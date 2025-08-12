Christiano Ronaldo nem spórolt szerelmén: hihetetlen összegbe került Georgina Rodríguez eljegyzési gyűrűje

Cristiano Ronaldo milliárdosokhoz illő hatalmas eljegyzési gyűrűvel kedveskedett szerelmének. A középső követ oldalról további gyémántok szegélyezik, amelyek még nagyobbnak mutatják a már amúgy is lenyűgöző főkövet, amely valószínűleg platinába van foglalva. Bár a pár nem erősítette meg, hogy ki készítette az ékszert, tapasztalt ékszerészek szerint annak ára 5 millió dollár körül mozoghat.

Christiano Ronaldo nem spórolt a szerelmén: hihetetlen összegbe került Georgina Rodríguez eljegyzési gyűrűje. Fotó: Georgina Rodriguez/Instagram

Georgina Rodriguez gyűrűje a legújabb trendet követi

Ajay Anand, a Rare Carat vezérigazgatója a középső követ több mint 30 karátosra becsülte. A szakértő a gyűrű értékét 5 millió dollárra tette.

Ausztrália egyik vezető gyémántszakértője, Nick Ireland szerint viszont a középső gyémánt ára akár 5 millió dollár felett is lehet, tekintve, hogy valószínűleg a piacon kapható legmagasabb minőségű gyémántról van szó. Hozzátette, hogy az ovális szabásvonalak most nagyon divatosak.

A becslések szerint a középső gyémánt körülbelül 6 grammot nyomhat, míg a gyűrű és a további gyémántok körülbelül 10-15 grammra növelik az ékszer súlyát.

Valóban 2 havi fizetés lenne az ára az örök szerelemnek?

A csillogó kövecskék, amelyek egyben a világ egyik legkeményebb anyagának számítanak, napjainkra az eljegyzési gyűrűk 80 százalékán is feltűnnek. Azonban azt már viszonylag kevesen tudják, hogy a gyémánt csupán az 1950-es évektől lett a „lányok legjobb barátja", és hatalmas népszerűségét egy ravasz reklámkampánynak köszönhette - és persze minden idők egyik legnagyobb szexszimbólumának, Marilyn Monroe-nak.

A De Beers, amelyen a 20. század elejére már a világ teljes gyémánt-kitermelésének és gyémánt-kereskedelmének 80-85 százaléka futott át, alaposan megsínylette az 1929-es világgazdasági válságot, mert a beszűkült kereslet nyomán a drágakő ára ismét a mélybe zuhant.

A De Beers vállalatcsoport ekkoriban került át az Oppenheimer család kezébe. Az eladások újbóli növelése érdekében a friss tulajdonosok megállapodást kötöttek az USA legrégebbi alapítású reklámügynökségével, és tudatos marketingkampányt indítottak a gyémántokról alkotott társadalmi felfogás megváltoztatására, valamint a szélesebb közönség megszólítására. Ehhez azonban össze kellett kapcsolniuk a drágakövet egy, a lakosság érzelmeihez közel álló dologgal.

A kulcsot az emberi szívhez pedig nem máshol, mint a szerelemben és a házasság intézményében találták meg.

N.W. Ayer reklámszakemberei ügyes reklámüzenetekkel a gyémántot az örökké tartó szerelem zálogává tették. A második világháború után, 1947-ben az ügynökség női szövegírója, Frances Gerety egy új szlogennel - "A diamond is forever" - „A gyémánt örök" – állt elő, és többé nem volt kérdés, hogy az eljegyzési gyűrű csakis gyémántból lehet.