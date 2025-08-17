Hatalmas fordulat: az idén berobbant az e-autók piaca

A globális e-autó piac dinamikus második negyedéves bővülése a féléves növekedési adatokat is 27 százalékra húzta fel. A növekedés nagy részét Kína adta, ahol a globális BEV-eladások közel kétharmada bonyolódott le. Az év első hat hónapjában majdnem a felével (47 százalék) nőtt az eladott e-autók mennyisége 2024 azonos időszakához képest a világ második legnagyobb gazdaságában. Az öt legnagyobb európai piacon az első féléves eladások 25 százalékkal emelkedtek, piaci részesedésük pedig az eddigi legmagasabb, 15 százalékos szintet ért el – derül ki a PwC legfrissebb elektromosautó-piaci jelentéséből.

Jelentősen bővült a globális e-autó piac a második negyedévben

Fotó: Shutterstock

Egymillió darab alacsony kibocsátású jármű a top 5 európai piacon

Németország BEV-piaca, mely a támogatások megszűnése miatt tavaly átmenetileg visszaesett, különösen erőteljesen tért magához, több mint 35 százalékos növekedést mutatva 2025 első félévében, és a legmagasabb értékesítési darabszámot (közel negyedmillió autó) produkálva Európában. Ezzel a volumennel megelőzi a szintén 35 százalékos éves növekedést mutató Egyesült Királyság BEV-piacát.

Európában az év első hat hónapjában ugyanakkor Spanyolország mutatta fel a legerősebb növekedést, 84 százalékos ugrást produkálva 2024 ugyanezen időszakához képest. Így az akkumulátoros elektromos járművek piaci részesedése már elérte a 8 százalékot.

Az év első felében az Egyesült Királyság rendelkezett a legmagasabb BEV-piaci részesedéssel az eladásokban a top 5 között, 22 százalékkal, míg Németország és Franciaország egyaránt 18 százalékon állnak.

A plug-in hibrid járművek (PHEV) növekedése szintén erős volt az 5 vezető piacon, az értékesített autók száma 2025 első felében 30 százalékkal nőtt 2024 azonos időszakához képest. A hibridautó-eladások ennél kisebb mértékben, 18 százalékkal emelkedtek. Az elektromos járművek (BEV, PHEV és hibrid együttesen) teljes piaci részesedése az európai újautó-értékesítéseken belül 61 százalékot tett ki az év első 6 hónapjában.

2025 első felében először adtak el több mint egymillió akkumulátoros elektromos autót az elemzett európai piacokon.

Előrejelzéseink alapján 2030-ra az új eladások felét már a BEV szegmens fedheti le, elérve az évi 6 millió feletti darabszámot” – emelte ki Szoboszlai Beáta, a PwC Magyarország energiaipari és közműszolgáltatási tanácsadási területének igazgatója.