Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
turizmus

Rekordot döntöttek a magyarok, ennyit még soha nem költöttünk nyaralásra

18 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyarok rekordösszeget költöttek nyaralásaikra tavaly, miközben a belföldi turizmus is új magasságokba emelkedett. Megnéztük a legfrissebb adatokat és trendeket a magyar nyaralási szokásokról, különös figyelemmel egy görög szigetre, amely a magyarok egyik kedvence.
Link másolása
Vágólapra másolva!
turizmusKrétagörögország

A külföldi utazások száma és költése is emelkedett tavaly. A magyarok összesen 1 733 milliárd forintot költöttek külföldi nyaralásaikra, ami 9 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az egyik legnépszerűbb célpont egy görög sziget.

Ezek a legszebb tengerpartok a világon, ahova egyszer el kell jutnod, tengerpart, nyaralás Kréta görög
Ez a görög sziget a magyarok kedvence /
Elafonissi Beach, Kréta, Görögország
Fotó: Shutterstock

A legnépszerűbb úti célok között továbbra is

  • Ausztria,
  • Horvátország
  • és Görögország

szerepeltek. Az utazók átlagosan 575 ezer forintot költöttek egy-egy külföldi nyaralásra, míg a családok esetében ez az összeg akár 760 ezer forint is lehetett.

A görög sziget, amelyre mindenki vágyik

A magyar turisták kedvence Kréta, Görögország legnagyobb szigete. A sziget gazdag történelmi örökséggel, kulturális látnivalókkal és lenyűgöző strandokkal várja a látogatókat. A Knósszoszi palota romjai, a Szamariász-szurdok túrái, valamint a kristálytiszta vízű öblök különösen népszerűek. A helyi közlekedés és infrastruktúra jól szervezett, így a turisták könnyen felfedezhetik a sziget különböző részeit. A magyarok körében népszerűek a helyi gasztronómiai élmények és a családi programok is, amelyek segítenek a pihenés mellett a kulturális élményekbe való belemerülésben.

A belföldi nyaralások során a kiadások jelentős eltéréseket mutattak. A budapesti utazók átlagosan 444 ezer forintot költöttek, a vidéki városok lakói 313–331 ezer forintot, míg a falvakban élők 236 ezer forintot szántak nyaralásukra. Az eltérések mögött a szálláshelyek árai, az utazási távolságok és a szolgáltatások minősége állhatnak.

Az infláció és a gazdasági helyzet befolyásolja az utazások számát. A válaszadók

  • 54 százaléka ugyanannyiszor utazott, mint az előző évben,
  • 32 százalékuk kevesebbszer,
  • 14 százalékuk pedig többször.

A költségek növekedése miatt a magyarok egyre inkább mérlegelik az utazások gyakoriságát és célját.

2024-ben a magyarok jelentős összegeket költöttek nyaralásra, miközben a belföldi turizmus is erősödött. Bár a cím nem árulja el, Kréta a legnépszerűbb görög úti cél a magyarok körében, ahol a kulturális, történelmi és természeti élmények ötvöződnek a pihenéssel. A jövőben a gazdasági tényezők és az egyéni preferenciák továbbra is meghatározzák az utazási trendeket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!