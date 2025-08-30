Ezért vásárolsz akkor is, amikor nem akarsz venni semmit

Széles körben ismert megállapítás, hogy a vásárlásnak, a mögöttük húzódó fogyasztói döntéseknek komoly pszichológiája van. Fogyasztóként gyakran akkor is költünk, amikor egyébként nem terveztünk vásárolni, ez pedig utólag bosszúsághoz, sőt, önmagunk iránti haraghoz is vezethet. Ebben közrejátszik az, hogy a közösségi média világában, a gyorsan változó, sürgető, „csak ma, csak pár darab van raktáron!”-típusú üzenetek világában – de akár a fizikai üzletekben is – egyre gyakrabban megjelenik egy nagyon erős hatás. Ez angol betűszóval a FOMO, azaz a kimaradástól való félelem. Jó hír ugyanakkor, hogy általában fel lehet ismerni, amikor egy kereskedő kihasználná ezt a jelenséget.

Kéz a kézben jára a közösségi média és a FOMO

A FOMO „fear of missing out” kifejezés rövidítése. A FOMO-t az Oxford Szótár úgy határozza meg, mint „a közösségi médiában látott posztok által kiváltott szorongást, miszerint valamilyen izgalmas esemény történhet máshol.” A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szerint pedig a FOMO egy „olyan pszichológiai jelenség, amely során az ember attól tart, hogy mások nála izgalmasabb élményekben, lehetőségekben vagy előnyökben részesülnek”. Mi teszi ezt a jelenséget több dimenzióban, így a gazdaságában is értelmezhetővé, sőt, fontossá? Az NKFH szerint a FOMO nemcsak egyéni érzés, hanem társadalmilag is befolyásoló tényező. Befolyásolja döntéseinket, torzítja a valóságérzékelésünket, és sok esetben vásárlásra vagy elköteleződésre ösztönöz olyan dolgok iránt, amelyekre valójában nem is lenne szükségünk – csupán attól félünk, hogy kimaradunk belőlük.

A jelenséget gyakran – de semmiképp nem kizárólagosan – a milleniumi generáció fogyasztási szokásai kapcsán említik, legalábbis a világ legnagyobb fogyasztói piacán, az Egyesült Államokban. Az Eventbrite korábbi kutatása alapján a milleniumi generációnál megfigyelhető, hogy kevésbé tárgyakra, inkább élményekre vágynak, és ez az „élményéhség” befolyásolja fogyasztói döntéseiket.

A generációjuk 70 százalékát érinti a FOMO a felmérés szerint, a válaszadók 69 százaléka pedig úgy vélte, hogy az élményekben való részvétel (például nagy fesztiválokon) segít kapcsolódni az emberekhez, generációjának tagjaihoz, és úgy általában a világhoz.