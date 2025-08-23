Lakáshitel? – Mutatjuk, érdemes-e kivárni a vásárlással!

A kedvezményes kamatú, akár 25 éves futamidejű, 10%-os önerővel elérhető állami kamattámogatott lakáshitel soha nem látott lehetőséget nyit az elsőlakás-vásárlók számára. A fix háromszázalékos hitel életkori és területi megkötés nélkül érhető el, jelentős pénzügyi előnyt kínálva a jelenlegi piaci feltételekhez képest. Így nem csoda, hogy már hetek óta hatalmas az érdeklődés a szeptemberben induló kedvezményes konstrukció iránt, amely nemcsak a piacot, hanem az építőipart is felélénkítette.
A program indulásához kapcsolódóan a kormányzat nemrég adminisztratív könnyítéseket vezetett be egy rendeletmódosítással. A rendelet lehetőséget ad arra, hogy a fix 3 százalékos program feltételeit teljesítő lakások építését kiemelt beruházássá lehet nyilvánítani. Ez pedig rendkívüli módon felgyorsíthatja az amúgy is nagy számban tervezett új lakások építését.
A Miniszterelnökségen belül működő Otthon Start Programiroda közlése szerint összesen mintegy 4200 új építésű társasházi lakás építése meg is kezdődhet a következő néhány hónapban a nemrég bejelentett adminisztratív könnyítés lehetőségén keresztül.
Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászának segítségével azt jártuk körül, hogyan hathat a piacra a kedvezményes hitel, illetve az új szabályozás, amely „gyorsítópályát biztosít” a nagy volumenű lakásépítéseknek.
Regős Gábor úgy nyilatkozott: „Egy olyan gazdasági helyzetben, amikor a gazdaság működik, nincsen nagyobb inflációs sokk vagy éppen nem fagy be a hitelpiac, akkor az ingatlanárak növekedése természetes folyamat – kedvezményes hitelprogramok vagy családtámogatások nélkül is. Arra tehát nem érdemes számítani, hogy trendszerűen olcsóbbak lesznek az ingatlanok. Ezt persze azok is tudják, akik most rendelkeznek eladó ingatlannal és bizonyára lesznek olyanok, akik a hirtelen megjelenő keresletet ki akarják használni és a vevői oldal ismerethiányára (nem mindenki tudja, mi a reális ár) alapozva megpróbálják túlárazva eladni az ingatlant. Ezt is figyelembe kell tehát venni, nem kell mindent megvenni, ami túl van árazva. Lesz tehát olyan eset, amikor gyorsan érdemes vásárolni, ha olyan ajánlat jön, de lesz olyan is, akinek érdemes kivárnia – például az újonnan épülő ingatlanokra."
„Amennyiben a piacon egy olyan lakás jelenik meg, ami jó árú, azt most még a korábbinál is jobban elkapkodják majd a vevők. Amit viszont túlárazva kínálnak, ott fontos, hogy ne vigyék el a túlzottan magas áron, hiszen ez egyrészt magával húzhatná a piacot, másrészt a vevő is rosszul járna. Tehát igen, ha túlárazott a lakás, érdemesebb lehet kivárni és ha nem kel el, akkor az eladó előbb-utóbb lejjebb kell, hogy vigye az árat" -fogalmazott a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.
Regős Gábor elmondta: „Az újonnan épülő ingatlanoknál (és itt most a nagyobb városokról beszélek) a fejlesztők mindenképpen figyelembe fogják venni a konstrukciót, hiszen az Otthon Startból vásárlók a piac érdemi részét fogják jelenteni. Ez azt jelenti, hogy a releváns területeken (nem pesti belváros) várhatóan olyan lakásokat fejlesztenek majd jelentősebb részben, amelyek beleférnek a programba. De persze itt is figyelni kell az árra, mi az, ami jó üzlet és mi az, ami nem. Előfordulhat ugyanis, hogy mondjuk egy reálisan 1,2 millió Ft/nm-es lakást drágábban, de 1,5 nm alatt kínálnak, mert az még belefér a keretbe. Nagyon fontos lesz tehát az egyének tudatossága, hogy ne vegyenek meg olyat, ami nem éri meg és keressék azt, ami megéri" -tette hozzá a szakértő.
„Rövidtávon nem kell a program kimerülésétől tartani (nincs meghatározott keret), persze azt semmi sem garantálja, hogy a program a végtelenségig érvényben lesz. Nem lenne persze logikus, hogy a döntéshozó ne várja meg, amíg nagyobb építkezések elkészülnek és az előtt megszüntesse a programot, hiszen az egyik cél pont a lakásépítések számának felpörgetése. Emellett azt sem szabad elfelejtenünk, hogy saját építkezésre is fel lehet venni a hitelt, így az új lakást keresők a kedvezményes hitelt így is igénybe tudják venni, nem csak vásárlás esetén- fogalmazott a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.