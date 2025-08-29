Nagy bejelentést tett a MOL: erre készülnek Százhalombattán

A mérések célja, hogy megvizsgálják, rejt-e a Dunai Finomító környezete olyan geotermikus adottságokat, amelyek hasznosítása fenntarthatóbbá teheti a finomító működését. Amennyiben megfelelő helyen és mélységben sikerül azonosítani megfelelő mennyiségű és hőmérsékletű rétegvizet, az hozzájárulhat a finomító energiafelhasználásához. A geotermikus energia hasznosítására irányuló megoldások egyre nagyobb figyelmet kapnak, hiszen – az Origo cikkét a témában itt találja – a hasznosítás költségei várhatóan folyamatosan és jelentősen mérséklődnek.

A MOL által kiadott képen a százhalombattai Dunai Finomító, melynek területén geotermikus energia után kutat a vállalat

Fotó: MOL Nyrt.

Geotermikus energia: fél év múlva minden kiderül

A MOL közlése szerint az elemzések eredményei várhatóan mintegy fél év múlva állnak rendelkezésre. Ha az eredmények biztatóak, akkor további megvalósíthatósági vizsgálatokat végeznek. „A MOL által elnyert geotermikus kutatási terület magában foglalja Százhalombattát és a Dunai Finomítót. Így kézenfekvő, hogy a teljes terület feltérképezése mellett célirányosan megvizsgáljuk a finomító környezetének geotermikus lehetőségeit” – mondta Kapes Dávid, a MOL-csoport Kutatás- Termelés divíziójának zöld energiaátmenetért felelős vezetője.

„A zöld átmenet azzal kezdődik, hogy a saját működésünk károsanyag-kibocsátását csökkentjük.

A Dunai Finomítóban a napelempark építése és a zöld hidrogén üzem átadása után most a föld hőjének hasznosítására teszünk kísérletet. Külön öröm számomra, hogy ezt a MOL egy másik üzletágával, a Kutatás-Termeléssel közösen tehetjük

– tette hozzá Pulay Krisztián, a MOL-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója.

A modern technológiára épülő, már számos alkalommal bevált 3D szeizmikus eljárás hasonlóan működik, mint ahogy az orvosi ultrahang mutatja a szervezet belső részeit:

mesterségesen rezgéshullámokat gerjesztenek, melyek a föld mélyebben fekvő különféle rétegeiről visszaverődnek;

ezt érzékelve megalkotható egy 3 dimenziós kép a felszín alatti geológiai szerkezetekről, azaz a szakértők a föld alá „pillanthatnak”.

A régióban úttörőnek számíthat a geotermikus energia finomítói alkalmazása, de világszinten is kevés ilyen projekt működik.