augusztus 20.

Magyar Ízek Utcája, gasztrofesztiválok – kinek marad a legtöbb a zsebében?

A világ minden táján, így Magyarországon is, egyre többen keresik és fizetik is meg az autentikus kulináris élményeket. A gasztrofesztiválok nem csak az étkezésről szólnak; ezek az események a kultúra, a közösség és a fenntarthatóság ünnepei is, és egy láthatóan növekedő üzletág motorjai. A rendezvények nemcsak a helyi ízeket mutatják be, hanem hozzájárulnak a helyi gazdaság fejlődéséhez is. A 2025-ös évben a gasztroturizmus továbbra is dinamikusan fejlődik, hazánkban is számos izgalmas rendezvény várja a következő hetekben a látogatókat, augusztus 20-án a Magyar Ízek Utcája mindig az év csúcseseménye.
A növekvő kulináris turisztikai piac fantasztikus lehetőséget kínál a turisztikai értéklánc minden résztvevője számára, legyen szó utazásszervezőkről, helyi közösségekről vagy bármely más turizmusban érdekelt félről. A globális adatok is imponálóak, míg 2023-ban 11,5 milliárd dollár forgott az üzletágban,  várhatóan 2023-ban már 40,53 milliárd dollár. A növekedés nem áll meg, és nagy hatással van a helyi gasztrofesztiválok forgalmára és növekedésére.

Budapest, 2024. augusztus 20. Mézeskalács szívek a Magyar Ízek Utcája gasztrofesztiválon/ MTI/Purger Tamás
Budapest, 2024. augusztus 20. Mézeskalács szívek a Magyar Ízek Utcája gasztrofesztiválon/ MTI/Purger Tamás
Fotó: MTI/Purger Tamás

A turisták imádják a gasztrofesztiválok világát

A kulináris turizmus erőteljes, évi 20 százalékos ugrásszerű növekedést érhet el 2024 és 2030 között. Ez a növekedés azoknak az utazóknak köszönhető, akik a hagyományos városnézést a kulturális látnivalókat  szeretik összekötni a valódi helyi ízek megkóstolásával. A gasztrofesztiválok napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő turisztikai szegmensét képviselik. Nem csupán az ízekről szólnak: a kultúra, a közösség és a helyi gazdaság élénkítésének fontos platformjai is. A világ minden táján dinamikusan nő az érdeklődés a hagyományos kulináris élmények iránt, ami a rendezvények számának és minőségének ugrásszerű növekedésében is megmutatkozik. A látogatók interaktív kóstolók, workshopok és tematikus programok segítségével fedezhetik fel a helyi specialitásokat, miközben a szervezők a fenntarthatóságra és a helyi alapanyagokra építve erősítik a regionális identitást. Magyarországon, augusztus 20-án már hagyományosan a Magyar Ízek Utcája keretében, a látogatók a régiók legjellegzetesebb ételeit és italait kóstolhatják, így a gasztrofesztiválok egyszerre kulturális és gazdasági élményt nyújtanak. 

 

A gasztrofesztiválok globális trendjei 2025-ben

A 2025-ös évben a gasztrofesztiválok világában több meghatározó trend is megfigyelhető:

  • Fenntarthatóság és helyi alapanyagok: a rendezvények egyre inkább a fenntarthatóságra és a helyi alapanyagok felhasználására helyezik a hangsúlyt. 
  • Digitális élmények: a technológia szerepe nő, például QR-kódos étlapok, online jegyvásárlás és virtuális túrák formájában.
  • Tematikus rendezvények: a fesztiválok egyre inkább tematikusak, például borfesztiválok, street food rendezvények vagy vegán gasztronómiai        események.
  • Interaktív élmények: a látogatók aktívan részt vehetnek főzőbemutatókon, workshopokon és kóstolókon, így mélyebb élményt nyújtva számukra.

 

 Nagyobb őszi gasztronómiai fesztiválok

Az advent és a karácsony időszaka már javarészt a gasztronómiáról szól, de addig is a nyár vége és az őszi időszak is tartogat jelentős rendezvényeket. 2025 őszén számos nemzetközi gasztronómiai fesztivál kerül megrendezésre:

  • Oktoberfest, München: A világ legnagyobb sörfesztiválja, ahol a látogatók több mint 6 millió liter sört fogyasztanak el évente.
  •  Kolozsvári Ízek Fesztivál (Taste of Transylvania) 2025-ben szeptember 4. és 7. között kerül megrendezésre. A régió legnagyobb gasztronómiai rendezvénye, amely a székely és erdélyi konyha ízeit mutatja.
  • Szüreti fesztiválok - mindegyik hazai borvidéken tartanak nagyobb volumenű szüreti fesztivált.

 

Magyar Ízek utcája: vadat és halat

Az augusztus 20-i eseménysorozatot kísérő Magyar Ízek Utcája rendezvény célja, hogy bemutassa Magyarország gasztronómiai sokszínűségét. Budapesten a Várkert Bazárban, a Várkert rakparton, a Clark Ádám téren, a Lánchíd utcában, az Ybl Miklós téren, a Döbrentei utcában és az Apród utcában épül fel a vásárváros. A hivatalos adatok szerint 400 000 látogató megy el a programsorozatra és ízleli meg a 150 kiállító portékáját. A látogatók megkóstolhatják a különböző régiók hagyományos ételeit, mint például hortobágyi palacsinta, túrós csusza vagy rakott krumpli. A belépés díjtalan, de a kóstolók ára 500–1500 Ft között mozog. dén tizenötödik alkalommal mutatjuk be a Kárpát-medencei gasztrokultúra legnagyobb rendezvényét, a Magyar Ízek Utcáját. A rendezvényen mutatkoznak be a Magyarország Tortája, valamint a Magyarország Cukormentes Tortája verseny nyertesei, valamint itt lehet először megkóstolni az év „Szent István napi kenyere”, az év „Innovatív kenyere” és az év „Leveles sétáló süteménye” versenyek díjnyertes finomságait. A 2025-ös évben a VADAT ÉS HALAT cím alatt a magyarországi vadhús és halételek lesznek fókuszban és az idei év díszvendége Kárpátalja lesz.

 

A gasztrofesztiválok gazdasági hatása

A gasztronómiai fesztiválok nemcsak kulturális élményt nyújtanak, hanem jelentős gazdasági hatással is bírnak. A rendezvények hozzájárulnak a helyi gazdaság fejlődéséhez, munkahelyeket teremtenek és növelik a helyi vállalkozások bevételeit. A 2025-ös évben a turizmus továbbra is erős növekedést mutat Magyarországon, ami kedvező jele a gasztronómiai fesztiválok sikerének is. Ezek az események közvetlenül növelik a helyi vállalkozások bevételét, hiszen a látogatók ételt, italt és kiegészítő szolgáltatásokat vásárolnak a rendezvény ideje alatt. Ugyanakkor közvetett hatásként fellendítik a turizmust, hiszen a turisták szállást, közlekedést és egyéb programokat is igénybe vesznek a környéken. Munkahelyteremtő szerepük sem elhanyagolható, hiszen a fesztiválok ideiglenes és hosszabb távú foglalkoztatást biztosítanak a vendéglátásban, logisztikában és a szervezésben. Emellett hozzájárulnak a helyi termékek és kézműves áruk népszerűsítéséhez, erősítve a kis- és középvállalkozások piaci pozícióját. A rendezvények marketingértéke hosszú távon is mérhető, hiszen a híres gasztrofesztiválok vonzereje növeli a régió ismertségét és turistaforgalmát.

 

