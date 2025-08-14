Nagy a baj: veszélyes betegség tombol a szőlőültetvényeken

Veszélyes betegség tombol a hazai szőlőültetvényeken: a szőlő aranyszínű sárgaság-fertőzése (fitoplazma) szőlőkabócák által terjesztett, súlyos ragály, mely ellen nagyon nehéz védekezni. A megtámadott tőke általában néhány éven belül elhal, a helyzetet általában csak a tőke kivágásával lehet kezelni. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter friss tájékoztatása szerint a kormány a most megjelent rendeletmódosítás alapján a hatóság által elrendelt kötelező kivágást követően a szőlőültetvény újratelepítésére is igényelhető szőlő szerkezetátalakítási támogatás.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakmai tájékoztatója szerint a szőlő fitoplazma betegségére (Grapevine flavescence dorée, FD) az európai szőlőfajták közül szinte mindegyik fogékony. A Merlot ugyan kevésbé, ugyanakkor a Chardonnay, a Zweigelt, valamint a Kékfrankos és Pinot noir mellett a Szürkebarát, a Cabernet sauvignon, a Cabernet franc és a Rizling különösen hajlamos a szőlő legpusztítóbbnak számító, fitoplazmás betegségére.
A hazánkban 2013 óta jelen lévő FD betegség terjedési mértéke és üteme, a hatósági intézkedéseknek köszönhetően, jelenleg stagnál. A megelőzésben fontos szerepe van annak, hogy az ültetvényekre csak a hatóság által ellenőrzött, minőségtanúsított szaporítóanyag kerüljön.
Navracsics Tibor tájékoztatása szerint a 2025. augusztus 13-án megjelent rendeletmódosítás alapján a szőlőültetvény újratelepítésére igényelhető szőlő szerkezetátalakítási támogatás mértéke legalább 60, de akár 70 százalék is lehet.
A cél, hogy a károsult termelő ne kényszerüljön a tevékenysége abbahagyására
– jelezte a területfejlesztési miniszter.
Navracsics Tibor azt is jelezte, hogy az eddigi támogatások mellett a magyar kormány kezdeményezésére még idén uniós döntés születhet arról, hogy a betegség elleni védekezés 100 százalékos támogatást kapjon,
„Bízunk abban, hogy ebben a küzdelemben mindenki a magyar gazdák érdekei mellé áll!” – írja bejegyzésében a miniszter.
Magyarországon mintegy 58 ezer hektáron zajlik a szőlőtermesztés, mely a termőterület csökkenése ellenére továbbra is meghatározó szerepet játszik a hazai agráriumban. A Syngenta Magyarország prognózisa szerint az idei szélsőséges időjárás a szőlőben is érezteti hatását: a szőlő fejlődése vontatott volt a tavasz folyamán.
2024-ben országosan 3,73 millió mázsa szőlőt takarítottak be. Az idei kilátásokat nagyban befolyásolják az időjárási szélsőségek, főként az aszályos periódusok, így rekordtermésre idén sem számíthatunk az előrejelzés szerint.
Az idei terméseredményeket nagymértékben befolyásolja az időjárás mellett, hogy a gazdák megfelelően védekeztek-e korábban a szőlőt támadó kórokozók ellen.