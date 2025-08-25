Ennyi, itt a vége! Végleg bedőlt a világ egykor legértékesebb ingatlancége

Több mint másfél évtizedes kereskedés után az Evergrande részvényeit hétfőn levették a hongkongi tőzsdéről. Szomorú mérföldkő ez Kína egykor legnagyobb ingatlancége számára, amelynek tőzsdei értéke fénykorában meghaladta az 50 milliárd dollárt.
A szakértők szerint a tőzsdei kivezetés elkerülhetetlen és végleges volt. „A tőzsdéről való kivezetés után nincs visszaút” – mondta el a BBC-nek Dan Wang, az Eurasia Group politikai kockázati tanácsadó cég kínai igazgatója.
Az Evergrande-t, korábbi nevén Hengda Groupot, Hui Ka Yant alapította 1996-ban a dél-kínai Kantonban. A vállalat elsősorban lakásokat épített, bár az Evergrande Group egésze sokkal többet ölelt fel, mint pusztán ingatlanfejlesztés. Üzleti tevékenysége a vagyonkezeléstől, egészen az elektromos autók gyártásáig terjedt. Sőt még az ország legsikeresebb futballcsapatában, a Kanton FC-ben is többségi részesedéssel rendelkezett.
Az alapító, Hui Ka Yant egykor Ázsia leggazdagabb embere volt, vagyonát a Forbes 42,5 milliárd dollárra is becsülte.
Az Evergrande-t a Kajmán-szigeteken jegyezték be, de a székhelye a kínai Szencsen pénzügyi központjában volt. 2018-re a világ legértékesebb ingatlancégévé vált, és több mint 300 milliárd dolláros hitelfelvétellel agresszívan terjeszkedett. 2020-ban azonban a kínai kormány új szabályokat vezetett be a nagy ingatlanfejlesztők tartozásának ellenőrzésére. Az új intézkedések arra késztették az Evergrande-t, hogy jelentős árengedményekkel kínálja ingatlanjait, így biztosítva a bevételt a vállalkozás talpon tartásához. A cég végül, ennek következtében 2021-re pénzügyileg összeomlott. Fizetésképtelennek nyilvánították, miután elmulasztott egy kulcsfontosságú adósságtörlesztési határidőt. 2023-ban csődöt jelentett az Egyesült Államokban is, amit 2024 januárjában hongkongi bírósági felszámolás is követett.
A virágzó ingatlanpiac évekig a kínai gazdaság motorja volt, a lakásépítés és a kapcsolódó tevékenységek az éves termelés negyedét tették ki. Most azonban csikorogva fékezik a gazdaságot. Kína gazdasága tavaly csak 5,2 százalékkal bővült, ami évtizedek óta az egyik leggyengébb növekedési ráta.
Az Evergrande problémái és az ingatlanpiaci válság egésze súlyosan érintette a kínai gazdaságot. Az ingatlanpiaci beruházások meredek visszaesése hatással volt a pénzügyi szektorra és a kapcsolódó iparágakra egyaránt. De súlyosan érintette a kínai átlagembereket is, mivel sok család megtakarításait ingatlanokba fektette.
Az ingatlanválság során a kínai kormány számos intézkedést hozott az iparág és a gazdaság talpra állítására. Segítségben részesültek például a lakásvásárlók, és ösztönzőket nyújtottak új háztartási gépek vásárlására, azonban nem kaptak közvetlen mentőcsomagot az ország küszködő ingatlanfejlesztői.
Összeomlásakor az Evergrande mintegy 1300 projektet fejlesztett 280 kínai városban.
Bár a mostani tőzsdei kivezetés szimbolikus, de mégis fontos mérföldkő, hiszen innentől csupán az maradt hátra, hogy kiderüljön a cég mely hitelezőket fizeti ki, és mennyit kaphatnak a csődeljárás során. A hónap elején a felszámolók felfedték, hogy az Evergrande adósságai jelenleg 45 milliárd dollárt tesznek ki, és eddig mindössze 255 millió dollárnyi eszközt értékesített.
Míg az ingatlanpiac egykor kulcsfontosságú volt Kína gazdasági növekedéséhez, Hszi Csin-ping elnök fókusza mára az Egyesült Államokkal való versenyre helyeződött át a csúcstechnológiás gyártás és a mesterséges intelligencia (MI) terén betöltött vezető szerep megszerzéséért. Így a kormányzó Kommunista Párt gazdasági prioritásai olyan területekre helyeződtek át, mint a megújuló energia, az elektromos járművek, az automatizálás és a robotika, cserben hagyva ezzel az építőipart.