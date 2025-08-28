A hétvégén bezár két népszerű fővárosi strand

A hétvégén bezár két fővárosi strand, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. fürdői közül a Római Strandfürdő és a Pünkösdfürdői Strandfürdő. Augusztus 31-ig tartanak nyitva, azaz még vasárnapig várják a fürdőzőket, a hét minden napján 9 és 19 óra között. Ezek a létesítmények csak a nyári strandszezonban üzemelnek.

A hétvégén lesz utoljára nyitva két fővárosi strand

Fotó: YouTube

Kerek évfordulót ünnepel a patinás fővárosi strand

A Pünkösdfürdői Strandfürdő idén kerek évfordulót ünnepelt. A Pünkösdfürdői Strandfürdő 1935-ben épült Hajós Alfréd tervei alapján, a Duna-parton, nevét onnan kapta, hogy vízadó fúrt kútja 1934-ben pünkösdkor adott először langyos vizet, innen ered az elnevezés. A létesítményt egy évvel később, egészen pontosan 1935. július 6-án nyitották meg, azaz 90 évvel ezelőtt. Hajós tervei között szerepelt annak idején egy toronyház és üdülőszálló is, de ezek nem valósultak meg. A strandot hatalmas füves területe, árnyas fái és a rózsalugasok között elhelyezkedő medencéi tették egyedivé. A fürdőt 2002-2003 között felújították.

Ebből az évforduló alkalmából pénteken Nyárzáró Születésnapi Retro Partyt rendeznek Pünkösdfürdőn.

A programok a következők lesznek:

10:00 -17:00 Retro gyerekprogramok a Club Aloha vezetésével

10:00 -16:00 Kalandos NERF és vízipisztoly pálya

13:00 Brass Dance - fúvósok dresszben a legnépszerűbb retro slágerekkel

14:00 Ki a leggyorsabb? Lángosevő verseny nyereményekért!

15:00-18:00 DJ Dominique

16:00 Táncverseny-értékes fürdőzéshez köthető nyereményekkel!

18:00 Brass Dance - fúvósok dresszben a legnépszerűbb retro slágerekkel

Mindezek mellett ajándéksorsolás is lesz, és retró jégkását kínálnak retró árakkal.