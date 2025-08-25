Gyorshajtás külföldön? Hogyan lehet megúszni a büntetést, elmagyarázzuk

Mindenekelőtt szögezzük le, minden országban büntetik a sebességtúllépést. Az, hogy valaki megússza a gyorshajtást egy uniós országban, az leginkább szerencse kérdése. De az is lehet, hogy mire hazatér, már a postaládában várja a büntetés. Jó tudni, hogy az olasz ügyintézés nem mindig gyors, számos esetben évek telnek el, mire be akarják hajtani a szabálytalankodás árát. Egy biztos, a gyorshajtás külföldön sem mindig úszható meg.

Gyorshajtás külföldön is komoly büntetéssel jár/Fotó: Sutterstock /

Mindig gyorsan megyek, sosem büntettek meg

Mindenki olvasgat a közösségi média utazási csoportjaiban, hiszen a legfrissebb utazási tudnivalókat ott lehet összeszedni. Az olasz és a horvát csoportban is rendszeres téma a gyorshajtás és a büntetések. Sok autós arról számol be, hogy évek óta 150–170 km/h-val dönget a horvát autópályákon, és még sosem kapott csekket. Mások viszont arra figyelmeztetnek, mobil mérőautók vannak, és fix traffipaxok is működnek, csak nem mindenki találkozik velük. A valóság az, hogy nem minden gyorshajtót fognak meg azonnal, de ez inkább a szerencsén múlik, nem pedig azon, hogy a horvát hatóságok szemet hunynának. Az autópályán jellemzően 130 km/h a megengedett sebesség, tehát aki 160–170-nel megy, az komoly bírság kockázatát vállalja. Aki lakott területen hajt ész nélkül, azt nagyon komolyan megbüntetik, 50 km/h nagyobb sebességátlépés esetén 2000 euró feletti büntetésre kell számítani.

Gyorshajtás külföldön, büntetés euróban

Ha a külföldi autóst lefotózza a traffipax, a horvát, az olasz és az osztrák rendőrség is a rendszám alapján lekéri az üzembentartó adatait a magyar hatóságoktól. Ráadásul vannak országok, ahol nem csak a rendőrség még, Olaszországban például mér az önkormányzat, a megyei rendőrség, a közlekedési rendőrség is, eltérő díjszabással.

Az EU-ban érvényes közlekedési adatcsere megállapodás (Cross-Border Enforcement Directive) alapján a bírságot postán kiküldik Magyarországra, többnyire az ország nyelvén, így ki kell bogarászni, mi is történt pontosan.

Ha a rendőr a helyszínen állít meg, akkor azonnal ki kell fizetni a bírságot készpénzben, de sokszor van lehetőség bankkártyás fizetésre is. Horvátországban és Ausztriában előfordul, hogy nem engedik tovább az autóst, amíg a bírságot ki nem egyenlíti. Ha levélben érkezik a bírság, akkor is komolyan kell venni, mert végrehajtásra kerülhet, ami tovább növeli az összeget euróban.