Hogyan veszített el Németország egy újabb világháborút?

A történelem legnagyobb energiakísérlete Franciaországban kezdődött az 1970-es évek elején, amikor az ország nagymértékben függött a fosszilis tüzelőanyagoktól az áramtermelés terén. Így amikor az olajválság idején az OPEC 400 százalékkal megemelte az olaj árát, a CarbonCredits által leközölt elemzés szerint az szinte halálos fenyegetést jelentett az ország energiaellátásának szempontjából.
1974-ben Pierre Messmer francia miniszterelnök új irányt hirdetett a francia energiaellátás számára. Az ún. „Messmer-terv” keretében hozzáfogtak az első három atomerőmű felépítéséhez, és mindössze tizenöt év alatt Franciaország eljutott odáig, hogy már negyvennyolc atomreaktorban termeltek áramot.
Az eredeti terv 170 erőmű megépítését írta elő 2000-re, de erre végül nem volt szükség, mert 1990-re az atomreaktorok már Franciaország energiaszükségletének több mint a 75 százalékát fedezték. Franciaországnak annyi energiája származott az atomerűművektől, hogy elegendő volt, hogy azok mindössze 61 százalékos kapacitással működjenek. A mai napig olyan magas náluk az atomenergia-termelés, hogy az atomerőművek időnként hétvégére be is zárnak.
Ez verhetetlen szintű energiabiztonságot jelent, ráadásul hihetetlen előnyt biztosított a franciáknak a nettó nulla kibocsátásért folytatott versenyben. Mert abban az évben, amikor Messmer meghatározta az energiaellátás új irányát, az egy főre jutó kibocsátás Franciaországban tetőzött – azóta viszont 60 százalékkal csökkent. Az ország anélkül felel meg a klímapolitikai céloknak, hogy bármit is tennie kellene annak érdekében.
Németország 2009-ben mutatta be Energiafordulat (Energiewende) nevet viselő tervét a megújuló energiákra való átállásról, amelynek céljai ambiciózusak voltak, beleértve a 80–95 százalékos kibocsátáscsökkentést és a 60 százalékos megújuló energiacélt 2050-re. Németországot akkoriban a világ első jelentős, megújuló energiára átálló gazdaságaként ünnepelték.
Más szóval, az energetikai átállás a németeknél ellenpontja volt a Messmer-tervnek: be akarták bizonyítani, hogy az energiabiztonság és a szén-dioxid-mentes gazdaság elérhető kizárólag a megújuló energiaforrások felhasználásával.
2011-ben azonban bekövetkezett a fukusimai atomerőmű baleset. A történtektől megrettenve a német kormány úgy döntött, hogy 2022-ig végleg bezárja az összes atomreaktort. Ugyanebben az évben a New York Times arról számolt be, hogy az atomenergia megszüntetése arra kényszerítheti Németországot, hogy Franciaországból importáljon energiát, vagy az energiaárak emelkedéséhez vezethet az egész kontinensen.
Érdekes összehasonlítást kínál az OECD egyik tanulmánya, amely szerint a háztartási áram ára Németországban 50 százalékkal nőtt 2006 és 2017 között, miközben ebben az időszakban Franciaország villamosenergia-költségei 40 százalékkal alacsonyabbak voltak, mint Németországé. Ráadásul a franciák kétszer annyi áramot termelnek tiszta energiaforrásokból, mint a németek.
Sőt, a német szén-dioxid-kibocsátás emelkedésnek indult, mert miután az atomerőműveket bezárták, azokat elsősorban két áramtermelő forrás váltotta fel: a szén és az importált gáz.
Eközben a megújuló energiaforrások alkalmazása zuhanórepülésben volt.
Egy prognózis szerint 2025-ben a németek 580 milliárd dollárt fognak költeni megújuló energiaforrásokra és a kapcsolódó infrastruktúrára.
A szén-dioxid-kibocsátás Németországban 2010 óta évente nem egészen két százalékkal mérséklődött, ám éves szinten hat százalékkal kell csökkennie ahhoz, hogy elérje az ország által 2030-ra kitűzött célokat.
Németországnak évi 300 millió dollárnyi bírságot kell fizetnie az Európai Uniónak a kibocsátási kvóták átlépése miatt.
Ugyanakkor Franciaország évi 3 milliárd dollárt keres az atomerőművek által termelt energia más országoknak történő értékesítéséből, és készen áll arra, hogy megduplázza az atomenergiára történő ráfordításokat.
Németországnak a szakértők szerint nem marad más hátra, mint követni ezt a példát. Ráadásul az atomenergiától való függetlenség elnyerésére irányuló törekvésében új függőséggel találta magát szemben – Oroszországgal.
Németország Energiafordulat elnevezésű programja mostanra nemzetközi szinten is rossz példává vált, és erről nemcsak a szakirodalom, de a német társadalom egyre nagyobb része is így vélekedik. A még működő atomerőművek kivezetéséhez, ami a csomag központi elemét jelentette, a Zöldek évtizedes érzékenyítő kampánya ágyazott meg.
Ám Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője szerint a törekvés mögötti motiváció ideológiai természetű, hiszen a már megépített, alacsony költségen és kibocsátás mellett üzemeltethető erőművek bezárása gazdasági, műszaki, vagy környezetvédelmi érvekkel nehezen indokolható.
Ahogyan az elmúlt tíz évben a program káros következményei egyre húsbavágóbbá váltak, a társadalmi legitimitása is megingott és – különösen az energiaválság kirobbanását követően – a társadalmi támogatottsága elszivárgott. Azok, akik ellenezték az atomerőműveket, 2016-ban még kétharmados többségben voltak a német felnőtt lakosságban, de az arányuk 2021-re, az energiaválságot megelőző időszakra 44 százalékra, majd 2025-re 26 százalékra csökkent.
Az Energiafordulatnak ráadásul hosszú az árnyéka, hiszen az egész Európai Unióra nézve káros következményekkel járt.
Sokatmondó, hogy egy 2023-as kutatás alapján, az uniós polgárok 89 százaléka felelősnek gondolja az elhibázott német energiapolitikát az Európai energiakrízisért és a német válaszadók többsége szerint hazájuknak nagy szerepe volt a válság kialakulásáért.
Németország példája tehát intő jel, amely rámutat arra, hogy milyen súlyos következményekkel járhat, ha az energiapolitika eltávolodik a fizikai, műszaki illetve gazdasági realitásoktól és célkeresztjébe ideológiákat állít.
A hivatkozott elemzés szerint a csillagászati összegeket felemésztő, fél évszázados energiakísérlet eredményei ma már világosak: az atomenergia győzött. És napjainkban minden ország, amely energiafüggetlen szeretne maradni és alacsony szén-dioxid-kibocsátásúvá akar válni, a bolygó egyetlen életképes megoldása, az atomenergia felé fordul. Ebben pedig a németek alaposan lemaradtak, ha úgy tetszik, elveszítettek egy nagy háborút.