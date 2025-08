Fix 3% Lakáshitel Program – szakértő segítségével válaszoljuk meg a leggyakrabban felmerülő kérdéseket

„A földhivatali bejegyzést az ügyvéd intézi. Ennek költségét az ügyvéd jellemzően a vételár százalékában határozza meg. Költségként felmerül még az illeték, ez a lakás árának 4 százaléka alapesetben, azonban itt vannak olyan tételek, amelyek ezt csökkenthetik (például ha az előző 3 évben adtunk el ingatlant, bár ha az teljes egészében a miénk volt, akkor nem leszünk jogosultak a kedvezményes hitelre). Bár nem tartozik a hivatali költségekhez, de fontos megemlíteni, hogy amennyiben nem új lakásról beszélünk, akkor a lakásra biztosan kell valamennyit költeni – festés, kisebb felújítások, javítások – ez megint nem egy konkrétan meghatározható összeg, viszont a kalkulációkor ezt is érdemes észben tartani” -fogalmazott Regős Gábor.

Érdemes előtörleszteni?

A kormányrendeletből kiderült, hogy a hitel előtörlesztésére lesz lehetőség. A kölcsön előtörlesztése esetén a költségeket az előtörlesztett összeg 1 százalékában maximalizálták.

Regős Gábor szerint érdemes viszont megvizsgálni, hogy megéri-e előtörleszteni a hitelt vagy jobban jár az, aki a pénzt befekteti inkább valamilyen kockázatmentes vagy alacsony kockázatú eszközbe, például állampapírba.

„Ezt természetesen akkor kell végiggondolni, amikor az előtörlesztés aktuális lesz – az biztosan nem hátrány, ha valaki a hitelt le tudja zárni, hiszen az azért egy hosszú távú teher. Éppen ezért fontos azt is hangsúlyozni, hogy a hitelt jól átgondolva kell felvenni, hiszen azt vissza is kell fizetni a későbbiekben. Persze az is igaz, hogy ennyire kedvező kamatozású lakáshitel, ami nincs gyermekvállaláshoz kötve, nem várható” -emlékeztetett a szakember.

Az Otthon Start Program keretében biztosított FIX 3%-os lakáshitelről szóló részletes szabályokat az 227/2025. (VII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ahogy pedig a kormány ígérte, szombat reggelre elindult az Otthon Start honlapja a kormányzati portálon, ahol azt is el lehet olvasni, hogy kik vehetnek részt a programban, mire lehet pontosan költeni az összeget, mit kell tudni a kamatról, és minden egyéb kérdésre választ lehet találni.