Nagy bejelentést tett a MOL: erre készülnek Százhalombattán

A mérések célja, hogy megvizsgálják, rejt-e a Dunai Finomító környezete olyan geotermikus adottságokat, amelyek hasznosítása fenntarthatóbbá teheti a finomító működését. Amennyiben megfelelő helyen és mélységben sikerül azonosítani megfelelő mennyiségű és hőmérsékletű rétegvizet, az hozzájárulhat a finomító energiafelhasználásához. A geotermikus energia hasznosítására irányuló megoldások egyre nagyobb figyelmet kapnak, hiszen – az Origo cikkét a témában itt találja – a hasznosítás költségei várhatóan folyamatosan és jelentősen mérséklődnek.
A MOL közlése szerint az elemzések eredményei várhatóan mintegy fél év múlva állnak rendelkezésre. Ha az eredmények biztatóak, akkor további megvalósíthatósági vizsgálatokat végeznek. „A MOL által elnyert geotermikus kutatási terület magában foglalja Százhalombattát és a Dunai Finomítót. Így kézenfekvő, hogy a teljes terület feltérképezése mellett célirányosan megvizsgáljuk a finomító környezetének geotermikus lehetőségeit” – mondta Kapes Dávid, a MOL-csoport Kutatás- Termelés divíziójának zöld energiaátmenetért felelős vezetője.
„A zöld átmenet azzal kezdődik, hogy a saját működésünk károsanyag-kibocsátását csökkentjük.
A Dunai Finomítóban a napelempark építése és a zöld hidrogén üzem átadása után most a föld hőjének hasznosítására teszünk kísérletet. Külön öröm számomra, hogy ezt a MOL egy másik üzletágával, a Kutatás-Termeléssel közösen tehetjük
– tette hozzá Pulay Krisztián, a MOL-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója.
A modern technológiára épülő, már számos alkalommal bevált 3D szeizmikus eljárás hasonlóan működik, mint ahogy az orvosi ultrahang mutatja a szervezet belső részeit:
A régióban úttörőnek számíthat a geotermikus energia finomítói alkalmazása, de világszinten is kevés ilyen projekt működik.
Miként az Origo ebben, a geotermikus energia hasznosításáról beszámolóban megírta,
Magyarország a geotermikus energia közvetlen hasznosításában Európa élvonalában, az első öt államban van.
A fűtési célú közvetlen hőhasznosítás tekintetében pedig Magyarország hosszú évek óta a harmadik helyen áll, Franciaország és Izland mögött.
2010 után több mint négyszeresére nőtt a geotermikus hőenergia hazai kitermelése. A Kárpát-medencében a földkéreg vastagsága az európai kontinens átlagos értékének fele. Így nagyon erős a földi hőáram, ami magasabb felszín alatti hőmérsékletet eredményez. A térséget felépítő kőzetek nagy mennyiségben képesek tárolni a csapadékból utánpótlást nyerő természetes felszín alatti vízkészletet. Magyarország tehát előnyös adottságokkal rendelkezik a geotermikus energia sokrétű hasznosításához.