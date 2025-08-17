A lakásárak fékeznek, a bérek nőnek, az Aldi pedig megütheti a bokáját – ez történt a héten

A felvételi ponthatárok kihirdetése utáni szokásos keresleti hullám az egyetemvárosokba megérkezett, Budapesten viszont elmaradt. A kínálat viszont mindenhol bővült, az árak pedig ennek megfelelően csak minimálisan növekedtek az albérletpiacon. A legfőbb kérdés, hogy a jelenlegi trendek tartósak maradhatnak-e – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette, az albérletpiacra is komoly hatással lehet majd az első lakás megvásárlását elősegítő, szeptemberben induló Otthon Start Program, mert sokak számára a hitelből történő lakásvásárlás komoly alternatívát jelenthet a bérléssel szemben.
A lakásállomány növelése a kormányzati politika régi törekvése. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter még tavaly év végén jelentett be egy ezt támogató, azóta 300 milliárd forintos keretösszegre bővített tőkeprogramot. Valamint a fix háromszázalékos hitelprogramhoz kapcsolódóan is egy újabb, az otthonteremtést segítő rendelet jelent meg a Magyar Közlönyben. Mindezek hatására öt éves távon akár 50 ezer új lakás is megépülhet.
Két fontos megállapítás
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított az Aldi Magyarország Élelmiszer Kereskedelmi Bt.-vel (Aldi) szemben. A Magyarországon közel 200 bolttal rendelkező kiskereskedelmi vállalkozás olyan piacelsőségi állításokat alkalmaz kereskedelmi kommunikációjában, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg a valóságnak. A GVH észlelte, hogy a cég 2025. március 19-től a „Legszélesebb választék!” és a „Legjobb akciók!” állításokat alkalmazta kereskedelmi kommunikációjában, amely állítások valószínűsíthetően valótlan tartalmúak.
Megerősítette az elmúlt év novemberében létrejött hároméves béremelési megállapodásban rögzítetteket a napokban a kormány, azaz tovább nőnek a bérek. A minimálbér és még inkább a garantált bérminimum emelkedése fontos meghatározója az átlagos bérszínvonal emelkedésének, azaz ezt a munkavállalók jelentős része érzi meg a pénztárcáján, és nem csak azok, akik minimálbéren vagy garantált bérminimumon keresnek – hangsúlyozta Regös Gábor. Hozzátette: a béremelkedés pedig egyrészről meghatározza a munkavállaló lojalitását, illetve azt, hogy mire mennyit tudnak költeni, így nemzetgazdasági szinten a fogyasztást.
Előkelő helyen szerepel Magyarország a Henley & Partners azon 2025-re kiadott listáján, mely az országokat az alapján rangsorolja, hogy azok milyen lehetőségeket kínálnak a külföldieknek és utódaiknak az állampolgárság befektetői jellegű megszerzése, az ingatlanvásárlás, illetve az oktatás által. A világ vezető áttelepülési, valamint állampolgárság és lakóingatlan megszerzéséhez kapcsolódó szolgáltatásokat kínáló vállalatának mutatója szerint Magyarország a 14. a világranglistán, azaz a „lehetőségek országait” tömörítő listán.
Két és fél héttel az Otthon Start Program indulása előtt tette közzé a kormány a kedvezményes lakáshitel banki kommunikációjára vonatkozó elvárásokat. A tervezet szerint a fix 3 százalékos hitel elsőlakás-vásárlóknak termék kommunikációja az ingatlanközvetítés és ingatlanhirdetések területén is egységes kell, hogy legyen hiszen az igénylők ezeken keresztül fogják felhasználni a hitelterméket. És tekintve, hogy a hiteltermék pénzintézeteken keresztül kerül az igénylőkhöz, ezért fontos, hogy a FIX 3 százalékos lakáshitel elsőlakás-vásárlóknak termék kommunikációja ezen a területen szintén félreérthetetlen legyen.
A megjelent jogszabálytervezetet augusztus 22-ig lehet véleményezni.