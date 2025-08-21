Több mint fél napra leáll az egyik legnagyobb hazai bank

Az Erste Bank honlapján található tájékoztató szerint rendszereiken 09. 19. 22:00 és 09. 20. 12:00 között rendszerfejlesztési munkákat végeznek, amely a szolgáltatások működését befolyásolják ebben az időszakban.

Szeptemberben több mint félnapos leállás lesz az Erste Banknál

Fotó: Szabó Gábor / Origo

Az alábbi szolgáltatások továbbra is elérhetők lesznek:

Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből

Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül

Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül

George Web tiltása TeleBankon keresztül

Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül

MobilePay

Weboldal szolgáltatások

Mobilegyenleg feltöltése

Ezek a szolgáltatások nem lesznek elérhetők az Erste Banknál:

George App és Web

Azonnali átutalások indítása és fogadása

Internetes vásárlás

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Az Erste Bank mellett az OTP Banknál is leállnak egyes szolgáltatások szeptember 21-én. Fejlesztési okokból szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:

számlatörténet,

bankon kívüli deviza utalás,

egyedi számlakedvezmények lekérdezése,

folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,

gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók.

Mint ismeretes, a tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint. Ezt az tájékoztatást a tervezett leállás előtt az Erste Bank legalább 30 nappal tette közzé a jogszabályi elvárással összhangban.