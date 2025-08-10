Mutatjuk, mi kell ahhoz, hogy céged a Google térképén maradjon!

A balatoni vállalkozások – köztük számos fagyizó – egyelőre még jól alkalmazkodnak a digitális tér kihívásaihoz, de hamarosan döntő fordulat jöhet: aki nem lép, eltűnhet a keresésekből. A Google ugyanis alapjaiban változtatja meg, hogyan találják meg a felhasználók a vállalkozásokat. A hagyományos kulcsszavas keresések helyét rohamosan átveszik a mesterséges intelligencia által generált, párbeszédalapú válaszok (AI Overviews), amelyek már nem listáznak oldalakat, hanem közvetlen, strukturált válaszokat adnak. Az MI azonban kizárólag olyan forrásokat vesz figyelembe, amelyek naprakész, részletes és megbízható adatokat kínálnak. Érdemes figyelni a Google térképre!

A balatonmáriafürdői Vitorlás fagyizó új szintre emelte a különleges fagyi fogalmát, ez viszont önmagában a jövőben nem lesz elég arra, hogy egy adott cég rajta maradjon a Google térképen

Fotó: Máté Krisztián / Ripost

Így tűnhet el a Google térképről

Ez azt jelenti:

ha egy vállalkozás Google Cégprofilja elhanyagolt, nincsenek aktuális fotók, szolgáltatási információk, vagy vásárlói értékelések, akkor az MI nem fogja érzékelni a jelenlétét

– vagyis nem jelenik meg a keresési találatokban, és akár a Google Térképről is eltűnhet. Mintha a cég nem is létezne.

A Balatoni Turizmus Szövetség szakértője szerint ez súlyos következményekkel járhat: ha a mesterséges intelligencia nem látja a vállalkozást, akkor az érdeklődők sem fogják. A digitális láthatatlanság pedig közvetlen forgalom- és bevételkiesést jelenthet – különösen a nyári főszezonban, ahol minden új vendég számít. Aki nem kezeli aktívan online jelenlétét – nem frissít, nem válaszol a véleményekre, nem oszt meg fotókat –, az komoly hátrányba kerülhet azokkal szemben, akik időben felkészültek a keresési forradalomra.

Vannak, akik már eddig is jól alkalmazkodtak a digitális térhez és a most zajló változásokhoz, a Balatoni Turizmus Szövetség friss adatgyűjtése nyomán most nyilvánosságra hozták, melyik az a TOP 10 balatoni fagylaltozó, amely a legjobb online értékeléseket kapták az elmúlt hónapokban – különösen a Google és más ismert platformok visszajelzései alapján.

Ezek az üzletek nemcsak a fagyijukkal tűnnek ki, hanem azzal is, hogy aktív, élő digitális jelenlétet tartanak fenn – a nyaralók pedig ezt csillagokkal és kommentekkel díjazzák.

A szövetség most arra kéri a vendégeket: ha ízlett valahol a fagyi, akkor ne csak elfogyasszák, hanem értékeljék is – ezzel ugyanis „ingyenreklámot” csinálhatnak a legjobb helyeknek. A szervezet szerint ma már egy rövid vélemény vagy néhány csillag nem csupán kedves gesztus, hanem komoly gazdasági jelentőséggel bíró eszköz: közvetlen hatással van arra, hogy egy vállalkozás mennyire lesz látható az interneten, sőt, akár az árbevételére is.