21 évig volt velünk ez a bankjegy, de hamarosan végleg értékét veszti

Még mindig sokak fiókjában lapulhatnak régi, a készpénzforgalomból már kivont forint banjegyek. Mint az Origón nemrég az 1000 forintos bankjegy korábbi változata kapcsán megírtuk, ezek a régi bankjegyek akár végleg elveszíthetik értéküket, azaz elérkezik az a határidő, melytől kezdődően már a jegybank sem cseréli azokat új változatokra – az 1000 forintosnál ez egyébként két év múlva lesz esedékes. S bár akár az is előfordulhat, hogy bevont bankjegyekkel még a boltban is fizethet a vásárló, ha ilyen van a tulajdonában, hacsak nem gyűjtői céllal őrzi a bevont bankjegyet valaki, érdemes lehet időben becserélni azt. Előbb-utóbb mindegyik bevont bankjegy sorra kerül, például a régi 500 forintos is.

Érdemes időben beváltni a bevont bakjegyeket, a régi 500 forintos is el fogja veszteni értékét (képünk illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Régi 500 forintos bankjegy: odébb van a végső búcsú, de már közeleg

Az 500 forintos bankjegyünk régi változatát még 1998 decemberében bocsátották ki. A korábbi bankjegy megújítási program részeként a 2018 előtt kibocsátott példányaival csak 2019. október 31-ig lehetett fizetni. Akkor viszonylag jó arányban zajlott le a bankjegy cseréje az új változatra, szeptember végig már nagyjából a 60 százalékát bevonták, és érkezett helyére az új 500 forintos. A régi 500 forintos bankjegy 21 évig volt jelen a magyar készpénzforgalomban, de már csak 14 év van odáig, hogy végleg értékét veszítse.

A régi 500 forintos bankjegy átváltási határnapja 2039. október 31.

Az átváltási határnap az az időpont, ameddig a forgalomból bevont bankjegy és érme a jegybanknál törvényes fizetőeszközre átváltható. Az átváltás személyesen vagy postai úton is lebonyolítható.

Az átváltási határnapot, határidőt követően a jegybank sem cseréli törvényes fizetőeszközre az adott címletet, amely így végleg elveszti értékét.

A Magyar Nemzeti Bank engedélyével közzétett képen az 1998-ban kibocsátott, azóta bevont régi 500 forintos bankjegy

Fotó: Magyar Nemzeti Bank

Így bár a régi 500 forintos bankjegy – jól ismert díszítésével, II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem arcmásával – még sokáig „pénzzé tehető”, azaz törvényes fizetőeszközre váltható, az átváltási határnapot követően legfeljebb csak a gyűjtők körében képvisel majd pénzben kifejezhető értéket.