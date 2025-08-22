Hatalmas üzletet jelentett be a népszerű ruházati márka

A Guess bejelentette, hogy megváltoztatja eddigi tulajdonosi struktúráját és zártkörűen működő részvénytársaságot hoz létre a többek között a Reebok márka által fémjelzett Authentic Brandsszel.

Zártkörű részvénytársasággá alakul a Guess

Így alakul át a Guess tulajdonosi struktúrája

Az üzlet értéke 1,4 milliárd dollár, az Authentic Brands 51 százalékos részesedéssel rendelkezik majd az újonnan létrehozandó társaságban, amely teljes egészében birtokolja majd a Guess szellemi tulajdonát, valamint átveszi a márka terméklicenc-szerződéseinek túlnyomó többségét. Az új szervezet fennmaradó 49 százaléka felett a Guess társalapítói, Maurice és Paul Marciano, Nicolai Marciano, valamint a cég vezérigazgatója, Carlos Alberini rendelkezik majd.

A Guess befektetői részvényenként 16,75 dollárt kapnak; a cég papírjai az elmúlt 12 hónapban mintegy 38 százalékot veszítettek értékükből.

„A Guess zártkörűvé válása nagyobb rugalmasságot biztosít a vállalat számára a jelenlegi kihívásokkal teli működési környezetben egy hosszú távú stratégia követéséhez” – közölte a vállalat.

A tranzakció bejelentése előtt a társalapítók és a vezérigazgató együttesen a vállalat 40,18 százalékát, Paul Marciano pedig 28 százalékát birtokolta.

Mindehhez hozzátartozik, hogy a Guess márciusban kapott egy, a mostaninál alacsonyabb, részvényenként 13 dolláros vételi ajánlatot a WHP Global márkakezelő cégtől – ezt azonban elutasították.

Az Authentic Brandsszel a tranzakcó várhatóan a 2026-os pénzügyi év negyedik negyedévében zárul le, a hatósági jóváhagyások függvényében.

Ez a felvásárlás újabb jelentős mérföldkövet jelent az Authentic Brands számára, ugyanis évi körülbelül 6 milliárd dolláros globális árbevételével a Guess az Authentic második legnagyobb márkájává válik, így portfóliójának éves, kiskereskedelemből származó árbevétele eléri majd a 38 milliárd dollárt.

A Guess és az Authentic Brands között létrejövő üzlet a ruházati cégek piacán zajló fúziós és felvásárlási hullám legújabb fejezetét jelenti. Ide tartozik a 3G Capital megállapodása a Skechersszel a cég zártkörűvé alakításáról, a Foot Locker üzletlánc Dick's Sporting Goods általi felvásárlása, valamint szintén az Authentic Brands az év elején megvásárolta a Dockers márkát a Levi Strausstól.