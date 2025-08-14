Nagy a baj: veszélyes betegség tombol a szőlőültetvényeken

Veszélyes betegség tombol a hazai szőlőültetvényeken: a szőlő aranyszínű sárgaság-fertőzése (fitoplazma) szőlőkabócák által terjesztett, súlyos ragály, mely ellen nagyon nehéz védekezni. A megtámadott tőke általában néhány éven belül elhal, a helyzetet általában csak a tőke kivágásával lehet kezelni. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter friss tájékoztatása szerint a kormány a most megjelent rendeletmódosítás alapján a hatóság által elrendelt kötelező kivágást követően a szőlőültetvény újratelepítésére is igényelhető szőlő szerkezetátalakítási támogatás.

A magyar szőlőültetvényeket is támadja a fitoplazma, de a gazdák pénzügyi segítséget kapnak (illusztráció)

Fotó: photo-lime / Shutterstock

Fitoplazma: a szőlő halálos pusztítója

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakmai tájékoztatója szerint a szőlő fitoplazma betegségére (Grapevine flavescence dorée, FD) az európai szőlőfajták közül szinte mindegyik fogékony. A Merlot ugyan kevésbé, ugyanakkor a Chardonnay, a Zweigelt, valamint a Kékfrankos és Pinot noir mellett a Szürkebarát, a Cabernet sauvignon, a Cabernet franc és a Rizling különösen hajlamos a szőlő legpusztítóbbnak számító, fitoplazmás betegségére.

A hazánkban 2013 óta jelen lévő FD betegség terjedési mértéke és üteme, a hatósági intézkedéseknek köszönhetően, jelenleg stagnál. A megelőzésben fontos szerepe van annak, hogy az ültetvényekre csak a hatóság által ellenőrzött, minőségtanúsított szaporítóanyag kerüljön.

Komoly pénzügyi segítséget kapnak a gazdák

Navracsics Tibor tájékoztatása szerint a 2025. augusztus 13-án megjelent rendeletmódosítás alapján a szőlőültetvény újratelepítésére igényelhető szőlő szerkezetátalakítási támogatás mértéke legalább 60, de akár 70 százalék is lehet.

A cél, hogy a károsult termelő ne kényszerüljön a tevékenysége abbahagyására

– jelezte a területfejlesztési miniszter.

Navracsics Tibor azt is jelezte, hogy az eddigi támogatások mellett a magyar kormány kezdeményezésére még idén uniós döntés születhet arról, hogy a betegség elleni védekezés 100 százalékos támogatást kapjon,

„Bízunk abban, hogy ebben a küzdelemben mindenki a magyar gazdák érdekei mellé áll!” – írja bejegyzésében a miniszter.