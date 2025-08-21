Hajó és repülőgép egyben – elképesztő fotókon a jövő járműve

Tizenkét csendesen zümmögő légcsavar szegélyezi a repülőgép orral rendelkező elegáns hajót, amely mindkettő módjára tud funkcionálni. Ezzel a vizeken, illetve a vizek felett sikló szárnyas személyszállító komp a part menti szállítás egyik új módja, de akár hadigépezet is lehet.
Az elektromos meghajtású vízi jármű három üzemmóddal rendelkezik. A dokkról úgy indul útnak, mint bármelyik motoros hajó, azonban képes arra, hogy villámgyorsan a levegőbe emelkedjen. A szárnyaknak köszönhetően a gép több mint 290 kilométer/órás sebességgel, és körülbelül 2 méter magasságban tud a víz felett haladni, elkerülve így a zsúfolt autópályákat.
A Seagliderek nagy sebességű és alacsony költségű mobilitási platformot kínálnak, amelyeket a készítője, a Regent Craft szerint az évtized végére már széleskörben használhatnak majd emberek, és áruk szállítására, de akár hadijárműként is.