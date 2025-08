Szeptember 1-jén jön a fix 3%-os lakáshitel – mutatjuk mennyit spórolhat vele a törlesztőn

Péntekre virradóra megjelent a Magyar Közlönyben az Otthon Start hitelről szóló végleges jogszabály. A kormányrendelet rögzíti a legfeljebb 3%-os kamatozású, támogatott lakáshitel feltételeit. Ahogy pedig a kormány ígérte, szombat reggelre elindult az Otthon Start honlapja is. Ezekből, többek közt az is kiderült, hogy a fix 3%-os lakáshitellel mennyit is spórolhatunk a jelenlegi piaci kamatokhoz képest. Mutatjuk.

A fix 3%-os lakáshitel szeptember 1-jétől igényelhető. Az Orbán Viktor februári bejelentéseit követően kidolgozásra került lakásvásárlást elősegítő, Európában is egyedülálló támogatási rendszer célja, hogy a piacon jelenleg 7-9%-os kamatok mellett kapható lakáshitelekhez lépest egy jóval kedvezőbb alternatívát kínáljon az első lakásukat megvásárlóknak. Az Otthon Start honlapja a kormányzati portálon, ide kattintva érhető el. A fix 3%-os hitellel milliókat spórolhatunk a jelenlegi piaci hitelekhez képest. Fotó: Shutterstock Ezek a fix 3%-os hitellel kapcsolatos legfontosabb pénzügyi sarokpontok A hitel maximálisan igényelhető összege 50 millió forint.

A kölcsön futamideje legfeljebb 25 év lehet

Az igényléshez legalább 10% önerő megléte szükséges

A hitel legfeljebb 3%-os kamattal vehető igénybe, amely a teljes futamidő alatt fix marad. De előfordulhat, hogy egyes bankok a 3%-nál is kedvezőbb kamatot kínálnak

A törlesztés kezdő időpontját a kölcsönszerződés tartalmazza.

A kölcsön előtörlesztése esetén a költségeket az előtörlesztett összeg 1 százalékában maximalizálták.

A hitelintézet az igénylőktől a kölcsön igénylésével és folyósításával összefüggésben kizárólag legfeljebb 30 000 forint díjat kérhet bármilyen jogcímen.

Törlesztési nehézségek esetén a hitelintézet dönthet egyéni kedvezményekről. Amennyiben kamattámogatás visszafizetése merül fel, a kormányhivatal jogosult részletfizetés vagy fizetési halasztás engedélyezésére. Várható törlesztőrészletek: milliókat spórolhatunk a jelenlegi piaci hitelekhez képest A program nagyon fontos jellemzője a fix kamatozás a futamidő egészére. Ezzel a hitelfelvevő kizárja a kamatkockázatot. A jelenlegi 7-9%-os kamatok mellett kapható lakáshitelekhez képest a fix 3%-os program mellett a törlesztőrészlet akár 60-150 ezer forinttal is alacsonyabb lehet havonta. Ez 25 év alatt több tíz millió forint megtakarítást is jelenthet. Konkrét példákkal élve: Ha 20 millió forintot veszünk fel az Otthon Start programban, akkor havonta 94 842 forintot kell törlesztenünk, szemben egy nyolcszázalékos piaci hitellel, ahol a havi törlesztés 154 363 forintot jelentene. Azaz a havi különbség 59 521 forint, és 25 év alatt 17,8 millió forintot lehet megspórolni.

Ha 30 millió forintot veszünk fel az Otthon Start programban, akkor havonta 142 263 forintot kell törlesztenünk, szemben egy nyolcszázalékos piaci hitellel, ahol a havi törlesztés 231 545 forintot jelentene. Azaz a havi különbség 89 282 forint, és 25 év alatt 26,8 millió forintot lehet megspórolni.

Ha 50 millió forintot veszünk fel az Otthon Start programban, akkor havonta 237 106 forintot kell törlesztenünk, szemben egy nyolcszázalékos piaci hitellel, ahol a havi törlesztés 385 908 forintot jelentene. Azaz a havi különbség 148 802 forint, és 25 év alatt 44,6 millió forintot lehet megspórolni.

Az interneten már számos, ingyenes kalkulátorra is támaszkodhatunk, amikor eldöntjük, hogy mekkora hitelt, milyen futamidőre és mekkora önrésszel érdemes felvennünk annak érekében, hogy a legkedvezőbb konstrukcióban jussunk forráshoz otthonteremtésünkhöz.

