Fontos figyelmeztetés a nagybanktól: egyes mobilokon végleg leáll majd applikációjuk

Két fontos, a banki mobilapplikációját érintő határidőt jelentett be az Erste Bank: a George App használati lehetősége október 13-án megváltozik azokon a mobileszközökön, melyek operációs rendszere módosított (jailbreakelt vagy rootolt). December 31-vel pedig az ilyen eszközöket véglegesen kizárják a George App használati lehetőségéből.
A bank a változtatások hátterének ismertetésében kitér arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) iránymutatása és a nemzetközi biztonsági ajánlások alapján a banki alkalmazások használata nem ajánlott olyan mobiltelefonokon, amelyek operációs rendszere módosított – azaz jailbreakelt vagy rootolt.
Ennek az oka az, hogy ezek a módosított operációs rendszerrel futó készülékek megkerülik a gyártók által beépített biztonsági védelmeket, így fokozottan ki vannak téve adatlopásnak, kártékony programoknak és más visszaéléseknek. A banki alkalmazások – köztük a George App – érzékeny pénzügyi adatokat kezelnek, ezért kiemelten fontos, hogy csak megbízható, gyári állapotú eszközökön használják.
Az Erste Bank a változások indoklásakapcsán kiemeli, hogy a módosított rendszerű telefonokon a George App működése biztonsági kockázatot jelenthet ügyfeleik számára, ezért a George App használatával kapcsolatban az alábbi változások várhatók:
A bank azoknak az ügyfeleinek, akik jelenleg módosított rendszerű készüléken használják a George Appot, azt ajánlja, hogy mielőbb váltsanak gyári állapotú telefonra, és arra telepítsék az alkalmazást.
Az internetes böngészővel használható a George Web természetesen továbbra is elérhető minden ügyfelük számára
– jelzi az Erste Bank.
A kibercsalások terjedése komoly kihívás elé állítja a vállalatokat és ügyfeleiket az egész világon, különösen a pénzintézeteket. Miként az Origo megírta, csak Magyarországon az idei első negyedévben akár a 9 milliárd forintot is elérhette az e módon okozott károk nagysága. Ezért fontos, hogy az ügyfelek edukáltan, nagyfokú körültekintéssel mozogjanak a kibertérben, miközben a vállalatok, a pénzintézetek folyamatosan azon dolgoznak, hogy csökkentség a biztonsági kockázatokat rendszereiknél, megnehezítve a rosszindulatú bűnözők dolgát.