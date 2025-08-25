Ennyi, itt a vége! Végleg bedőlt a világ egykor legértékesebb ingatlancége

Több mint másfél évtizedes kereskedés után az Evergrande részvényeit hétfőn levették a hongkongi tőzsdéről. Szomorú mérföldkő ez Kína egykor legnagyobb ingatlancége számára, amelynek tőzsdei értéke fénykorában meghaladta az 50 milliárd dollárt.

Az Evergrande Group logója. Fotó: AFP/PETER PARKS

A válság kezdete óta az Evergrande részvényei értékük több mint 99%-át elvesztették

A szakértők szerint a tőzsdei kivezetés elkerülhetetlen és végleges volt. „A tőzsdéről való kivezetés után nincs visszaút” – mondta el a BBC-nek Dan Wang, az Eurasia Group politikai kockázati tanácsadó cég kínai igazgatója.

Az Evergrande-t, korábbi nevén Hengda Groupot, Hui Ka Yant alapította 1996-ban a dél-kínai Kantonban. A vállalat elsősorban lakásokat épített, bár az Evergrande Group egésze sokkal többet ölelt fel, mint pusztán ingatlanfejlesztés. Üzleti tevékenysége a vagyonkezeléstől, egészen az elektromos autók gyártásáig terjedt. Sőt még az ország legsikeresebb futballcsapatában, a Kanton FC-ben is többségi részesedéssel rendelkezett.

Az alapító, Hui Ka Yant egykor Ázsia leggazdagabb embere volt, vagyonát a Forbes 42,5 milliárd dollárra is becsülte.

Az Evergrande-t a Kajmán-szigeteken jegyezték be, de a székhelye a kínai Szencsen pénzügyi központjában volt. 2018-re a világ legértékesebb ingatlancégévé vált, és több mint 300 milliárd dolláros hitelfelvétellel agresszívan terjeszkedett. 2020-ban azonban a kínai kormány új szabályokat vezetett be a nagy ingatlanfejlesztők tartozásának ellenőrzésére. Az új intézkedések arra késztették az Evergrande-t, hogy jelentős árengedményekkel kínálja ingatlanjait, így biztosítva a bevételt a vállalkozás talpon tartásához. A cég végül, ennek következtében 2021-re pénzügyileg összeomlott. Fizetésképtelennek nyilvánították, miután elmulasztott egy kulcsfontosságú adósságtörlesztési határidőt. 2023-ban csődöt jelentett az Egyesült Államokban is, amit 2024 januárjában hongkongi bírósági felszámolás is követett.

Az ingatlanpiac visszaesése volt a kínai gazdaság legnagyobb visszahúzó tényezője

A virágzó ingatlanpiac évekig a kínai gazdaság motorja volt, a lakásépítés és a kapcsolódó tevékenységek az éves termelés negyedét tették ki. Most azonban csikorogva fékezik a gazdaságot. Kína gazdasága tavaly csak 5,2 százalékkal bővült, ami évtizedek óta az egyik leggyengébb növekedési ráta.