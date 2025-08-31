Rekordot döntöttek a magyarok, ennyit még soha nem költöttünk nyaralásra

A külföldi utazások száma és költése is emelkedett tavaly. A magyarok összesen 1 733 milliárd forintot költöttek külföldi nyaralásaikra, ami 9 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az egyik legnépszerűbb célpont egy görög sziget.
A legnépszerűbb úti célok között továbbra is
szerepeltek. Az utazók átlagosan 575 ezer forintot költöttek egy-egy külföldi nyaralásra, míg a családok esetében ez az összeg akár 760 ezer forint is lehetett.
A magyar turisták kedvence Kréta, Görögország legnagyobb szigete. A sziget gazdag történelmi örökséggel, kulturális látnivalókkal és lenyűgöző strandokkal várja a látogatókat. A Knósszoszi palota romjai, a Szamariász-szurdok túrái, valamint a kristálytiszta vízű öblök különösen népszerűek. A helyi közlekedés és infrastruktúra jól szervezett, így a turisták könnyen felfedezhetik a sziget különböző részeit. A magyarok körében népszerűek a helyi gasztronómiai élmények és a családi programok is, amelyek segítenek a pihenés mellett a kulturális élményekbe való belemerülésben.
A belföldi nyaralások során a kiadások jelentős eltéréseket mutattak. A budapesti utazók átlagosan 444 ezer forintot költöttek, a vidéki városok lakói 313–331 ezer forintot, míg a falvakban élők 236 ezer forintot szántak nyaralásukra. Az eltérések mögött a szálláshelyek árai, az utazási távolságok és a szolgáltatások minősége állhatnak.
Az infláció és a gazdasági helyzet befolyásolja az utazások számát. A válaszadók
A költségek növekedése miatt a magyarok egyre inkább mérlegelik az utazások gyakoriságát és célját.
2024-ben a magyarok jelentős összegeket költöttek nyaralásra, miközben a belföldi turizmus is erősödött. Bár a cím nem árulja el, Kréta a legnépszerűbb görög úti cél a magyarok körében, ahol a kulturális, történelmi és természeti élmények ötvöződnek a pihenéssel. A jövőben a gazdasági tényezők és az egyéni preferenciák továbbra is meghatározzák az utazási trendeket.