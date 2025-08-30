Ezért vásárolsz akkor is, amikor nem akarsz venni semmit

Széles körben ismert megállapítás, hogy a vásárlásnak, a mögöttük húzódó fogyasztói döntéseknek komoly pszichológiája van. Fogyasztóként gyakran akkor is költünk, amikor egyébként nem terveztünk vásárolni, ez pedig utólag bosszúsághoz, sőt, önmagunk iránti haraghoz is vezethet. Ebben közrejátszik az, hogy a közösségi média világában, a gyorsan változó, sürgető, „csak ma, csak pár darab van raktáron!”-típusú üzenetek világában – de akár a fizikai üzletekben is – egyre gyakrabban megjelenik egy nagyon erős hatás. Ez angol betűszóval a FOMO, azaz a kimaradástól való félelem. Jó hír ugyanakkor, hogy általában fel lehet ismerni, amikor egy kereskedő kihasználná ezt a jelenséget.
A FOMO „fear of missing out” kifejezés rövidítése. A FOMO-t az Oxford Szótár úgy határozza meg, mint „a közösségi médiában látott posztok által kiváltott szorongást, miszerint valamilyen izgalmas esemény történhet máshol.” A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szerint pedig a FOMO egy „olyan pszichológiai jelenség, amely során az ember attól tart, hogy mások nála izgalmasabb élményekben, lehetőségekben vagy előnyökben részesülnek”. Mi teszi ezt a jelenséget több dimenzióban, így a gazdaságában is értelmezhetővé, sőt, fontossá? Az NKFH szerint a FOMO nemcsak egyéni érzés, hanem társadalmilag is befolyásoló tényező. Befolyásolja döntéseinket, torzítja a valóságérzékelésünket, és sok esetben vásárlásra vagy elköteleződésre ösztönöz olyan dolgok iránt, amelyekre valójában nem is lenne szükségünk – csupán attól félünk, hogy kimaradunk belőlük.
A jelenséget gyakran – de semmiképp nem kizárólagosan – a milleniumi generáció fogyasztási szokásai kapcsán említik, legalábbis a világ legnagyobb fogyasztói piacán, az Egyesült Államokban. Az Eventbrite korábbi kutatása alapján a milleniumi generációnál megfigyelhető, hogy kevésbé tárgyakra, inkább élményekre vágynak, és ez az „élményéhség” befolyásolja fogyasztói döntéseiket.
A generációjuk 70 százalékát érinti a FOMO a felmérés szerint, a válaszadók 69 százaléka pedig úgy vélte, hogy az élményekben való részvétel (például nagy fesztiválokon) segít kapcsolódni az emberekhez, generációjának tagjaihoz, és úgy általában a világhoz.
A FOMO kapcsán nem lehet elégszer hangsúlyozni a közösségi média hatásait. A GlobalWebIndex szerint a fogyasztók 71 százaléka nagyobb valószínűséggel vásárol termékeket és szolgáltatásokat közösségi médiás ajánlások alapján, míg a Z generációra és a millenniumi generációra nagyobb valószínűséggel van hatással ez a trend. Például egy felmérés szerint a milleniumi generáció 84 százaléka szerint legalább „némi hatással” vannak rá a közösségi médiában látott ajánlások.
A digitális tér fogyasztásban betöltött szerepét nehéz lenne túlbecsülni: bár a FOMO és az impulzusvásárlás átfedéseik ellenére nem teljesen ugyanazt jelentik, de mint egy friss tanulmány megállapítja, mindkettőt „a nem tervezett és spontán vásárlási viselkedés jellemzi, s egyre elterjedtebbé válnak a digitális korban az online vásárlási platformokhoz való könnyű hozzáférés miatt. A hagyományos kiskereskedelmi környezetekkel ellentétben az e-kereskedelmi platformok kifinomult ajánlási algoritmusokat, személyre szabott marketinget és időérzékeny promóciókat alkalmaznak az impulzusvásárlás ösztönzésére.”
A Strategy Online felmérése szerint a vásárlók 60 százaléka hoz vásárlói döntéseket a FOMO miatt, gyakran 24 órán belül az érzés jelentkezése után.
S bár globálisan számszerűsíteni az így elköltött összegeket módszertanilag nagyon nehéz, abban nincs vita a témával foglalkozók között, hogy a FOMO nagy hatással van a gazdasági eredményekre is.
Ugyanakkor a közösségi hálókon a termékek ajánlása, összehasonlítása gyakran irreális és egyoldalú, hiszen az ott látott tartalmak gondosan megválogatottak. Ennek hatására fokozódhat az elégedetlenség, és kialakulhat az érzés:
nekem is kellene ez, különben lemaradok.”
Az algoritmusok ráadásul felerősítik ezt a jelenséget, ha egyszer megnézünk egy utazással, divattal vagy technológiával kapcsolatos posztot, a platform további hasonló tartalmakkal bombáz minket. Így még inkább úgy tűnhet, hogy mindenki utazik, vásárol vagy éppen „jobban él”.
Ez egyfajta pszichológiai csapda, ahol a hiányérzet folyamatosan újratermelődik
– hívja fel a figyelmet az NKFH. Ezek a jelenségek természetesen nem csak a milleniumi generációnál működnek, hanem minden korosztályban.
A jelenség mögött húzódik egy alapvető pszichológiai torzítás, ami miatt hajlamosak lehetünk nagyobb értéket tulajdonítani annak, ami korlátozottan elérhető, ez egy alapvető pszichológiai torzítás. Erre épülnek a „már csak 2 darab maradt” vagy „limitált példányszám” típusú üzenetek, melyek aktiválják a veszteségtől való félelmünket. A termék vagy élmény ilyenkor nemcsak kívánatosabbá válik, hanem érzelmileg sürgetővé is, noha nem feltétlenül a termék valódi értékéről van szó, hanem arról, hogy az elérhetőség korlátozottsága pszichés nyomást gyakorol ránk a vásárlásra.
A magyar Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gigabírságja a Booking.com szállásközvetítő portálra, a Ryanair online értékesítési gyakorlatának vizsgálata – ezekben a példaként említett ügyekben közös, hogy az érintett vállalatok olyan reklámozási illetve kommunikációs gyakorlatokat folytattak ügyfeleik irányába, amelyek egy részénél sokakban kialakulhatott a FOMO-hatás. A kirótt büntetések nem feltétlen célzottan ennek, hanem tágabban vizsgálva, a fogyasztókat megtévesztő, valamint vásárlási döntéseiket sürgető magatartásnak szóltak.
Miért figyelnek ezekre a gyakorlatokra nagyon a fogyasztók védelmével és a tisztességes piaci magatartás betartatásával foglalkozó szakemberek? Röviden azért, hogy a fogyasztók megalapozottabban hozhassák meg vásárlói döntéseiket.
A szűkösség érzése gyakran irracionális döntésekhez vezet, akkor is vásárolunk, ha az adott termék beszerzése nem volt tervezett, illetve nem szerepelt a prioritásaink között.
A pszichológiában ezt „reaktancia”-nak is nevezzük – amikor úgy érezzük, el akarják venni tőlünk a döntés szabadságát, és ennek hatására gyorsabban cselekszünk, nehogy kimaradjunk – hívja fel a figyelmet a fogyasztóvédelem.
A sürgetettség felerősíti a FOMO-t, mivel a rendelkezésre álló idő szűkössége miatt kevesebb lehetőségünk van racionálisan mérlegelni. A gyors döntéshozatalban pedig a félelem dominál, nem a valós szükséglet. Az időkorlát egyfajta „csapda”: mesterségesen sietteti a vásárlást, miközben minimalizálja az információgyűjtést, az összehasonlítást, vagy skár annak tudatosítását, hogy valóban szükség van-e a termékre.
A FOMO technikák, mint a szűkösségre és időkorlátra építő kampányok, önmagukban nem etikátlanok, de könnyen azzá válhatnak, ha manipulatív szándékkal használják őket. A probléma ott kezdődik, amikor az ilyen marketingüzenetek torzítják a fogyasztói döntést, kihasználják az érzelmi gyengeségeket (pl. szorongás, önbizalomhiány, megfelelési vágy), és hamis sürgetést keltenek.
Azok a fogyasztók, akik már eleve magas szorongásszinttel vagy erősebb társas összehasonlítási hajlammal élnek (pl. serdülők, bizonytalan önértékelésű felnőttek), különösen érzékenyek a FOMO-alapú kampányokra.
Ilyenkor a vásárlási döntést nem az igény, hanem az érzelem, pontosabban az elvesztés félelme vezérli.
Ez torzítja az autonóm döntéshozatalt, és etikai kérdéseket vet fel a marketingkommunikáció hitelességével és felelősségével kapcsolatban.
A digitális marketing világában különösen fontos, hogy a vállalatok felelősségteljesen használják a pszichológiai eszközöket – nemcsak a hatékonyság, hanem az etikus üzletvitel szempontjából is. A FOMO-jelenség mellett illetve helyett pedig egyre népszerűbbek a JOMO (Joy of Missing Out), a kimaradás választása melletti tudatos, örömet jelentő döntés, vagy a tudatos fogyasztásra ösztönző kampányok.
Az NKFH közlése szerint a fogyasztóvédelmi hatóságok több országban is vizsgálják az alábbi gyakorlatokat, amelyek a FOMO érzetére játszanak. Ezeket az alábbiak szerint lehet csoportosítani, melyek ismerete segíthet bennünket abban, hogy elkerüljük az ezek jelentette csapdát. Fontos hangsúlyozni, hogy az alábbi példáknak megfelelő üzenetek nem feltétlenül jelentenek mindig megtévesztést, hiszen gyakran a valóságnak megfelelnek az állítások, ám érdemes körültekintőnek lenni, hiszen ettől függetlenül sürgetéssel hathatnak fogyasztói döntéseinkre.
Ezek a technikák, ha nem valós adatokon alapulnak, megtévesztők, és megsértik a tájékoztatás átláthatóságának elvét, ami alapja a tudatos fogyasztói döntéshozatalnak.