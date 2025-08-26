Ne keresse ezentúl! Szeptembertől nincs többé a népszerű Foxpost mobilalkalmazás

Fontos változásra kell felkészülniük a Foxpost felhasználóinak; a cég közleménye szerint ugyanis a Foxpost és a Packeta összeolvadásának köszönhetően egy vadonatúj mobilapp érkezik 2026 első felében. Addig is a Foxpost minden szolgáltatása zavartalanul a rendelkezésre áll a webes felületükön. A mobilon is működő webes felületen továbbra is nyomon követhető a csomagok útja, valamint feladhatók, átvehetők és vissza is küldhetők a csomagok.

Foxpost. Fotó: Shutterstock

A Foxpost új befektetője a Packetát is birtokló csoport lett

A két cég egyesülésével Magyarország legnagyobb csomagautomata-hálózata jöhet létre. A közeljövőben több mint 2 700 csomagautomata és 1 800 csomagátvételi pont lesz elérhető , az év végére ez a szám pedig meghaladhatja az 5 ezret.

A Foxpost tíz évvel ezelőtt alakult, amikor az első befektetők, a Wallis és a Finext csoport meglátta a lehetőséget az ötletben és a menedzsmentben.