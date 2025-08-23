Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
építőipar

Ők az életveszélyes építkezések vakmerő munkásai – fotók!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A dolgozókat naponta érő veszélyek széles skálája miatt az építőipari munkák a legveszélyesebb foglalkozások közé tartoznak. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor a munkások nem veszik komolyan a biztonsági előírásokat, életveszélyes helyzetbe keverve így saját magukat. Az alábbi fotókon a világ, talán legvakmerőbb munkavállalóit mutatjuk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
építőiparveszélymunkavállaló

A statisztikák szerint az építőiparban a legnagyobb veszélyben a tetőfedők, a darukezelők, a villanyszerelők, a bontómunkások és az acélszerkezet-szerelők vannak. Ezekben a munkakörökben a legmagasabb ugyanis a súlyos-és életveszélyes sérülések, illetve a halálesetek kockázata.

A statisztikás szerint az egyik legéletveszélyesebb munka a villanyszerelés. Fotó: AFP
A statisztikák szerint az egyik legéletveszélyesebb munka a villanyszerelés. Fotó: AFP

Életveszélyes építkezések és vakmerő munkások

Számos tényező járul hozzá az építőipari munkák magas kockázatához, a nehézgépektől és a veszélyes anyagoktól kezdve a szélsőséges időjárási körülményekig. És, persze a megfelelő biztonsági intézkedések és a képzés hiánya is jelentősen növelik a sérülés kockázatát. 

Az alábbiakban olyan vakmerő munkásokat mutatunk, akik fittyet hánytak a biztonsági előírásokra, így hozva magukat életveszélyes helyzetekbe:

image
image
image
image
image
image
image
image

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!