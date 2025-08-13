Fontos figyelmeztetés a nagybanktól: egyes mobilokon végleg leáll majd applikációjuk

Két fontos, a banki mobilapplikációját érintő határidőt jelentett be az Erste Bank: a George App használati lehetősége október 13-án megváltozik azokon a mobileszközökön, melyek operációs rendszere módosított (jailbreakelt vagy rootolt). December 31-vel pedig az ilyen eszközöket véglegesen kizárják a George App használati lehetőségéből.

Jelentős változások lesznek az Erste Bank George App nevű banki mobilapplikációjánál (illusztráció)

Fotó: Pexels

Ezért lesznek változások az Erste Bank George App banki mobilapplikációjánál

A bank a változtatások hátterének ismertetésében kitér arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) iránymutatása és a nemzetközi biztonsági ajánlások alapján a banki alkalmazások használata nem ajánlott olyan mobiltelefonokon, amelyek operációs rendszere módosított – azaz jailbreakelt vagy rootolt.

Ennek az oka az, hogy ezek a módosított operációs rendszerrel futó készülékek megkerülik a gyártók által beépített biztonsági védelmeket, így fokozottan ki vannak téve adatlopásnak, kártékony programoknak és más visszaéléseknek. A banki alkalmazások – köztük a George App – érzékeny pénzügyi adatokat kezelnek, ezért kiemelten fontos, hogy csak megbízható, gyári állapotú eszközökön használják.

Az Erste Bank a változások indoklásakapcsán kiemeli, hogy a módosított rendszerű telefonokon a George App működése biztonsági kockázatot jelenthet ügyfeleik számára, ezért a George App használatával kapcsolatban az alábbi változások várhatók:

2025. október 13-tól a George App nem aktiválható olyan készülékeken, amelyek operációs rendszere módosított (jailbreakelt/rootolt).

2025. december 31-től az ilyen eszközöket az Erste Bank kizárja a George App használatából, így sem belépni, sem műveleteket jóváhagyni, aláírni vagy bármilyen módon használni nem lehet az alkalmazást.

A bank azoknak az ügyfeleinek, akik jelenleg módosított rendszerű készüléken használják a George Appot, azt ajánlja, hogy mielőbb váltsanak gyári állapotú telefonra, és arra telepítsék az alkalmazást.

Az internetes böngészővel használható a George Web természetesen továbbra is elérhető minden ügyfelük számára

– jelzi az Erste Bank.