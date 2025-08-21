Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyarországra utazhat az amerikai elnök? Szijjártó Péter fontos bejelentést tett

bankszünnap

Több mint fél napra leáll az egyik legnagyobb hazai bank

24 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az informatikai rendszerek korszerűsítése miatt hamarosan hosszú időre leállnak az Erste Bank egyes szolgáltatásai, illetve csak korlátozottan lesznek hozzáférhetők.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bankszünnapbankErste Bankinformatikai fejlesztésszolgáltatás

Az Erste Bank honlapján található tájékoztató szerint rendszereiken 09. 19. 22:00 és 09. 20. 12:00 között rendszerfejlesztési munkákat végeznek, amely a szolgáltatások működését befolyásolják ebben az időszakban.

Erste Bank
Szeptemberben több mint félnapos leállás lesz az Erste Banknál
Fotó: Szabó Gábor / Origo

Az alábbi szolgáltatások továbbra is elérhetők lesznek: 

  • Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből
  • Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
  • Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül
  • Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
  • MobilePay
  • Weboldal szolgáltatások
  • Mobilegyenleg feltöltése

Ezek a szolgáltatások nem lesznek elérhetők az Erste Banknál:

  • George App és Web
  • Azonnali átutalások indítása és fogadása
  • Internetes vásárlás
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Az Erste Bank mellett az OTP Banknál is leállnak egyes szolgáltatások szeptember 21-én. Fejlesztési okokból szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:

  • számlatörténet,
  • bankon kívüli deviza utalás,
  • egyedi számlakedvezmények lekérdezése,
  • folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,
  • gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók.

Mint ismeretes, a tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint. Ezt az tájékoztatást a tervezett leállás előtt az Erste Bank legalább 30 nappal tette közzé a jogszabályi elvárással összhangban. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!