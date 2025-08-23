Lakáshitel? – Mutatjuk, érdemes-e kivárni a vásárlással!

A kedvezményes kamatú, akár 25 éves futamidejű, 10%-os önerővel elérhető állami kamattámogatott lakáshitel soha nem látott lehetőséget nyit az elsőlakás-vásárlók számára. A fix háromszázalékos hitel életkori és területi megkötés nélkül érhető el, jelentős pénzügyi előnyt kínálva a jelenlegi piaci feltételekhez képest. Így nem csoda, hogy már hetek óta hatalmas az érdeklődés a szeptemberben induló kedvezményes konstrukció iránt, amely nemcsak a piacot, hanem az építőipart is felélénkítette.

Fix háromszázalékos lakáshitel: szeptembertől indulhat a roham

A program indulásához kapcsolódóan a kormányzat nemrég adminisztratív könnyítéseket vezetett be egy rendeletmódosítással. A rendelet lehetőséget ad arra, hogy a fix 3 százalékos program feltételeit teljesítő lakások építését kiemelt beruházássá lehet nyilvánítani. Ez pedig rendkívüli módon felgyorsíthatja az amúgy is nagy számban tervezett új lakások építését.

A Miniszterelnökségen belül működő Otthon Start Programiroda közlése szerint összesen mintegy 4200 új építésű társasházi lakás építése meg is kezdődhet a következő néhány hónapban a nemrég bejelentett adminisztratív könnyítés lehetőségén keresztül.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászának segítségével azt jártuk körül, hogyan hathat a piacra a kedvezményes hitel, illetve az új szabályozás, amely „gyorsítópályát biztosít” a nagy volumenű lakásépítéseknek.

Nem kell mindent megvenni, ami túl van árazva

Regős Gábor úgy nyilatkozott: „Egy olyan gazdasági helyzetben, amikor a gazdaság működik, nincsen nagyobb inflációs sokk vagy éppen nem fagy be a hitelpiac, akkor az ingatlanárak növekedése természetes folyamat – kedvezményes hitelprogramok vagy családtámogatások nélkül is. Arra tehát nem érdemes számítani, hogy trendszerűen olcsóbbak lesznek az ingatlanok. Ezt persze azok is tudják, akik most rendelkeznek eladó ingatlannal és bizonyára lesznek olyanok, akik a hirtelen megjelenő keresletet ki akarják használni és a vevői oldal ismerethiányára (nem mindenki tudja, mi a reális ár) alapozva megpróbálják túlárazva eladni az ingatlant. Ezt is figyelembe kell tehát venni, nem kell mindent megvenni, ami túl van árazva. Lesz tehát olyan eset, amikor gyorsan érdemes vásárolni, ha olyan ajánlat jön, de lesz olyan is, akinek érdemes kivárnia – például az újonnan épülő ingatlanokra."