Rendkívüli

repülőgép

Hajó és repülőgép egyben – elképesztő fotókon a jövő járműve

A Seaglider egy 12 utas befogadására alkalmas jármű, amely alapjában változtathatja meg az emberek utazásról alkotott fogalmát. Legyen szó a turizmusról, a logisztikáról, vagy épp a hadiiparról, a már tesztelés alatt álló masina minden szektorban áttörést hozhat. Különleges fotókon mutatjuk a találmányt.
Tizenkét csendesen zümmögő légcsavar szegélyezi a repülőgép orral rendelkező elegáns hajót, amely mindkettő módjára tud funkcionálni. Ezzel a vizeken, illetve a vizek felett sikló szárnyas személyszállító komp a part menti szállítás egyik új módja, de akár hadigépezet is lehet.

Kattintson a galériára, hogy lássa a fotókat a különleges járműről!

REGENT Viceroy a repülő hajó

Hajó és repülőgép egyben

Az elektromos meghajtású vízi jármű három üzemmóddal rendelkezik. A dokkról úgy indul útnak, mint bármelyik motoros hajó, azonban képes arra, hogy villámgyorsan a levegőbe emelkedjen. A szárnyaknak köszönhetően a gép több mint 290 kilométer/órás sebességgel, és körülbelül 2 méter magasságban tud a víz felett haladni, elkerülve így a zsúfolt autópályákat.

A Seagliderek nagy sebességű és alacsony költségű mobilitási platformot kínálnak, amelyeket a készítője, a Regent Craft szerint az évtized végére már széleskörben használhatnak majd emberek, és áruk szállítására, de akár hadijárműként is.

 

