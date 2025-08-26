Itt a figyelmeztetés: akár halált is okozhatnak ezek a népszerű játékfigurák

Az Egyesült Államok Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottsága (CPSC) figyelmeztetést adott ki, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy a hamis Labubu babák akár fulladás- és életveszélyt is jelenthetnek a kisgyermekek számára. Egyes részei akár beleférhetnek egy kisgyermek szájába, és elzárhatják a légutakat – közölték. Ezenkívül néhány hamisítvány olyan csapnivaló minőségű, hogy apró darabokra törhetnek, amelyeket a gyerekek a szájukba dughatnak, ami extrém esetben fulladásos halálhoz is vezethet.
A CPSC figyelmeztette a fogyasztókat, hogy kerüljék a hamisítványokat, ha pedig mégis vásároltak belőlük, akkor gyerekeiknek ne engedjék, hogy játsszanak velük. „Ezek a hamis Labubu babák veszélyesek, illegálisak és nincs helyük az amerikai otthonokban” – idézi Peter Feldmant, a CPSC megbízott elnökét a CBS. „A szülők védjék meg gyermekeiket, és csak megbízható eladóktól vásároljanak”– teszi hozzá Feldman.
A Labubu babákat, amelyeket Kasing Lung hongkongi művész „A szörnyek trilógiája” című könyvének szereplői ihlettek, 30 dollár alatti áron lehet megvásárolni a kínai Pop Mart áruházban. Ám mára annyira népszerűek lettek, hogy egyes ritka változatok több ezer dollárért is elkelhetnek az online piactereken.
A CPSC szerint a nagyon olcsón kínált Labubuk valószínűleg nem eredetiek.
A vásárláskor érdemes a holografikus Pop Mart matricát és a beolvasható QR-kódot is megkeresni a csomagoláson a megbízható termékek beazonosításához.
Az újabb, eredeti Labubu babáknál egy, a CPSC által előírt, diszkrét UV-bélyegző található a plüssfigurák egyik lábán.
Mindezeken túl a baba fogai is árulkodóak lehetnek – az eredeti Labubuknak kilenc foguk van, míg az utánzatoknak néha ettől eltérő számú. A hamisítványok színe pedig a CPSC szerint fényesebb, mint az eredetieké.
A BBC tudósítása szerint a brit fogyasztóvédelmi hatóság is arra inti a fogyasztókat, hogy ne vásároljanak hamis és veszélyes Labubu babákat. A hatóság egyik illetékese arról számolt be, hogy bejelentések szerint kisboltokban árulnak hamisítványokat. Figyelmeztetett, hogy a játékok egyes részei fulladásveszélyt jelentenek, és káros vegyszereket is tartalmazhatnak.
Az ügyben megkerestük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV), amely hamis Lububukkal kapcsolatban érkezett konkrét bejelentésekről még nem tudott beszámolni, de hangsúlyozták, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekjátékok hamisítása elleni fellépésre. Amellett, hogy a játékok hamisítása gazdasági- és szellemi tulajdonjogok kapcsán jelentős károkat okoz a tisztességes piaci szereplőknek és az államkasszának, jelentős közegészségvédelmi vetülete van a gyerekjátékok illegális kereskedelmének.
A hamis gyermekjátékok termékbiztonsági szempontból az esetek legnagyobb részében nem felelnek meg az Európai Unió gyermekjátékokra vonatkozó szigorú előírásainak. A plüssjátékok esetén kiemelkedő az egészségkárosító vegyi anyagok jelenléte, valamint a leváló apró darabok okozta fulladásveszély.
A hatályos hazai és uniós jogszabályok értelmében szabálysértési vagy büntetőeljárás indulhat a hamis termékeket forgalmazókkal szemben. Mindezek mellett adójogi szankció is felmerülhet, hiszen sokszor az áru eredetét sem tudják hiteles bizonylattal igazolni az illegális kereskedők. Igazolatlan eredetű áru esetén a NAV az áru forgalmi értékének negyven százalékáig terjedő - cégek esetében legalább ötszázezer forint - mulasztási bírságot szab ki.