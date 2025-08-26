Itt a figyelmeztetés: akár halált is okozhatnak ezek a népszerű játékfigurák

Az Egyesült Államok Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottsága (CPSC) figyelmeztetést adott ki, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy a hamis Labubu babák akár fulladás- és életveszélyt is jelenthetnek a kisgyermekek számára. Egyes részei akár beleférhetnek egy kisgyermek szájába, és elzárhatják a légutakat – közölték. Ezenkívül néhány hamisítvány olyan csapnivaló minőségű, hogy apró darabokra törhetnek, amelyeket a gyerekek a szájukba dughatnak, ami extrém esetben fulladásos halálhoz is vezethet.

Egyre nagyobb mennyiségben kerülnek forgalomba hamis Labubu babák

Fotó: NUTTHAWAT WICHIEANBUT / Bangkok Post

A CPSC figyelmeztette a fogyasztókat, hogy kerüljék a hamisítványokat, ha pedig mégis vásároltak belőlük, akkor gyerekeiknek ne engedjék, hogy játsszanak velük. „Ezek a hamis Labubu babák veszélyesek, illegálisak és nincs helyük az amerikai otthonokban” – idézi Peter Feldmant, a CPSC megbízott elnökét a CBS. „A szülők védjék meg gyermekeiket, és csak megbízható eladóktól vásároljanak”– teszi hozzá Feldman.

A Labubu babákat, amelyeket Kasing Lung hongkongi művész „A szörnyek trilógiája” című könyvének szereplői ihlettek, 30 dollár alatti áron lehet megvásárolni a kínai Pop Mart áruházban. Ám mára annyira népszerűek lettek, hogy egyes ritka változatok több ezer dollárért is elkelhetnek az online piactereken.

Hogyan ismerhetjük fel a hamis Labubu babákat?

A CPSC szerint a nagyon olcsón kínált Labubuk valószínűleg nem eredetiek.

A vásárláskor érdemes a holografikus Pop Mart matricát és a beolvasható QR-kódot is megkeresni a csomagoláson a megbízható termékek beazonosításához.

Az újabb, eredeti Labubu babáknál egy, a CPSC által előírt, diszkrét UV-bélyegző található a plüssfigurák egyik lábán.

Mindezeken túl a baba fogai is árulkodóak lehetnek – az eredeti Labubuknak kilenc foguk van, míg az utánzatoknak néha ettől eltérő számú. A hamisítványok színe pedig a CPSC szerint fényesebb, mint az eredetieké.

A BBC tudósítása szerint a brit fogyasztóvédelmi hatóság is arra inti a fogyasztókat, hogy ne vásároljanak hamis és veszélyes Labubu babákat. A hatóság egyik illetékese arról számolt be, hogy bejelentések szerint kisboltokban árulnak hamisítványokat. Figyelmeztetett, hogy a játékok egyes részei fulladásveszélyt jelentenek, és káros vegyszereket is tartalmazhatnak.