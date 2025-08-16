Magyar Ízek Utcája, gasztrofesztiválok – kinek marad a legtöbb a zsebében?

A növekvő kulináris turisztikai piac fantasztikus lehetőséget kínál a turisztikai értéklánc minden résztvevője számára, legyen szó utazásszervezőkről, helyi közösségekről vagy bármely más turizmusban érdekelt félről. A globális adatok is imponálóak, míg 2023-ban 11,5 milliárd dollár forgott az üzletágban, várhatóan 2023-ban már 40,53 milliárd dollár. A növekedés nem áll meg, és nagy hatással van a helyi gasztrofesztiválok forgalmára és növekedésére.

Budapest, 2024. augusztus 20. Mézeskalács szívek a Magyar Ízek Utcája gasztrofesztiválon/ MTI/Purger Tamás

Fotó: MTI/Purger Tamás

A turisták imádják a gasztrofesztiválok világát

A kulináris turizmus erőteljes, évi 20 százalékos ugrásszerű növekedést érhet el 2024 és 2030 között. Ez a növekedés azoknak az utazóknak köszönhető, akik a hagyományos városnézést a kulturális látnivalókat szeretik összekötni a valódi helyi ízek megkóstolásával. A gasztrofesztiválok napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő turisztikai szegmensét képviselik. Nem csupán az ízekről szólnak: a kultúra, a közösség és a helyi gazdaság élénkítésének fontos platformjai is. A világ minden táján dinamikusan nő az érdeklődés a hagyományos kulináris élmények iránt, ami a rendezvények számának és minőségének ugrásszerű növekedésében is megmutatkozik. A látogatók interaktív kóstolók, workshopok és tematikus programok segítségével fedezhetik fel a helyi specialitásokat, miközben a szervezők a fenntarthatóságra és a helyi alapanyagokra építve erősítik a regionális identitást. Magyarországon, augusztus 20-án már hagyományosan a Magyar Ízek Utcája keretében, a látogatók a régiók legjellegzetesebb ételeit és italait kóstolhatják, így a gasztrofesztiválok egyszerre kulturális és gazdasági élményt nyújtanak.

A gasztrofesztiválok globális trendjei 2025-ben

A 2025-ös évben a gasztrofesztiválok világában több meghatározó trend is megfigyelhető: