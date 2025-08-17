Hatalmas fordulat: az idén berobbant az e-autók piaca

A globális e-autó piac dinamikus második negyedéves bővülése a féléves növekedési adatokat is 27 százalékra húzta fel. A növekedés nagy részét Kína adta, ahol a globális BEV-eladások közel kétharmada bonyolódott le. Az év első hat hónapjában majdnem a felével (47 százalék) nőtt az eladott e-autók mennyisége 2024 azonos időszakához képest a világ második legnagyobb gazdaságában. Az öt legnagyobb európai piacon az első féléves eladások 25 százalékkal emelkedtek, piaci részesedésük pedig az eddigi legmagasabb, 15 százalékos szintet ért el – derül ki a PwC legfrissebb elektromosautó-piaci jelentéséből.
Németország BEV-piaca, mely a támogatások megszűnése miatt tavaly átmenetileg visszaesett, különösen erőteljesen tért magához, több mint 35 százalékos növekedést mutatva 2025 első félévében, és a legmagasabb értékesítési darabszámot (közel negyedmillió autó) produkálva Európában. Ezzel a volumennel megelőzi a szintén 35 százalékos éves növekedést mutató Egyesült Királyság BEV-piacát.
Európában az év első hat hónapjában ugyanakkor Spanyolország mutatta fel a legerősebb növekedést, 84 százalékos ugrást produkálva 2024 ugyanezen időszakához képest. Így az akkumulátoros elektromos járművek piaci részesedése már elérte a 8 százalékot.
Az év első felében az Egyesült Királyság rendelkezett a legmagasabb BEV-piaci részesedéssel az eladásokban a top 5 között, 22 százalékkal, míg Németország és Franciaország egyaránt 18 százalékon állnak.
A plug-in hibrid járművek (PHEV) növekedése szintén erős volt az 5 vezető piacon, az értékesített autók száma 2025 első felében 30 százalékkal nőtt 2024 azonos időszakához képest. A hibridautó-eladások ennél kisebb mértékben, 18 százalékkal emelkedtek. Az elektromos járművek (BEV, PHEV és hibrid együttesen) teljes piaci részesedése az európai újautó-értékesítéseken belül 61 százalékot tett ki az év első 6 hónapjában.
2025 első felében először adtak el több mint egymillió akkumulátoros elektromos autót az elemzett európai piacokon.
Előrejelzéseink alapján 2030-ra az új eladások felét már a BEV szegmens fedheti le, elérve az évi 6 millió feletti darabszámot” – emelte ki Szoboszlai Beáta, a PwC Magyarország energiaipari és közműszolgáltatási tanácsadási területének igazgatója.
Kínában az újautó-eladásokban az elektromos járművek piaci részesedése először érte el az 50 százalékot egy naptári év első felében, a korábbi évhez képest 53 százalékkal emelkedve. Ráadásul az akkumulátoros elektromos járművek iránti fogyasztói érdeklődés dominálta az eladásokat a PHEV és a hibrid autókkal szemben.
Japánban az elektromos járművek piacát – Európához hasonlóan – továbbra is a hibridek értékesítése uralta, 63 százalékos piaci részesedéssel 2025 első felében.
Az Egyesült Államok BEV-piaca 3 százalékkal csökkent 2025 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest, jelentős fellendülés várható viszont a harmadik negyedévben. Az akkumulátoros elektromos autók piaci részesedése az amerikai piacon relatíve alacsony az új eladásokban a fejlett régiókkal összevetve, az idei első félévben csak 7 százalékot tett ki.
2023 decemberében Németországban kivezették az elektromos autók vásárlását támogató állami programot. Ezzel közel egy időben több európai országban is megszüntették az elektromos autók vásárlási támogatását, aminek hatására jelentősen visszaestek Európában az e-autó eladások. A folyamatot erősítette a kínai konkurencia megjelenése, amely kontinensünk mellett az exportpiacunkról is elkezdte kiszorítani az európai gyártókat. Ennek következtében Európa-szerte jelentősen, 30-40 százalékkal estek vissza az elektromosautó-eladások 2024-ben. Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint
az idei év elején tapasztalt növekedést ezért az alacsony bázisról való visszapattanásként lehet értékelni.
A kereslet emelkedéséhez hozzájárult továbbá, hogy a 2022-2023 közötti rendkívül magas inflációs periódust követően a reálbérek ismét emelkedni kezdtek, a fogyasztói bizalom növekedésével pedig javult a vásárlási hajlandóság.
Az összkép megértéséhez kiemelten fontos, hogy az elektromos autók technológiai újítást jelentenek. Márpedig minden új technológia drága, és első körben a tehetősebb „felfedezők” vásárolják a termékeket. A technológia bejáratódásával azonban a termékek ára csökken, így az szélesebb társadalmi rétegek számára is elérhető lesz. A 2020-as évek kihívásai éppen ezt a folyamatot akasztották meg, és a hagyományos autók árai is jelentősen növekedtek, nemhogy az elektromos meghajtásúaké.
Közvélemény-kutatások szerint a fogyasztók körében a hagyományos, belsőégésű motoros gépjárművek elsődleges előnye az, hogy még mindig olcsóbbak az elektromos gépjárműveknél. Éppen ezért az Európai Unióban számos ország tervezi az elektromos gépjárművek vásárlási támogatásának ismételt bevezetését. Tavaly nyáron a magyar uniós elnökség alatt hazánk közzé is tett egy éves szinten 100 milliárd eurós ipar- és autóvásárlás-támogatási javaslatot. Ágazati előrejelzések szerint 2027-ben fog bekövetkezni az a fordulat, amikor már a kis méretű elektromos gépjárművek olcsóbbá válnak a fosszilis üzemanyagot használó gépjárművekkel szemben. Ez az esemény hozhat jelentős fellendülést a gépjárműipar fejlődésében. „Az elektromos járművek árának 30-40 százalékát az akkumulátor teszi ki, így biztató jel, hogy az elmúlt évtizedben az akkumulátorcellák ára átlagosan 90 százalékkal csökkent” – teszi hozzá Horváth Sebestyén, az Oeconomus elemzője.
Az akkumulátor emellett az elektromos gépjármű összsúlyának 25-30 százalékát is elérheti. Emiatt az autógyárak és az akkumulátorüzemek szorosan egymás mellé települnek, a szállítási idő és költség minimalizálása érdekében. Hazánkban is számos gépjárműgyártó vállalat közvetlen közelében épült – vagy pedig jelenleg is kivitelezés alatt van – akkumulátorgyár, amellyel hazánk esetében hosszú távon is fenntartható marad az ágazat. Az átmeneti visszaesés ellenére az elektromos autók részleges (nem teljes mértékben fogják kiváltani a fosszilis üzemanyagot használó gépjárműveket) elterjedése elkerülhetetlen globális megatrend. Az Európai Unióban továbbra is érvényben van a belsőégésű motoros gépjárművek forgalmazási kivezetésének 2035-ös céldátuma, amely további biztosítékot jelent az elektromos autók terjedése szempontjából. Jelenleg az európai elektromosautó-piac az átmeneti visszaesésből lábal ki, az erőteljes trendfordulóra 2027-2028 között lehet számítani.
Magyarország esetében az elektromosautó-iparág tavalyi visszaesése elsődlegesen az export mérséklődésének volt betudható, a belföldi értékesítések jelentős bővülést mutattak. 2024-ben hazánkban 48 százalékkal több elektromos autót helyeztek forgalomba, mint az azt megelőző évben.
Gépjárműgyártó nagyhatalomnak számítunk, a világ azon néhány országa közé tartozunk, ahol mind a három nagy német autógyártónak működik üzeme.
Régiónk országaira jellemző az autóipari túltermelés (exportorientált működés), ezért előkelő helyen állnak az egy főre jutó évente legyártott gépjárművek rangsorában (jellemzően Csehország vagy Szlovákia nyeri el az első helyezést). Ezen rangsor tekintetében hazánk is rendre a top tíz ország között végez. Ezen jellemzők miatt az exportpiacunk gazdasági helyreállításával párhuzamosan Magyarországon is érezhető lesz az e-autók piacának jelentős fellendülése, amelyet az iparági szakértők az elkövetkezendő 2-3 évre becsülnek.
Az elektromos személygépkocsi-eladások aránya a PwC által közölt prognózis szerint a teljes személygépkocsi-eladásokon belül
és ez a szám jelentősen emelkedhet a következő években. Ebben kulcsfontosságú szerepet játszhat a kormányzati támogatások esetleges kiterjesztése a családokra, és a hazai töltőinfrastruktúra fejlődése.