például vendéglátásban nem). A szabályozás alapján a MÁK példákat is mutat erre, jelezve, hogy az utalványt minden olyan kereskedő és őstermelő köteles elfogadni, aki hideg élelmiszert árusít, nem vendéglátó-ipari tevékenység keretében, hanem például boltban vagy piacon. Ezek közé tartoznak többek között az alábbi esetek. (A zárójelben szereplő, a gazdasági tevékenységekre vonatkozó besorolási számok egyébként nem csak a vásárlóknak, a kereskedőknek is hasznosak, hiszen segítséükkel ellenőrizheti, hogy kereskedőként köteles-e elfogadni vásárlóitól a 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalványt.)