A lakásárak fékeznek, a bérek nőnek, az Aldi pedig megütheti a bokáját – ez történt a héten

A felvételi ponthatárok kihirdetése utáni szokásos keresleti hullám az egyetemvárosokba megérkezett, Budapesten viszont elmaradt. A kínálat viszont mindenhol bővült, az árak pedig ennek megfelelően csak minimálisan növekedtek az albérletpiacon. A legfőbb kérdés, hogy a jelenlegi trendek tartósak maradhatnak-e – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette, az albérletpiacra is komoly hatással lehet majd az első lakás megvásárlását elősegítő, szeptemberben induló Otthon Start Program, mert sokak számára a hitelből történő lakásvásárlás komoly alternatívát jelenthet a bérléssel szemben.

Fix 3 százalékos hitel: egységes szabályok, egységes kommunikáció szükséges

Fotó: MTI/Honéczy Barnabás

Fix 3 százalékos hitel: lassulhat a lakásár-emelkedés, a jövő évtől tízezrével épülhetnek az új lakások

A lakásállomány növelése a kormányzati politika régi törekvése. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter még tavaly év végén jelentett be egy ezt támogató, azóta 300 milliárd forintos keretösszegre bővített tőkeprogramot. Valamint a fix háromszázalékos hitelprogramhoz kapcsolódóan is egy újabb, az otthonteremtést segítő rendelet jelent meg a Magyar Közlönyben. Mindezek hatására öt éves távon akár 50 ezer új lakás is megépülhet.

Két fontos megállapítás

Az elkészült, új lakások tömegesen várhatóan 2027 második felétől jelennek meg a piacon,

valamint nemcsak az otthonteremtést segítik, az építőiparhoz kapcsolódó alágazatokat is hajtják a programok.

Vizsgálódik a Gazdasági Versenyhivatal az Aldival szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított az Aldi Magyarország Élelmiszer Kereskedelmi Bt.-vel (Aldi) szemben. A Magyarországon közel 200 bolttal rendelkező kiskereskedelmi vállalkozás olyan piacelsőségi állításokat alkalmaz kereskedelmi kommunikációjában, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg a valóságnak. A GVH észlelte, hogy a cég 2025. március 19-től a „Legszélesebb választék!” és a „Legjobb akciók!” állításokat alkalmazta kereskedelmi kommunikációjában, amely állítások valószínűsíthetően valótlan tartalmúak.

A béremelést a munkavállalók jelentős része megérzi a pénztárcáján

Megerősítette az elmúlt év novemberében létrejött hároméves béremelési megállapodásban rögzítetteket a napokban a kormány, azaz tovább nőnek a bérek. A minimálbér és még inkább a garantált bérminimum emelkedése fontos meghatározója az átlagos bérszínvonal emelkedésének, azaz ezt a munkavállalók jelentős része érzi meg a pénztárcáján, és nem csak azok, akik minimálbéren vagy garantált bérminimumon keresnek – hangsúlyozta Regös Gábor. Hozzátette: a béremelkedés pedig egyrészről meghatározza a munkavállaló lojalitását, illetve azt, hogy mire mennyit tudnak költeni, így nemzetgazdasági szinten a fogyasztást.