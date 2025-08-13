Vizsgálódik a Gazdasági Versenyhivatal az Aldival szemben

Az Aldi Magyarország egyik legkiterjedtebb bolthálózattal rendelkező kiskereskedelmi vállalkozása. A GVH észlelte, hogy a cég 2025. március 19-től a „Legszélesebb választék!” és a „Legjobb akciók!” állításokat alkalmazta kereskedelmi kommunikációjában, amely állítások valószínűsíthetően valótlan tartalmúak.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított az Aldi Magyarország Élelmiszer Kereskedelmi Bt.-vel (Aldi) szemben. Fotó: Csudai Sándor - Origo

A GVH folyamatos figyelem alatt tartja a kereskedelmi szektort és lecsap minden jogellenes tevékenységre

A vállalkozás a fenti állításokat a Nők Lapja Food Awards 2024. pályázaton a Legjobb akciók! és Legszélesebb választék! alkategóriákban több hónappal korábban elnyert 1. helyezésére alapozta, az azonban valószínűsíthetően nem elegendő a piacelsőség objektív, tényszerű igazolására, figyelembe véve többek között, hogy az egy szubjektív közönségszavazáson alapult, illetve a marketing-kommunikáció időzítését is. A vállalkozás pályázati nyertességét olyan módon jelenítette meg, hogy az valószínűsíthetően alkalmas volt a fogyasztók megtévesztésére, mely által olyan ügyleti döntések meghozatalára késztethette őket, melyeket egyébként nem hoztak volna meg.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

A versenyhivatal továbbra is kiemelt figyelemmel követi a kiskereskedelmi piacot mind fogyasztóvédelmi, mind antitröszt szempontból; zajlanak eljárásai jelenleg többek között teljes kiőrlésű termékek, kuponakciók és egy valószínűsíthető viszonteladói ármeghatározás miatt is- írták a közleményben.