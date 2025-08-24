Majdnem 3 millió magyar turista látogatta meg ezt az országot tavaly

Görögország turizmusa az utóbbi években jelentős növekedést mutatott. Tavaly az ország több mint 35,9 millió külföldi látogatót fogadott, ami rekordnak számít. A turizmusból származó bevételek 21,7 milliárd euróra rúgtak, ami szintén új csúcsot jelent.

A görög partokat igencsak kedvelik a magyarok / Fotó: GUIZIOU FRANCK / HEMIS.FR / hemis.fr

A magyar turisták száma is emelkedett: 2024 végére 2,9 millió magyar látogatta meg Görögországot, ami jelentős növekedést jelent az előző évekhez képest. Ez a trend a gazdasági kapcsolatok erősödését és a két ország közötti kulturális kötelékek mélyülését is tükrözi.

A zöld sziget varázsa

Korfu a Jón-tenger legzöldebb szigete, amely a magyar turisták körében különösen népszerű. A sziget mediterrán éghajlata, változatos tájai és gazdag történelme vonzza a látogatókat. Korfu gazdaságában a turizmus kiemelkedő szerepet játszik, hiszen számos helyi vállalkozás és munkahely függ közvetlenül a látogatók számától.

A tengerparti élmények szigete

Zakynthos híres lenyűgöző strandjairól és kristálytiszta vizéről. A Navagio Beach, más néven Hajóroncs-öböl, a sziget legismertebb látványossága. A turizmus jelentős gazdasági tényező Zakynthoson, hiszen a látogatók által hozott bevételek hozzájárulnak a helyi gazdaság fejlődéséhez és a munkahelyek megőrzéséhez.

A nyugodt kikapcsolódás szigete

Kefalónia a nyugodt környezetet és a természet közelségét kereső turisták paradicsoma. A sziget változatos tájai, festői falvai és barátságos lakói miatt kedvelt úti cél. A turizmus itt is jelentős gazdasági szerepet játszik, hiszen a látogatók által hozott bevételek hozzájárulnak a helyi gazdaság fejlődéséhez és a munkahelyek megőrzéséhez.

Ilyenek a görög turizmus kilátásai

Görögország turizmusa továbbra is növekedésre számít, de fontos, hogy a fejlődés fenntartható módon történjen. A helyi közösségek és környezet védelme érdekében a kormányzat intézkedéseket vezetett be, például

a rövid távú bérbeadás szabályozását

és a túlturizmus kezelését célzó intézkedéseket.

A magyar turisták szerepe ebben a folyamatban kulcsfontosságú, hiszen felelős utazási döntéseikkel hozzájárulhatnak a görög szigetek hosszú távú fenntarthatóságához.