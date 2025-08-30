Hogyan veszített el Németország egy újabb világháborút?

A történelem legnagyobb energiakísérlete Franciaországban kezdődött az 1970-es évek elején, amikor az ország nagymértékben függött a fosszilis tüzelőanyagoktól az áramtermelés terén. Így amikor az olajválság idején az OPEC 400 százalékkal megemelte az olaj árát, a CarbonCredits által leközölt elemzés szerint az szinte halálos fenyegetést jelentett az ország energiaellátásának szempontjából.

A Franciaországban a hetvenes évek közepén elindított energiakísérlet nagymértékben támaszkodott az atomenergiára

Fotó: Hans Lucas via AFP/Romain Doucelin

1974-ben Pierre Messmer francia miniszterelnök új irányt hirdetett a francia energiaellátás számára. Az ún. „Messmer-terv” keretében hozzáfogtak az első három atomerőmű felépítéséhez, és mindössze tizenöt év alatt Franciaország eljutott odáig, hogy már negyvennyolc atomreaktorban termeltek áramot.

Az eredeti terv 170 erőmű megépítését írta elő 2000-re, de erre végül nem volt szükség, mert 1990-re az atomreaktorok már Franciaország energiaszükségletének több mint a 75 százalékát fedezték. Franciaországnak annyi energiája származott az atomerűművektől, hogy elegendő volt, hogy azok mindössze 61 százalékos kapacitással működjenek. A mai napig olyan magas náluk az atomenergia-termelés, hogy az atomerőművek időnként hétvégére be is zárnak.

Ez verhetetlen szintű energiabiztonságot jelent, ráadásul hihetetlen előnyt biztosított a franciáknak a nettó nulla kibocsátásért folytatott versenyben. Mert abban az évben, amikor Messmer meghatározta az energiaellátás új irányát, az egy főre jutó kibocsátás Franciaországban tetőzött – azóta viszont 60 százalékkal csökkent. Az ország anélkül felel meg a klímapolitikai céloknak, hogy bármit is tennie kellene annak érdekében.

A német energiastratégia egy másik irányban indult el

Németország 2009-ben mutatta be Energiafordulat (Energiewende) nevet viselő tervét a megújuló energiákra való átállásról, amelynek céljai ambiciózusak voltak, beleértve a 80–95 százalékos kibocsátáscsökkentést és a 60 százalékos megújuló energiacélt 2050-re. Németországot akkoriban a világ első jelentős, megújuló energiára átálló gazdaságaként ünnepelték.

Más szóval, az energetikai átállás a németeknél ellenpontja volt a Messmer-tervnek: be akarták bizonyítani, hogy az energiabiztonság és a szén-dioxid-mentes gazdaság elérhető kizárólag a megújuló energiaforrások felhasználásával.

2011-ben azonban bekövetkezett a fukusimai atomerőmű baleset. A történtektől megrettenve a német kormány úgy döntött, hogy 2022-ig végleg bezárja az összes atomreaktort. Ugyanebben az évben a New York Times arról számolt be, hogy az atomenergia megszüntetése arra kényszerítheti Németországot, hogy Franciaországból importáljon energiát, vagy az energiaárak emelkedéséhez vezethet az egész kontinensen.